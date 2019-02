Del Gran Wyoming al infantil 'Yo de grande', ofertas musicales para el fin de semana en la Región de Murcia

Pasión por los decibelios

Se llama José Miguel Monzón y le dicen El Gran Wyoming. El polifacético artista es uno de esos personajes que cualquier español reconocería por la calle (bueno, con la melena que lucía en Paracelso igual no). Humorista, escritor, médico, periodista, actor, columnista... y, por supuesto, alma de rock and roll. De lunes a jueves se asoma a nuestros televisores desde El intermedio –antes lo hizo desde Caiga quien caiga y otros muchos programas–, y los fines de semana se va de ´bolo´ con Los Insolventes, con los que este sábado ofrecerá en Cartagena un espectáculo que lleva de gira más de ocho años. Wyoming comparte con ellos la pasión por subirse a un escenario para interpretar grandes clásicos, desde Chuck Berry y The Who, hasta los Ramones o Leño. Vuelve el rock en vivo a Cartagena.

Sábado, 16 de febrero. sala Tántalo, Cartagena. 15/18 €

Veteranos con ganas de juventud

Dead Beens se estrenaron en directo hace unos meses presentando su primer EP. El grupo está compuesto por Jose Ródenas (Kañas) a la batería, Emilio Cortés (Los Amigos de los Animales) y Jose Carlos Cárceles a las guitarras, y Juan Albacete al bajo y cantando. Un conjunto de veteranos supurando juventud y con ganas de diversión, que han militado (y militan) en grupos históricos de la escena murciana como Ross, Unidad Psiquiátrica, La Postura o Mañana Más. Hacen música enérgica con ramalazos punk y letras divertidas e irónicas, que ellos mismos etiquetan autoparódicamente como 'punk progresivo trasnochao'.

Se han hecho de rogar, pero aquí están de nuevo y mantienen intacta la esencia de sus respectivos grupos. Consiguen justamente lo que pretenden: hacerte creer que el mundo se detuvo hace mucho tiempo, justo en el momento en que las canciones fluían rápidamente, buscando el goce instantáneo, provocando tentación de corear sus estribillos, generando buenas vibraciones. Ellos las desprenden a raudales.

Viernes, 15 de febrro. Sala Spectrum. 22.30h. 7/10 €

Musical para niños y grandes

Yo de Grande es un espectáculo musical para niños y niños grandes. La música está compuesta y arreglada por Jesús F. Victoria, integrante de Bosco.

En escena, dos músicos murcianos: Esther Eulalia (cantante polifacética, profesora de canto para niños y mayores, formada en música, teatro y danza, ha trabajado en el contexto del jazz, canción de autor y música brasileña) y Jesús F. Victoria, hermanos dedicados a la música en agrupaciones como Bosco o Fictoria, y dibujos en directo de la mano de Kelly Abanto (diseñadora gráfica e ilustradora, colabora en proyectos educativos y editoriales dirigido a niños, a través de la ilustración para cuentos y otros proyectos gráficos al servicio del sector infantil y social).

La dramaturgia infantil y la dirección escénica han estado asesoradas por Juan Pedro Romera ( (Fábula Teatro, Pupa Clown, Arena Teatro). El espectáculo transcurre a través de canciones y cuentos ilustrados con trazo sonoro y visual. Las canciones inspiran el paso de las estaciones, el cambio de la noche al día, la diversión, la quietud. Todo enfocado a invitar a la joven audiencia a contemplar lo que la imagen evoca, y sus propias emociones ante la palabra, el movimiento y la música.

Los textos son en su mayoría creaciones propias y adaptaciones de canciones y cuentos del acervo popular infantil, incluyendo a veces autoras tan universales como Maria Elena Walsh o Gloria Fuertes. También hay standards de jazz adaptados a la audiencia.

Domingo, 17 de febrero. Teatro Circo. 11.00 y 12.30 horas. 5 euros.



Metal Extremo

El Extreme Core Fest, un evento dedicado al metal extremo, presenta su tercera edición. Se celebra por segunda vez en Murcia con grupos de toda Europa que ofrecerán su primer concierto en España en lo que será una fecha única e irrepetible.

Desde Malta vendrán Martyrium con su contundente black metal, y, desde Eslovaquia, Doomas, prometedora banda que fusiona de forma sublime el doom con el death metal. Los holandeses Abrupt Demise llegan con su atronador slam death metal, mientras los austriacos Darkfall presentarán su potente death metal melódico; también los belgas Our Hate arrasarán con su huracán en forma de hardcore, y los británicos Dygora mostrarán su aplastante death metal.

El cartel está encabezado por los madrileños Avulsed y los murcianos Vendetta Fucking Metal, dos de las bandas españolas que más conciertos y giras realizan en otros países. Un cartel completado por los murcianos Cockoroch, banda de grindcore que ya ha ofrecido varios shows en el Reino Unido.

Sábado,16 .Garaje Beat Club, Murcia. 19.00 horas. 12/15 €



Corazón de rock and roll

Los valencianos Corazones Eléctricos son un trío de rock. El debut de Corazones Eléctricos con un álbum de título homónimo en 2017 fue una perita en dulce para todo amante del rock&roll más puro y genuino pero con una visión y un concepto actuales. Mucho menos 'hard' que Uzzhuaïa pero mucho más 'rock'. Corazones Eléctricos han querido abrirse por completo a una paleta clásica anglosajona repleta de rock&roll, americana, rockabilly, powerpop, etc.., pero sin perder el poso rock&pop que les acerca a bandas como Tequila o M-Clan y que les debería 'poner al frente hoy' tal y como se cuestiona en uno de los fraseos de "¿Quién salvará el Rock and Roll?". Potentes a la par que tremendamente melódicos, en la mejor tradición 'powertrio,' sonando muy crudos.

