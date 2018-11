Último finde para asistir al Titeremurcia

Desde el año 2001, tenemos la suerte de disfrutar cada mes de noviembre en la Región de una programación muy especial dedicada al público infantil, el Festival Internacional de Teatro de Títeres Titeremurcia. Las representaciones comenzaron el pasado viernes, pero continuarán hasta el próximo lunes, por lo que este fin de semana todavía estamos a tiempo de disfrutar con los peques de su oferta.

Para el día de hoy tenemos la obra Trashumancia, en el Cuartel de Artillería de Murcia a las cinco de la tarde. Sus responsables, la compañía Xip Xap, obtuvo el Premio Drac d,Or al Mejor Espectáculo de Calle 2017 en la Feria de Títeres de Lleida, lo que da buena muestra de su calidad; y si no es posible verlos esta tarde, estarán el domingo a la una en la Plaza de Santo Domingo. Recordamos que son espectáculos al aire libre y totalmente gratuitos. Esta actuación está indicada para niños a partir de dos años.

A las seis y media, en el Centro Cultural de La Arboleja, se representará Blancanieves –para mayores de 4 años–, a cargo de la compañía Tropos Teatro; pero, de nuevo, tenemos la suerte de contar con varios horarios para ver esta obra: mañana sábado, a las 12:30 horas, estarán en la Plaza Santiago Apóstol de Santiago y Zaraiche, y el domingo la actuación será en el Salón de actos de la Casa Consistorial de Los Alcázares, a las 12.00 horas. Tanto el viernes como el sábado, al ser en un local cerrado, la entrada es libre hasta completar el aforo.

Desde Reino Unido nos llega Stephen Mottram con El paracaídas, especialmente indicada para edades a partir de los diez años, y será en el Centro Párraga desde las nueve de la noche. Aquí los títeres son con efectos de luces que nos transportarán a esa magia de la percepción y de la interpretación personal, bajo la música de Sebastian Castagna. Las entradas tienen un precio de ocho euros.

Para la jornada del sábado el abanico es muy variado, ya que las representaciones son tanto en interior como en la costa. Ya hemos señalado que a las doce y media, en la Plaza de Santiago Apóstol, Tropos Teatro representará Blancanieves, pero no será su única función: la compañía nos ofrece también el cuento de Caperucita Roja en la Plaza de los Patos de Vistabella, a las cinco.

Si damos un salto hacia el litoral, en la Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar tenemos ¡Arriba las manos! Será a las seis, y en este caso a cargo de la compañía de títeres Lejo, que también estará el domingo en el Teatro Circo de Murcia (12.00 horas) y en el Teatro El Siscar de Santomera (18.00 horas). Las entradas costarán 3 y 5 en las dos primeras citas, y la entrada será gratuita para la función de Santomera.

Xip Xap también volverá mañana con La verdadera historia de los tres cerditos en el Auditorio Julián Santos de Jumilla, a las 18.30 horas. Pero, sin duda, uno de los platos fuertes del finde será Tria Fata, este sábado, a las nueve de la noche y para mayores de diez años, en el Teatro Circo de Murcia. La compañía francesa La Pendue ofrecerá una performance en la que el hombre orquesta, las marionetas y el cabaret se fusionan para reflexionar sobre la vida y sus finales trágicos y reales.

Y si bien recomendaba el Teatro Bernal la semana pasada, hay que volver este domingo para disfrutar con esa cuidada programación que siempre nos regala Elvira Pineda, su directora. A las doce de la mañana, Teatro Silfo representará Las aventuras de Pinocho. Una combinación no sólo de títeres, sino además de la representación de un actor.

Por la tarde si queremos culminar el fin de semana, podemos acercarnos al Auditorio Municipal Miguel Ángel Clares de Algezares a las seis de la tarde para disfrutar de nuevo con Xip Xap y La verdadera historia de los tres cerditos.

La maravillosa comunicación que se establece en el diálogo entre el escenario y el público, en una situación de títeres, es realmente fascinante. Todo se centra en un margen pequeño en cuanto a escenografía, y la atención se concentra en los detalles. La magia de la escena y de contar historias se hace grande en algo tan sencillo. Así que, si aún no has ido, es la ocasión; y, si ya lo has hecho, has de seguir asistiendo al Titeremurcia.