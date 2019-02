Neuman, hombre orquesta en su cuarto disco

Neuman publicaron su cuarto álbum, Crashpad, en septiembre (su disco «más ilusionante», nos confesaba Paco Román), 3 años y unos meses después de la intensa gira del álbum anterior, If, que les colocó en primera línea de la música independiente de nuestro país.

Han estado sin parar desde el EP Bye Fear / Hi Love, que supuso su firma con Subterfuge en 2013, y que les tuvo también dos años de gira. Neuman-Paco Román sigue reinventándose (incluso con orquesta: 'track 1925', pensada para una experiencia 'mobile') y presentando Crashpad alternando conciertos eléctricos con otros acústicos como es ahora el caso, convertido en 'one man show' narrador de historias con su colección de guitarras. En esta gira, el eje central es Crahspad, y además regala a sus fans canciones de los 3 álbumes anteriores que no sonaban en sus directos.