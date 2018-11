Los murcianos Grrr! y el oriolano Otto actúan este fin de semana en La Yesería

Grrr! La super banda murciana de soul-jazz formada por Carlos Campoy (Los Marañones, Ferroblues€) al órgano Hammond, Federico G. Charton (Tempo Libre) a la guitarra, Felipe Aguado al bajo, y Pedrín Sánchez (Los Marañones) a la batería, lleva desde 2001 ejecutando una práctica muy habitual en los años 60: retomar temas de soul y rock y darles una nueva forma instrumental, conservando la esencia, pero con un estilo propio, e incluyendo espacios para la improvisación y la experimentación sonora, entre temas propios y versiones en la línea de Booker T, Jimmy Smith, Grant Green...

La prueba de ello la encontramos en su último trabajo, Born to be Grrr!, cuyo título ya anticipa el contenido del mismo. Se trata de cinco versiones, una por cada uno de los integrantes del grupo, elegidas de entre los éxitos que jalonaron los años de nacimiento de cada uno ellos. Así, para 1960, encontramos One Mint Julep, tema grabado mil veces y versionado, entre otros, por Louis Prima, Chet Atkins, The Ventures o Ray Charles. Para el siguiente año de referencia, 1962, se ha elegido Comin' home Baby, de Mel Tormé. Seguimos con una sintonía de serie de TV que empezó a emitirse en 1964, The man from U.N.C.L.E., más conocido en España como Agente C.I.P.O.L., con reminiscencias de las viejas series de espías; para 1965, un clásico de The Beatles: Day Tripper, y para 1968, un tema del grupo australiano Easybeats, conocido en España por la versión de Los Bravos, Bring a little loving. Por supuesto que para esta cita en El Rubio 360º, la banda tocará otros temas de su extenso repertorio.

Soul, jazz, funk de muy alto voltaje realizado por algunos de los mejores músicos que tenemos en nuestra región. El concierto será este viernes en La Yesería, a partir de las 22.00 horas. (entradas 6/7 euros).

Actuación de Otto

El joven Otto presenta este viernes su segundo trabajo autoeditado: Whatever, grabado en octubre de 2017 en los estudios Harisound (Elche), producido por Alex Román & Otto. A los 16 años grabó su primera demo, Red line, en 2016, con siete temas en inglés. Gracias a su buena acogida, en pocos meses agotó la tirada y tuvo oportunidad de recorrer diferentes salas, recintos y festivales. Cumplida su mayoría de edad, llega ahora Whatever, un trabajo más cuidado y elaborado, cargado de exquisitas melodías creadas desde el corazón y alma de este joven músico oriolano con talento y buen gusto, que ya ha tenido oportunidad de abrir conciertos para Nada Surf, Gigolo Aunts, Red Kross o Paul Colins.

Otto combina castellano e inglés y guitarras acústicas y eléctricas, grabadas íntegramente por él. Temas con identidad propia, donde destaca su peculiar voz e interpretación, fusionando los sonidos más clásicos del country folk-rock americano con el pop británico e indie-rock más contemporáneo. Actúa este sábado en La Yesería de Murcia, a las diez de la noche. El precio de las entradas es de 5 euros.