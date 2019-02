ARCO: "Como dice el Tao: 'Suelta lo que se va, agarra lo que llega'"

Tras quince años de carrera y seis discos, la banda granadina El Puchero del Hortelano se despedía de los escenarios con muchísimo éxito, y un par de meses más tarde, el carismático cantante de la banda, Antonio Arco, anunciaba nueva carrera en solitario con el nombre de ARCO.

El cantante y compositor granadino no para; continúa en gira de otoño/invierno presentando Abril (Warner, 18), su segundo álbum, que desprende luz con cada uno de sus temas y conquista seguidores allá por donde pasa. Uno (2016) fue la exitosa carta de presentación para el proyecto en solitario de Antonio Arco tras cerrar etapa con El Puchero del Hortelano, y Abril volvió a colocarse entre los más vendidos: un importante salto en su sólida trayectoria de más de dos décadas.

¿En qué ha cambiado Antonio Arco desde El Puchero hasta Abril? Supongo que ahora te sentirás más libre sin tener que pasar el filtro del grupo, más aún después de haber superado con éxito la prueba del primer disco.

Así es, más allá de los cambios habituales en la vida de cualquier persona desde la mayoría de edad hasta la cuarentena, siento que ahora es más relajado andar este camino. Las decisiones a tomar suelen tenerse más claras, y puedes dedicar la energía a lo realmente importante en esta tarea.

¿Qué tal te fue con Uno? ¿se superaron las expectativas?

Fue un gran comienzo. Nos permitió lograr algunos hitos que antes no habíamos logrado, como colarlo en la lista de los diez más vendidos en la semana de su salida, y lo presentamos con una extensa gira que también tuvo paradas en América. Al igual que hice con El Puchero, el planteamiento desde el principio ha sido fijarnos metas cercanas e ir creciendo poco a poco y, afortunadamente, así está siendo.

Nos contabas que Uno es porque empezabas en solitario. ¿Y Abril?

Es el nombre de mi segunda hija, el título de una de las canciones del disco, y también es el nombre de un mes muy primaveral, y creemos que este disco comparte muchas características en cuanto a carácter con esta estación del año.

¿Qué os pasa a los autores con el mes de abril?¿Es muy inspiradora la primavera?

Para mí siempre lo ha sido. Tras el necesario invierno, supone un agradable renacimiento en muchos aspectos. Ya lo dice el refrán: "la primavera la sangre altera€"

Para Abril has contado con un productor como Tato Latorre. ¿Qué buscabas encargándole esa responsabilidad?

Tato superó todas mis expectativas; sabíamos de sus virtudes y pensamos que le vendría muy bien a mis canciones, pero no imaginé que iba a aprender tanto a su lado. Ha sacado lo mejor que hay en mí, me ha ayudado a revisitar mis canciones una y otra vez hasta que hemos dado con algo bueno, que nos convenza. Además de un gran productor, es una gran persona y eso es lo que hace que sea muy fácil trabajar con él.

¿Qué sensaciones te está produciendo esta nueva etapa?

Es un magnífico periodo de mi vida; estoy plenamente dedicado a la bonita tarea de crear canciones, grabarlas y cantarlas en directo por todos los lugares donde se nos reclama. Trabajo sin presiones y con la tranquilidad de tomar mis propias decisiones.

¿Cuáles serían para ti las principales diferencias entre tu proyecto en solitario y lo que hacías con El Puchero?

En El Puchero partíamos más del flamenco, sobre todo en nuestros inicios, y grabamos siempre con cajón en lugar de batería. En esta nueva etapa estoy menos condicionado en estos aspectos y, si bien mi música sigue siendo bastante ecléctica, en la mayoría de canciones estoy montando las grabaciones con el set de una banda de pop (acústica, eléctrica, batería, teclados y bajo), y me siento más libre a la hora de apostar por unos u otros arreglos. O sea, las diferencias parten más de la vestimenta de las canciones que de la esencia, ya que no he variado mi forma de componerlas a propósito, más allá de la evolución y el aprendizaje propio de todos estos años.

Me imagino que las giras, los conciertos, los países por los que has estado€ han servido para captar influencias para tu nuevo trabajo. ¿Qué podemos escuchar en Abril en este sentido?

Se puede ver en La fianza de tu error, muy inspirada en el folk americano, o en algunos otros temas. También hay un tango argentino que no entró al final en Abril, pero que quiero recuperar para lo nuevo.

¿Es complicado abrirse al público a través de canciones tan autobiográficas?

Cada vez me resulta más natural hacerlo. Mi vida personal ha sufrido varios cambios, algunos muy drásticos, en los últimos tiempos. Esto me ha hecho desprenderme de buena parte de la coraza que me había labrado con los años, e imagino que eso ha ayudado a que cada vez escriba más sobre lo que pasa dentro de mí.

Tus letras son muy personales, y en ellas combinas costumbrismo con cierta actitud vital y un alto grado de honestidad. ¿Qué es lo que más destacarías de ellas?

Intento expresar de la mejor forma posible, y cuidando las normas literarias, las emociones y sentimientos que inundan mi día a día. No creo que sean muy distintas al del resto de personas; quizás por eso es fácil que lleguen a ellas.

Hay un verso en La fianza de tu amor que dice: "No hay tarea más baldía que centrarse en lo que fue". ¿Tiene algo que ver con tu paso por El Puchero?

Bueno, siempre he intentado mirar más hacia delante que hacia atrás. Ahora intento incluso no mirar adelante más de lo necesario, y centrarme solo en el presente, porque lo que está claro es que tanto el pasado como el futuro no tienen el poder de cambiar absolutamente nada ahora. Como dice el Tao: 'Suelta lo que se va, agarra lo que llega'.

¿Cómo está marchando la gira?¿Muchos festivales? ¿Y de salas?

No podemos quejarnos en este aspecto. La acogida en la gira de salas ha sido tremenda, llegando a agotar en muchas de las ciudades que hemos visitado, y, por otro lado, hemos tenido la suerte de estar en varios de los festivales más multitudinarios del país, como Weekend Beach, Sonorama, Interestelar, o SanSan Festival.

Arco y Muerdo cantáis juntos Quiero. ¿Por qué pensaste en Muerdo? ¿Tenéis afinidades?

Creo que su voz y forma de cantar tiene unos matices muy bonitos. Nos conocíamos, y siempre comentábamos que teníamos que hacer algo juntos. Cuando le propuse versionar conmigo Quiero, aceptó encantado, y ahí está el resultado: ha hecho suya esta canción aportándole su sello. Muy agradecido de haber podido contar con él.

En Abril veo un disco muy positivo, pero sí que pasa por diferentes estados (dolor, libertad, encontrarse a uno mismo o la misma lucha). ¿Qué cuenta?

Toda alegría lleva dentro el dolor, pues no es eterna y tiene caducidad. Al igual, el dolor lleva dentro la semilla de la alegría cuando llega a su fin. En Abril narro mi vida durante estos dos últimos años, mis experiencias y reflexiones, mis dudas y anhelos...

Será difícil elegir el 'set list', ¿no? ¿Qué ofrecen tus nuevos directos?

Llevamos un concierto de un par de horas en el que hay sitio para escuchar canciones de Uno y de Abril, y también para volver a versionar varias de las canciones que hice en mi etapa del Puchero. Estamos muy contentos con la energía que se está creando en las citas de esta gira, y estamos deseando mostrarlo a Murcia, ciudad que siempre me recibe con un montón de cariño.