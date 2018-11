Claim: "Vivimos tiempos frenéticos en los que la tecnología se adueña de todo"

Claim presentan disco, Sofá Paraíso (Son Buenos, 2018), y agotan entradas para su presentación en Murcia. El grupo murciano (Adrián Riquelme, Ramón Gómez, Juandi Pascual y Gonzalo Magaña), está en su mejor momento, tras la publicación de un nuevo disco producido por Raúl de Lara que sucede a Barbados (del que hicieron una reedición), un celebrado paso por la plaza del Trigo en el Sonorama, haber firmado un contrato editorial con la multinacional Warner Chappel -y discográfico y de management con SonBuenos-, y su selección en Girando Por Salas (GPS). Muy pronto anunciarán fechas de la gira presentación. De momento lo presentarán este viernes en el centro cultural Puertas de Castilla. Las entradas están agotadas.

En Sofá Paraíso (el soporte físico presenta un original packaging de nueve distintas ediciones tapizadas) hay mayor carga de programaciones, sintetizadores y sonidos de percusión, aunque las guitarras, envueltas en reverb, siguen teniendo el mismo protagonismo que en canciones anteriores, llenas de riffs juguetones y ritmos entrecortados, que les sitúan cercanos al pop tropical de grupos como Vampire Weekend, o al denominado afro indie, pero olvídate de géneros; Claim sólo se definen ya por su propio sonido con este disco, que resulta mucho más sólido. Destacan las líneas de bajo, mucho más contundentes y dibujadas, las baterías (que se presentan más orgánicas) combinadas a veces con sonidos electrónicos, y una serie de sonidos tribales y ritmos dembow.

Las canciones de Claim siempre ha tenido mucho de suspiro, de fragilidad, de estructuras delicadas que pueden quebrarse a la mínima, y este Sofá Paraíso funciona tan bien por esa sensación de paso al frente, de seguridad absoluta en sí mismo que transmite un grupo que ha decidido sacrificar algunas cosas para ir, caiga quien caiga, a por lo que ellos quieren. Claim arriesgan tanto en este mundo cambiante, que les acaba saliendo todo bien.

Sofá Paraíso (Son Buenos, 2018) suena muy cinematográfico. ¿Qué buscabais?

Si Giuseppe Tornatore ideó un cine alrededor del cual hacer girar una historia en la que se mezclaban elementos de la modernidad (de entonces) y de la Italia tradicional, una historia de un mundo cambiante en el que el tiempo pasa demasiado deprisa y el espacio recoge la pátina de la nostalgia y de la tierra de procedencia, entonces Claim ideó un sofá.

También es el título de uno de los singles. ¿Qué tratabais de plasmar en esa canción? ¿Dudar nos hace más humanos, como decís en ella?

Hace ya bastante tiempo que decidimos que el disco se llamaría Sofá Paraíso. La canción que lleva el mismo nombre 'nació' en realidad con el nombre de Acantilados. Cuando la terminamos de grabar, quisimos señalarla de alguna manera como una canción importante para nosotros. Como una premonición de que esa canción nos abrirá muchas puertas en un futuro. Por eso la renombramos como Sofá Paraíso. ¿Que si dudar nos hace más humanos? Por supuesto. Las máquinas no dudan.

Los discos físicos están tapizados en varios estampados de telas diferentes. ¿Qué objetivo persigue? ¿Cuál va ganando en la demanda del público?

En nuestro anterior trabajo (Barbados) ya nos arriesgamos haciendo un packaging diferente, que consistía en una maleta con la que representábamos el concepto de movimiento, e historias de viajes del anterior álbum. El reto para este nuevo disco era poder seguir con esa línea creativa, seguir dándole un valor añadido al CD, elemento que, como sabemos, anda un poco en desuso. De esta manera, hemos creado un total de 10 diseños, diferentes, tapices con los que cada persona puede adornar su Sofá Paraíso particular. Por supuesto, y al igual que con nuestro anterior disco, todo este trabajo creativo lo hemos hecho junto al estudio murciano F33. En cuanto a la demanda del público, la verdad es que está la cosa dividida, aunque diría que el tropical anda por delante.

Modern life is rubbish (la vida moderna es basura) , que decían Blur. ¿Qué decís vosotros?

La vida moderna es maravillosa. Sobre todo el programa homónimo. Vivimos en unos tiempos muy frenéticos en los que la tecnología se está adueñando de todo, y las personas aún no sabemos qué lugar nos tocará ocupar en esta nueva época. Realmente somos aprendices de todo lo que está por venir, pero ahora tenemos la oportunidad de elegir qué cosas del pasado queremos llevarnos a esta nueva época, y cuáles estamos preparados para desterrar para siempre.

Es un disco muy conceptual, pero parece estar inspirado por muchas influencias muy distintas. ¿Cómo fue el proceso de ir haciendo cada canción?

Nosotros no sabemos trabajar de otra manera desde que hace doce o trece años trabajamos juntos, y siempre lo hemos hecho así. El concepto, tanto del trabajo anterior como este, responde a periodos de la vida que nos toca vivir. Somos muy amigos, y siempre andamos juntos. Las experiencias vivencias y el día a día que expresamos en las canciones es parte de cada uno de los componentes.

