Festival de tributos en Garaje Beat Club

Las bandas tributo ya no sólo tocan en hoteles para turistas; ahora lo hacen (y llenan) en grandes auditorios. Algunos de estos imitadores facturan incluso más que grupos consagrados y giran con producciones muy, muy ambiciosas. Tienen sus detractores, es evidente, pero han generado una nueva vía para oxigenar el negocio de la música en vivo, especialmente de cara a bandas que, por no continuar en activo, han dejado huérfanos a sus seguidores de directos.

Así, tras llenar la sala hasta los topes en sus tres primeras ediciones, el festival de tributos Masters of Rock vuelve a Garaje Beat Club un año después, y en formato XL, con más de cinco horas de música en directo para revivir las mejores canciones de cinco de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock: Metallica, Queen, Guns n' Roses, AC/DC e Iron Maiden. En concreto, la velada correrá a cargo de algunas de sus mejores bandas tributo: por los reyes del thrash metal, Black Horsemen; para recuperar a Queen y Freddie Mercury –tan en voga últimamente tras el éxito de Bohemian Rhapsody–, Killer Queens; Nice Boys harán lo propio con Slash, Axl Rose y compañía, mientras que Thunderstruck inundarán Garaje con el rock de los hermanos Young. Por último, 666 rendirán tributo a los británicos Iron Maiden, claros dominadores del heavy metal mundial durante décadas.

Garaje brinda así una nueva oportunidad para revivir en directo cañonazos como Master of puppets, Bohemian Rhapsody, Sweet child of mine, Thunderstruck o The trooper, entre otras muchas. En definitiva, una cita de alto voltaje para la noche del viernes cuya entrada cuesta 12 (anticipada) o 15 euros.