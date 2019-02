Marcos García, delicatessen bullense

Marcos García abre mañana en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la Gran Vía de Murcia el ciclo 'Acústicos Gourmet' de C'mon. Guitarrista, cantante y compositor murciano, aunque afincado en Edimburgo desde hace ya un par de años –allí enseña español e italiano en un instituto–, este joven bullense acaba de publicar, mediante crowdfunding, uno de los discos más bonitos de los últimos tiempos en la Región: They will always be glorious birds, grabado en los Estudios Reno con una banda de lujo: Jesús Caparrós (bajista espectacular; en este momento de gira por España y Europa con Antonio Lizana), Maxi Caballero (guitarrista sensible e inteligente; en este momento estudia guitarra en Nueva York, con la prestigiosa beca Fullbright) y Alfonso de Miguel (batería extraordinario, capaz de transmitir un amor por su instrumento insuperable).

They will always be glorious birds, que resume con sinceridad un camino de tres años, ha sido masterizado por Fred Kevorkian, desde Avatar Estudio (Nueva York), y a través de sus ocho cortes destila belleza y pasión. Marcos, que ha participado en diversos proyectos musicales como guitarrista, cantante, teclista y arreglista, firma un debut que se mueve entre el folk, el rock y la influencia electrónica. A. H. S.