Despistaos vuelven a la carga en la REM

Después de cinco años sin publicar un disco, Despistaos vuelven en 2018 a brindar a su público seis nuevas canciones, divididas en dos EP. Sus nuevos temas siguen la esencia de lo que la banda ha mantenido estos 15 años, con evoluciones que no alejan a sus seguidores. La banda liderada por Daniel Marco está este sábado en Murcia para presentar sus nuevos trabajos, pero también para recordar sus himnos. Quizá los conozcas por canciones como Física o química, Cada dos minutos, Gracias, Y mírame, Ruido, Estrella, Estoy aquí... Después de cinco años sin editar material nuevo, publicaron el EP digital Lo contrario de ninguno: tres nuevas canciones, producidas por Tato Latorre, que ilustran muy bien el momento en el que se encuentran y lo que buscan. Canciones directas, sin demasiada floritura y que hagan sentir algo dentro. Despistaos estarán girando durante todo el otoño-invierno por salas y pequeños recintos.

Ella y El Mono

ELYELLA Djs son el alma de cualquier festival y se definen como el matrimonio perfecto entre el indie y la electrónica y estarán la madrugada del domingo en la sala REM. Para Ella y para Él (un mono muy peculiar) "los festivales son un oasis de felicidad, el lugar donde escapar de todo y llegar sin más pretensiones que la de disfrutar y bailar hasta que el cuerpo aguante". No hay cartel que se les resista desde que en 2009 le dieran al play. La pareja ha pinchado en los mejores festivales, y ya han acostumbrado al personal a bailar con ellos en sus famosos cierres, en los que crean una impactante arquitectura sónica construida con cimientos de electrónica, muros de pop y rock y en el tejado, puro espectáculo que rompe con cualquier plano. Con ELYELLA el mundo comparte sonrisas, explora las nuevas propuestas musicales y recuerda las que marcaron el pasado reciente. Su primer trabajo físico, Lovers (Vanana Records, 2018), ya está disponible en vinilo y en plataformas digitales, y llega acompañado por otro EP de remezclas, entre las que figura Neuman vestido de electrónica en Sister, un himno colorista y reflexivo, pero, sobre todo, listo para mover los pies. El listón estaba alto después del éxito de Lovers, que contiene una de las canciones más bailadas en la escena festivalera este verano con la colaboración de Viva Suecia: Todo Lo Que Importa ya suma 1.000.000 de reproducciones entre youtube y spotify.



Homenaje a Alcatrazz

El británico Graham Bonnet, vocalista de bandas como Rainbow -a las órdenes de Ritchie Blackmore, con quienes grabó el álbum Down to Earth-, MSG -junto a Michael Schenker- o Alcatrazz -con Yngwie Malmsteen-, visita de nuevo España y estará el domingo en Murcia. En esta ocasión celebra el trigésimo quinto aniversario de No Parole From Rock N Roll, el legendario debut de Alcatrazz, disco que interpreta íntegramente en esta gira. Como teloneros de Bonet estarán Deaf Leopard, grupo homenaje a la mítica banda de Sheffield, que abrirán todos los conciertos de esta gira española.