Poolshake: "Las etiquetas al final son una excusa de la industria discográfica para encasillarte"

Poolshake -Riviera Johnson (voz, guitarra y piano), Ísjaki (guitarra y sinte), Phøenix (bajo) y Tom (batería)- son la nueva sensación pop. Hoy estrenan Forever, primer single de un EP que saldrá a lo largo del año. Bien dirigidos por la excelente voz de Riviera Johnson, suenan muy limpio, con aroma sesentero.

Su mezcla de shoegazing, dream pop, noise pop, twee pop (también podrían pasar por una de esas bandas de C 86) ha llamado la atención de medios en varios continentes. Trabajando con Hans Krüger (Delorean, John Talabot...) en la grabación y la producción, y con Guille Mostaza (Los Planetas, Javiera Mena, El Último Vecino...), estrenan este viernes el primer single de un EP que se titulará Some Things Last Forever, donde han experimentado un cambio en su sonido sin perder la esencia: variado e imaginativo a nivel de arreglos, implacable en el apartado emocional, presenta guitarras reverberantes, voces usadas más como instrumento que como vehículo para letras, muros de sonido bellos y reparadores, capas de sintes y algunos estribillos memorables para contar historias de 'teenage angst'. Sin prejuicios ni necesidad de repetirse, consiguen refrendar la vigencia de la marca Poolshake. Riviera Johnson nos lo cuenta.



Lanzáis nuevo EP. ¿Tiene título? ¿Hay edición física?

Sí, se llama Some Things Last Forever, y tendrá edición física en vinilo de 12 pulgadas.

¿Cómo ha sido grabar con Hans Kruger y Guille Mostaza? ¿Buscabais un sonido en particular? Queríais completar las carencias de uno con otro? ¿Habéis aprovechado alguna oferta de estudios?

Bueno, lo que hicimos fue producir y grabar con Hans Krüger (productor de Delorean o John Talabot), que nos parece el mejor referente del pop con sintetizadores y texturas a nivel nacional, y mezclar con Guille Mostaza. Hicimos esto porque creíamos que era lo más adecuado, ya que cuando un productor se mete de lleno en unos temas durante varios meses, a la hora de mezclar puede que sus ideas no sean tan frescas como otra persona que escucha las canciones por primera vez, pero todo esto bajo las indicaciones tanto de Krüger como nuestras, para que no se rompiese el rumbo que habíamos estado encauzando en la grabación y producción.

¿De qué va esta nueva colección de canciones? ¿Cómo habéis llegado a estos sonidos? ¿Cómo definiríais el sonido de este EP?

En estos temas se tratan unos sentimientos como la tristeza, la obsesión, la incomprensión o la angustia vital. Todo esto dentro de un marco posmoderno y afrontado con mucha honestidad. Ha sido una evolución natural. Nuestros referentes cambian a la vez que nuestra condición de entender la música, pero, para ser honestos, llevábamos años queriendo hacer esto. Pensamos que estamos en nuestro momento más creativo. El sonido del EP es un avance hacia un dream pop más sintético. Hemos dejado en segundo plano las guitarras (pero eso no significa que hayan desaparecido), y hemos querido explorar en los sintetizadores y bases más electrónicas un sonido más particular, con referentes que van desde Porches, pasando por The 1975, Michael Jackson, Fleetwood Mac, The Blue Nile o Troye Sivan.

¿Cómo han influido las experiencias vividas durante esos dos años en la gestación de estos singles?

A decir verdad, creemos que cuando se habla de 'experiencias vividas' a la hora de crear algo artístico, a todo el mundo le vienen la cabeza viajes a países exóticos y aventuras apasionantes, pero las nuestras han sido más de meternos en nuestra habitación un viernes noche, con una botella de agua Fiji, el ordenador y llorar. Creo que todo ese tiempo encerrados ha dado lugar a todas estas canciones con tanta carga emocional, y sentimos que las personas a las que les pase lo mismo que a nosotros se van a sentir completamente identificadas, ya que al final lo único que queremos es ayudar a esa gente a sentirse mejor y que sepan que no están solas.

¿No tenéis miedo de ir tirando cada vez más hacia la atmósfera que hacia la inmediatez de la melodía pop?

Pensamos que eso es lo que menos hemos hecho en este EP; incluso al principio nos daba miedo ofrecer tanta inmediatez pop sin recurrir a las grandes intros y atmósferas vaporosas, pero al final nos sale lo que nuestra mente y alma considera que es lo mejor en cada momento, y no tenemos miedo a lo que vayan a decir los demás. Lo mejor de evolucionar es la incógnita de no saber lo que van a pensar de ti.

¿Cuáles son vuestros referentes, musicales y estéticos en la actualidad?

Nuestras influencias se nutren de arte muy dispar: desde arquitectos como Aldo Rossi, pasando por diseñadores como Christopher Bailey, Gosha Rubchinskiy o Raf Simons, a musicales como Blood Orange, Ariana Grande, Tayla Parx, nuestro amado Julio Iglesias o Bad Bunny.

Lo de sensual pop, ¿es una manera de reidentificaros ante la crítica?

Las etiquetas al final son una excusa de la industria discográfica para encasillarte en un target apropiado y vender a un público determinado, por lo que no nos identificamos con una etiqueta propia. Aparte, lo de sensual pop es muy 2018. Mejor pop a secas.

¿De qué va Forever?