Esta vez, Corazones Eléctricos vuelven acompañados por Doctor Voltaje, cinco experimentados músicos con un largo recorrido por la permanentemente escena del hard rock nacional underground, que han unido sus fuerzas para crear una banda de puro rock and roll.

Sábado 16 de febrero. Sala Musik, Murcia. 22.30 horas. 7/10 €





Basanta

La banda gallega Basanta actuará este viernes en La Yesería de Murcia. Será su primera visita a una sala murciana, enmarcada dentro de la programación del ciclo de música independiente Microsonidos.

Colorama, disco debut publicado en abril del año pasado bajo el sello C4Music, con Paco Loco en la producción, ha llevado a Basanta a aparecer en numerosas listas de los mejores discos nacionales de 2018 publicadas por medios de referencia como Mondosonoro, cuya edición gallega les aupó al nº1. En su universo confluyen el ocultismo y la tradición gallega, y han conseguido que su música sea una 'rara avis' dentro del panorama nacional, contando con un número de adeptos que va en aumento.

La propuesta de Basanta se basa en reinventar el concepto de grupo al que estamos acostumbrados. Es un viaje por los sentidos, por la tradición gallega y por el ocultismo de la mano de cinco enmascarados que responden a los nombres de Sol, Azufre, Sal, Tierra y La Santa. El mensaje del grupo cobra mayor dimensión gracias a una enimgática estética que sin duda cala en el espectador . Basanta tienen una historia que contar y quieren que el público la viva con ellos.

Viernes, 15 de febrero. La Yesería, Murcia. 21.30 horas. 8/10 €

Subversión experimental

Desde Murcia, de los laberínticos flujos que se separan de la música tradicional, navegan Listas Futuristas, inspiradas por el noise, el caos y la subversión. El sello regional Vulture Culture les ha publicado una tirada para melómanos. Dos mujeres componen este dúo experimental: dos entes físicos llamados Susan Drone (teclados, multiefectos, grabaciones, caja de ritmos, sintetizador, voces) y Ana Lana (Guitarra, multiefectos, voces, grabaciones) que hacen noise-dark-electronic-experimental. Sus directos son un flujo de sonidos, ruidos y fuerzas. Entre sus influencias destacan a Asmus Tietchens, John Duncan, Nurse With Wound, Tony Conrad, Cut Hands, DAF, Eliane Radigue, Laurie Spiegel, Charlemagne Palestine, Tangerine Dream, Mika Vainio, Esplendor Geométrico, €

Los valencianos Güiro Meets Russia son un dúo influido por la IDM, Kosmische Musik, Cold Wave y la psicodelia más experimental. Folk Psychology es su segundo álbum, con un sonido ensoñador y de innegable influencia germánica, que trae a la mente los trabajos de Harmonia, Eno, Neu o Boards of Canada. Como adelanto del disco, Juanvi Fortea y Paco León han realizado el clip de La cospirazione paranoia, título que homenajea un single de Franco Battiato de 1972. Con estética VHS y atmósfera psicodélica, es el nuevo trago de una fórmula que combina sintetizadores analógicos y guitarras eléctricas, en una muy particular revisión de eso que llamamos krautrock.

Sábado, 16 de febrero. La Yesería, Murcia. 21,30h. 6/8€



La Bombilla Microfestival

La Bombilla es un microfestival del Bar Ocio, que en origen fue pensado como fiesta de salvación del club en un momento difícil. Esta fiesta ha mutado a un evento muestrario de lo que se está cociendo y nos ofrece la cultura contemporánea. La Bombilla #5 se centran en la música y la moda sostenible con el apoyo del Colectivo MODAlogía.

El evento festivo se ha hecho mas grande, y hay tres propuestas de directo foráneas que cumplen fielmente con el espíritu: los valencianos Diego Navarro y Rastrejo y los alicantinos RadioSierra. Así, desde las 11.00 horas, en el Huerto Urbano de Santa Eulalia, habrá Intercambiador (de ropa), Djs y Directos hasta las 22.00. Desde las 14.00h en Ocio empezarán las sesiones de djs hasta las 4.00 de la madrugada, con Carrie Palmer, Petrvs, Gorzs, L Warlock o Luismill, entre otros. Los directos comienzan a las 15.00h con actuaciones cortas (25'), y pasarán Bartolomé, Flamante, Builtthenburnt, Trippy K, La Josephine, o los afamados Marcelo Criminal y Fantasmamidi.

Dicen los organizadores de La Bombilla, con Felix Ervio a la cabeza, que se les ha ido un poco de las manos, pero la verdad es que los aficionados les estamos agradecidos por este pequeño y maratónico festival, que se desarrollará durante todo el sábado en uno de los barrios más castizos y representativos de la movida murciana, en plena 'Zona'.

Sábado 16 de febrero. Desde las 11.00 horas. Huerto Urbano Santa Eulalia. Bar Ocio