Sofဠes un disco con una producción más trabajada que el anterior, Barbados (2015), del que habéis hecho una reedición. ¿Cuál ha sido vuestra apuesta en el sonido? ¿Cómo se ha cocinado la producción con Raúl de Lara? ¿Qué ha añadido?

Barbados fue un disco que se grabó con menos presupuesto y menos tiempo. Sin embargo, eran temas que llegaron al estudio bastante acabados, puesto que eran composiciones consolidadas desde hacía tiempo. Ese primer trabajo superó todas nuestras expectativas. Hemos podido hacer alrededor de cuarenta conciertos, varios festivales, y vendimos toda la edición de discos, por lo que tuvimos que sacar una nueva. Gracias a él estamos hoy en la era Sofá Paraíso. Efectivamente, en este nuevo disco se encuentra una evolución en el sonido del grupo que consideramos lógica y necesaria. Cogen más presencia los sonidos de sintetizadores, programaciones, el uso de percusión electrónica y un tratamiento en las guitarras diferente, con más presencia y algo más rock. En esta evolución mucho ha tenido que ver, por supuesto, nuestro productor: Raúl de Lara, quien nos conoce a la perfección y sabe cómo queremos sonar, así como Lalo Gómez-Vizcaíno -de Ayoho-, que nos ha ayudado con las programaciones, y con Jorge Guirao Second con la producción de guitarras. ¡En Claim todo se hace en equipo!

En uno de los packagings, la vegetación, el colorido de esas aves, guacamayos, apuntan hacia el tropicalismo. ¿Le podemos poner apellido tropical a vuestra propuesta o no llega a tanto?

Sólo a parte de ella. Nosotros comenzamos autoetiquetándonos como pop tropical cuando lanzamos nuestro primer single (Sería un detalle), pero en realidad tenemos tres vertientes como mínimo. Además de la vertiente tropical, en la que podríamos englobar canciones como Sería un detalle, Fuerte, Última noche en la Tierra... etc., nos gusta mucho el pop rock más al uso de Sábado, La Fatiga de Moriarty o Tú lo entenderás, o enfoques más íntimos como El Baile y la cena, Berlín o Desayuno magnífico. Los guacamayos y la vegetación representan una parte de nosotros, y por eso es uno de los nueve packagings de Sofá Paraíso.

Habéis firmado un contrato editorial con la multinacional Warner Chappel, y discográfico y de management con SonBuenos. ¿Da más solidez profesional haber establecido esos vínculos?

Por supuesto. Nos da una mayor capacidad de trabajo, nos da músculo financiero, nos da una mayor organización interna y, sobre todo, nos da mucha más credibilidad como banda. Creer en nosotros mismos está bien, pero que los demás crean en ti es básico para crecer.

Os han seleccionado para estar dentro del circuito de salas de GPS. ¿Cómo valoráis la iniciativa? ¿Os garantiza algo?

¡Sí! Estamos supercontentos con esta noticia. Era algo que no esperábamos y que tenemos que agradecer a toda la gente que nos ha votado y puesto su confianza en nuestro proyecto. Esta es una iniciativa que nos va a permitir llevar este Sofá Paraíso a muchas ciudades que anteriormente no podíamos llegar por la falta de presupuesto. Gracias a GPS, ya estamos planeando ir a ciudades como Barcelona, Sevilla, Tenerife y de nuevo en Madrid.

Adrián, participaste en el Song Writing Camp de Warner Chappell, el pasado mes de septiembre, con artistas como Merche, Dani Romero, Blas Cantó... ¿Cómo fue y qué salió de ese encuentro?

Fue una experiencia muy enriquecedora. Yo nunca me había enfrentado al reto de componer para otro, tenía el proceso de composición muy interiorizado y relacionado con ideas propias que uno quiere expresar de una manera muy concreta. Fue por tanto toda una tarea de empatía y flexibilidad; cada artista es diferente y pretende transmitir conceptos distintos de una manera personal, por ello los primeros quince minutos de cada sesión eran casi como el psicólogo: el artista nos contaba todas sus ideas y de qué le gustaría hablar. Agradezco tanto a Warner Chappell como a SonBuenos que me invitaran al writting Camp. He aprendido muchísimo.

Abunda el ingenio y cierto sarcasmo en las letras de Claim, aunque da la sensación de querer huir de versos demasiado trascendentes poniendo el acento en lo cercano y echando mano de los dobles sentidos, de lo cotidiano. ¿Exponer más que juzgar?

Como músicos, nos sentimos en la obligación de contar y expresar el mundo que nos rodea. Que juzgue quien le apetezca. Nos cansa ver a la gente echándose la culpa de las cosas y no intentando arreglar nada. Sinceramente, no tenemos muy claro si la culpa de lo frenético del mundo en que vivimos es nuestra, de las multinacionales, de los políticos, de las generaciones anteriores€ Lo que tenemos claro es que en esta gran crisis que le ha tocado vivir a nuestra generación ha habido mucha avaricia, odio y falta de humanidad. La historia se escribe superando cada etapa y, no nos queda otra que mirar hacia adelante.