Siempre hemos sentido que nadie nos comprendía, como si fuéramos invisibles, y ha llegado un momento en que necesitábamos hablar de esto. Sabíamos que era jodido, porque eso te expone y siempre da miedo sentirse vulnerable, pero nos dimos cuenta de que era el momento de transmitir este mensaje de alivio a todas esas personas que se sienten igual que nosotros, que sienten una gran angustia vital y que a veces sienten que no pueden más con la tristeza. Este tema es para que no se olviden de que Poolshake siempre estará ahí.

¿Forever? es continuador de CITY o viceversa? ¿Tienen algo en común estas canciones? ¿De qué va CITY?

No necesariamente. Los temas no tienen una continuidad, sino más bien unos nexos comunes que las relacionan, como es en el caso de Forever y CITY. El vínculo en estos dos temas está en la impotencia e incomprensión. En Forever hablamos de que nadie nos comprende, y en CITY del deseo de escapar de una ciudad en la que no nos sentimos identificados, y de todas las dudas que surgen a raíz de ello. En estas dos canciones también se hace referencia a los sentimientos de hastío y apatía generacional con los que nos sentimos plenamente identificados, pero en diferentes aspectos.

U again tiene una ligera base funky. ¿El sonido ha dependido de las diferentes grabaciones de estudio?

No. Llegamos a Subiza, donde se encuentra Montreal Studios, (el sitio donde tuvo lugar la grabación del EP), con una demo en nuestro portátil y una idea más o menos clara del estilo de este tema. Con Hans, compusimos arreglos para el bajo y sintetizadores que lo llenaron más, y nos encaminó hacia el lugar por el que queríamos ir desde que comenzamos esa demo en nuestra habitación. Sí es verdad que siempre da miedo confiar tus tracks a otra persona ajena a tu proyecto, ya que las puede llevar por otro lugar, pero no ha sido el caso. Estamos muy contentos con el resultado, y ha sido la grabación más difícil y hermosa que hemos hecho hasta ahora.

¿Os sentís cansados, como dice la canción Sick tired?

Totalmente, esta canción representa de una forma desgarradora la culpa y el vacío. Somos personas que la mayor parte del tiempo vivimos consumidos por la inseguridad y la ansiedad, hasta tal punto que se nos hace difícil pensar en otra cosa. Por eso escribimos esta canción: no queríamos seguir aislándonos del resto con la esperanza de encontrar la salida en el silencio. Necesitábamos expresarnos con total libertad y romper el silencio que existe en la sociedad con respecto a la salud mental.

Teniendo en cuenta que Poolshake tiene aún corto recorrido, ¿cómo os estáis financiando hasta ahora? ¿La pasta de los conciertos que habéis dado ha cubierto la grabación, etc.?

Una parte ha sido gracias a nuestro sello (Son Buenos), y la otra a nuestros sugar daddys y magnates de altas esferas de la sociedad.

¿En español no os sale todavía?

No queremos cantar en español porque desde el principio hemos escuchado a bandas anglosajonas y siempre nos ha parecido más natural cantar en inglés, aparte de que no creemos que por ser hispanohablantes tengamos que cantar en castellano obligatoriamente.

¿Qué tal os fue la experiencia en Bilbao?

Genial, el público es muy respetuoso, y la ciudad tiene magia. La sala Bilborock es preciosa, al parecer es una iglesia remodelada, y nosotros como grandes fans de la arquitectura y de Jesús estábamos alucinando con tal edificación. Ojalá volver pronto.

¿Cómo os lo habéis montado tan bien para ir a festivales sin tener un Lp publicado?¿Hay planes para sacar un disco grande en 2019?

Los festivales nacionales ya están abriendo las miras, y se está acabando poco a poco con el clásico 'no entrar a festivales sin tener un LP publicado'. Por nuestra parte, pensamos que eso es genial. Nosotros, sin tener un álbum, hemos podido tener acceso a grandes festivales como el Low Festival, Warm Up o Primavera Club, y compartir line up con bandas tan grandes como Superorganism o Phoenix con tan sólo tres temas en Spotify, y eso nos parece genial a la hora de propulsar a bandas emergentes y reciclar la conservadora idea del LP, que cada vez está más acabada. Por ahora en este 2019 sacaremos el EP Some Things Last Forever, giraremos mucho y haremos videoclips. Lo que está por venir es un misterio.

¿Qué papel juega la imperfección como elemento de vuestra música?

Tenemos una relación ambivalente con ello. Somos fanáticos del orden: amamos a Marie Kondo sobre todas las cosas (si estás leyendo esto, te queremos), pero también nos apasiona el concepto del Wabi-Sabi y esa estética basada en la belleza de la imperfección. Nos hemos dado cuenta de que esta es subjetiva, así que la utilizamos tanto estética como musicalmente en lo que nos apetece, como elemento principal o secundario, pero siempre buscando un equilibrio.

¿Qué objetivos os habéis trazado para este 2019?

Queremos sacar el EP por fin, ya que llevamos un año trabajando en él, y es como nuestro primer baby. Vamos a girar todo lo posible tanto nacional como internacionalmente, haremos videoclips, puede que saquemos más singles aparte del EP, una edición física de este, y para 2020 ya habremos dominado el mundo (risas).

¿Seguís soñando con ser pop stars? ¿Está más cerca el cumplimiento de ese sueño?

El sueño de ser pop stars nunca se irá de nuestra mente, y cada vez estamos más cerca de conseguirlo, porque en 2019 está claro que el indie ha muerto, y el pop es el futuro.