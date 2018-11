Uzzhuaïa celebra en Murcia el aniversario del disco 'Destino Perdición'

Hace cuatro años los valencianos Uzzhuaïa anunciaron una retirada indefinida, y el hard rock estatal quedó huérfano al perder a una de sus bandas más originales y carismáticas. Dejaban tras de sí una docena larga de años de actividad, tiempo en el que les dio tiempo a fabricar cinco discos de estudio. Uno de estos álbumes puede ser considerado trascendental para la banda, tanto por sus canciones como por su recepción por parte del público: Destino Perdición; coincidiendo con que este 2018 se cumplen diez años desde su edición, la formación valenciana decidió celebrar ese décimo aniversario sobre los escenarios. Así, el grupo anunció para este otoño seis fechas especiales y exclusivas en el denominado #DP10TOUR . Una oportunidad probablemente irrepetible. Será este viernes, 23 de noviembre, en el Garaje Beat Club (22.00 horas. 12/15 euros)

Prog Culture Fest 2

Vuelve el Prog Culture Fest de la mano de Rock Culture con una segunda edición. El festival -dedicado a los sonidos más progresivos, representados por algunas de las bandas más importantes del estilo a nivel nacional- ofrece un cóctel sonoro único, y cuenta con cinco bandas que nunca antes habían tocado en la Región de Murcia; una oferta variada que albergará desde los sonidos más clásicos del rock progresivo hasta los ritmos más modernos, con los malagueñosFrutería Toñi (rock sinfónico progresivo), los barceloneses Moonloop (death metal progresivo), los sevillanos Carving Colours (metal progresivo), el dúo de post metal valenciano Púrpura (post metal experimental) y Ànteros (post rock / post hardcore), supergrupo barcelonés formado por miembros de Syberia y Erroma, con ex militantes de Toudra, Minor Empires y Krilin, que ha entrado como un torbellino en la escena nacional; su buen hacer les ha llevado a pisar el escenario de uno de los grandes festivales del país: el Resurrection Fest.

Este año, el Prog Culture Fest ha crecido, añadiendo dos eventos extras a su programación. Ayer proyectaron la película de Pink Floyd The Wall en la Filmoteca Regional, y este sábado arranca el festival con una fiesta en FBI y concierto en acústico de Old Coin.

Un magnífico cartel que entusiasmará a los amantes de un estilo que no se prodiga demasiado en los escenarios murcianos. Garaje Beat Club, Murcia. Sábado, 22.00 horas (12/15 euros)



La nueva ola del speed

Peavy Wagner sorprendió a todos sus fans hace cuatro años reuniendo a la formación clásica y más speedmetalera de los alemanes de Rage -grupo de finales de los ochenta y comienzos de los noventa que publicó discos memorables como Secrets in a weird world (1989), Reflections of a shadow (1990), Trapped! (1992) o The missing link (1993))- bajo el nombre de Refuge. Tras actuar de forma intermitente y en grandes festivales, ahora ha llegado el momento de materializar un primer disco de estudio. Refuge editó en junio el álbum Solitary Men (su título es un claro guiño al clásico tema de Rage Solitary Man del álbum Trapped!), que enlaza con The Missing Link, el último trabajo de estudio que compartieron los tres miembros: Peavy Wagner (voz y bajo), Manni Schmidt (guitarra) y Chris Ephthimiadis (batería).

La banda se ha alzado como un clásico dentro de la nueva ola del speed con toques de heavy metal clásico actuando en los festivales más importantes de Europa durante el último año. La gira de presentación pasa por Murcia; todo un lujo poder disfrutar en directo de la mítica formación que RAGE tuvo de 1987 a 1993, en un show en el que no faltarán los grandes clásicos de la banda más prolífica en la historia del power metal a nivel mundial, una banda de culto. Domingo, 25 de noviembre (19.00 horas. 18/22 euros).