Volver muestra una sensación de nostalgia por el terruño. ¿Dónde compusiste esta canción?

Escuchar esta canción me hace recordar todas las veces que le quitaba la lluvia al sillín de mi bici al salir del trabajo, luego me cerraba bien el abrigo y me ponía los pantalones impermeables antes de montarme en el ferry que me llevaba de Ámsterdam Norte a la estación central; luego tenía como veinte minutos de pedalear bajo la lluvia racheada antes de llegar a casa. Es quizá una de las letras más gráficas del disco; se centra en momentos concretos y en la sensación de desconcierto que a uno le invade cuando vive en un lugar al que no pertenece y al que pocas cosas le atan. Pues sí, el día a día va erosionando tus ganas de libertad y aventuras, así que cuando a uno lo cogen en horas bajas, ¿quién se resiste a volver?

¿El protagonista de Corre salvaje es un coche? ¿Qué te hizo decantarte por esta canción? ¿Qué aventuras has corrido al volante?

Exacto, es un Volkswagen Passat de 1996, turbo diesel inyección, 100 caballos, metalizado claro porque en la época era moderno, aunque un par de golpes hacían que su armazón se plegara sinuosamente en un par de puntos. Tenía el salpicadero cuarteado por el sol y las noches a la intemperie, los laterales de las puertas llenos de discos, desde el Alive III de Kiss hasta el Night at the Opera de Queen, pasando por alguna horterada de la época. En el maletero había un cartucho de 6 CDs, unas 5 horas de música que tenías que ir renovando, era amplio, cabía un Ampli Line 6 y el Fender Twin, además de un par de guitarras eléctricas con sus fundas rígidas. Todo lo que pasó dentro prefiero dejarlo a la imaginación de los oyentes, pero puedo decir que nunca nos dejó tirados.

Sábado es uno de los temas fetiches del grupo. ¿Cuál es la razón?

Efectivamente, Sábado es uno de los temas preferidos de la banda, y creemos que del público también. Es una canción que formaba parte de nuestro anterior trabajo, pero nos sentíamos en deuda con ella, y se merecía estar en este nuevo disco. Además, habla de una temática común con el concepto Sofá Paraíso. En cuanto a lo musical, también ha conseguido adaptarse sin problemas a las exigencias de sonido y evolución que en este nuevo disco se planteaban. Sábado es el tema transición entre los dos discos.

Vuestras letras tienen partes como para empatizar con la gente. ¿Os ha sorprendido el alcance de alguna?

Sí. En fase de composición se puede detectar, pero en cuanto lanzas una canción se descubre bastante pronto si va a haber empatía. Suele ser a raíz de una frase o un detalle que después se ramifica a toda la canción. "Si no salgo, me muero", "Quédate esta noche, que no hay nada como verte poner el pijama" "No sé bien quién soy, pero me voy haciendo a la idea"... Creo que todos los temas tienen alguna frase lo suficientemente potente y al mismo tiempo terrenal que hace de 'ariete' para que la canción capte tu atención.

Izal, Supersubmarina€ Este tipo de grupos suelen tener frases también muy llamativas que se quedan a la primera. ¿Tenéis alguna frase superadhesiva?

"¿Fluye y olvida esto es el sur?", Jajajaja. Esto va al hilo de la respuesta anterior, pero no lo definiría como frases 'adhesivas'. Realmente Claim no tiene unas letras fáciles de memorizar, pero en ocasiones sí que surge alguna frase lo suficientemente concreta y contundente que se te queda rondando por la mente.

¿Qué expectativas tenéis con este disco? ¿En qué punto os encontráis ahora mismo?

Cualquier grupo, cuando saca un nuevo disco, busca hacerlo llegar lo más lejos posible. A partir de ahí nos gustaría seguir dando pasos sólidos, aunque el camino sea más lento y ver hasta dónde podemos llegar y qué retos superar. Hemos estado trabajando aproximadamente un año y medio en este disco, componiendo, preproduciendo, grabando, creando diseños, etc. Toda una serie de etapas que hay que abordar con mucha ilusión y dedicación. El punto en el que nos encontramos ahora mismo es en el de poder disfrutar en directo con este nuevo disco y llevarlo a las máximas ciudades posibles.

¿Qué tal ha sido la respuesta inicial?¿Tenéis mucha relación con los seguidores?

La respuesta inicial está siendo increíble, mejor imposible. El disco lo presentamos el día 9 de noviembre en el Corte Inglés con un mini concierto acústico, y tuvimos un recibimiento increíble por parte de la gente. Creo que nuestros seguidores tenían ganas de tener y escuchar este nuevo trabajo. También hemos estado esta semana presentándolo en Madrid, y hemos sentido un feedback increíble. Ojalá y siga todo en esta línea. La relación con los seguidores es bastante estrecha. Somos nosotros mismos los que publicamos, los que enviamos los cds, los que llevamos nuestras redes sociales e interaccionamos de manera continua con ellos. Además es algo que los seguidores agradecen y nosotros disfrutamos.