Sean Frutos, cantante de Second: "El 'viaje iniciático' nunca termina para nosotros"

'Anillos y raíces' es el nuevo disco de Sean Frutos y los suyos; un trabajo que hoy ve la luz y en el que la banda consigue reinventarse sin perder su esencia ni faltar a esas letras alegre-melancólicas que ya son marca de la casa. Aprovechando el lanzamiento, estarán esta tarde iniciando los actos de presentación en la Fnac de Nueva Condomina

Tres años después de su último disco, Second vuelven con fuerza, reinventados y con un nuevo álbum, Anillos y raíces, su octavo disco de estudio, que publican hoy viernes; un sólido trabajo, compuesto por diez canciones, que mantiene la esencia musical de la banda, acertando de lleno una vez más con las letras alegre-melancólicas marca de la casa. Mira a la gente, que fue el primer avance, es claro candidato a convertirse desde la primera escucha en uno de los clásicos del grupo murciano (supera ya las 100.000 reproducciones en plataformas como YouTube o Spotify).

Second comienzan esta nueva etapa con nuevo equipo, formado por The Music Republic y Eo Música. La presentación del álbum arranca hoy en Murcia (a partir de las siete de la tarde en la Fnac del Centro Comercial Nueva Condomina) con firmas de discos acompañadas de un pequeño showcase, mientras que la gira de conciertos se abrirá también en la capital del Segura (11 y 12 de enero) con dos sold outs y con festivales como el Warm Up, el Poliphonik Sound y el Cooltural Fest en el horizonte. Second de nuevo en el candelero. Sean Frutos nos da las claves de su Anillos y raíces.

Aún no había salido el disco y ya estabais cerrando fechas, confirmando festivales, haciendo un doble sold out... Tres años después de vuestro último disco, ¿la gente tenía ganas de Second?

Al alejarnos tanto tiempo, más que nunca, teníamos dudas, no lo vamos a negar. Pero hemos comprobado que hay ganas de Second, y estamos muy contentos con ello.

¿Ya estabais deseando volver a los escenarios tras un año de parón?

Las ganas que tienen nuestros seguidores son directamente proporcionales a las que tenemos nosotros de volver a los escenarios. Estamos intentando preparar lo que ellos se merecen. Queremos mejorar lo que ya teníamos, e intentar hacer un espectáculo más completo; para ello trabajamos todo este tiempo.

¿Cómo se pasa todo este tiempo sin actuaciones? ¿Se hace largo? Dicen que es un periodo en el que suelen surgir tensiones que, en algún caso, han provocado la ruptura de un grupo. ¿Cómo habéis asimilado la salida del grupo de Javi Vox?

Creíamos que iba a ser más duro, pero al final te vas acostumbrando a no salir tanto a la carretera y lo llevas bien, sobre todo porque desde que terminamos los últimos conciertos con la Sinfónica solo descansamos de la música unos 10 o 15 días. Empezamos inmediatamente a movernos para terminar de escribir las canciones de Anillos y raíces. Javi decidió abandonar el grupo en junio de 2017, y tuvo la amabilidad de terminar las fechas con nosotros. Su salida la hemos asimilado esforzándonos al máximo y concentrándonos en nuestro trabajo. Han sido muchos años de música, carretera y canciones, y a Javi le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos y respetamos su decisión.

Decís que habéis comenzado una nueva etapa. ¿Hay otra orientación surgida por el contacto del equipo formado por The Music Republic y Eo Música? ¿Habéis tenido la posibilidad de reorganizaros?

Sí. Teníamos ganas de cambiar de enfoque en algunas cosas, y estamos muy bien trabajando con nuestras dos oficinas, cada una encargándose de su parcela. Entre todos son un equipazo.

Da la impresión de que en este disco ha habido más tiempo para investigar que en los anteriores. ¿Cuál era la búsqueda?

La búsqueda comenzó con una retirada, con una concentración para poner nuestras ideas sobre la mesa, escuchar música todos juntos, beber vino, hacer café y profundizar en nuestras raíces para luego emerger. Este tiempo también ha servido para valorar lo que hemos conseguido en el pasado, y quizás la respuesta estaba más cerca de lo que pensábamos.

¿Por qué Anillos y raíces? ¿Qué es como concepto? ¿Qué podéis contarnos de la portada?

Las raíces son la esencia, lo que somos, y los anillos de los árboles nos dicen su edad, y son una compilación de experiencias vividas, que van contigo. Desde lo que es Second en su origen hasta lo que hemos acumulado, emerge este disco. La portada, que es obra de Susana López, que ya trabajó con nosotros en Viaje iniciático, es una escalera de caracol, que también emerge para ir hacia el infinito.

Second se percibe como un grupo compacto y sin fisuras. ¿Cuál es el estado de salud de vuestra creatividad?

Es el público el que lo decidirá cuando escuche el disco, pero nosotros intentamos no pensar nunca que lo sabemos todo. Tenemos siempre una actitud de inexpertos que siempre están ávidos por aprender. Cuando pensamos que podemos acomodarnos, bajamos por nuestra propia iniciativa al infierno, para luego volver a la superficie.

Mira a la gente ha alcanzado las 100 mil reproducciones. ¿Puedes describir la canción y explicar por qué fue elegida como primer sencillo?

Es la primera canción que se cerró de este disco, y la verdad es que pensamos que era muy representativa de Second. Tiene esa alegre melancolía que nos agrada tanto.

En general, en este disco, habéis abierto muchos interrogantes. ¿Pero qué hay de las respuestas? «Alguien tiene que hacer algo». ¿Qué cosa?

Las respuestas muchas veces están cerca, en lo más sencillo. Teatro infinito nació de una idea de Nando, que había estado leyendo Walden, de Thoreau, que habla sobre su retiro a la naturaleza, donde no necesitaba tanto en su día a día. Después yo me llevé la letra hacia otro lado, pero hemos tenido ese concepto muy presente en Anillos y raíces.

Una de las primeras cosas que me han llamado la atención es la exuberancia de arreglos que contiene. ¿Cómo ha sido la creación del álbum?

Hemos estudiado antes de entrar al estudio. Con Raúl de Lara empezamos a trabajar las canciones desde abril, en su propio estudio, haciendo preproducción, para que cuando entráramos a grabar estuviera todo claro. Ha servido de mucho esta nueva forma de trabajar.

Raúl es el productor de este Anillos y raíces. ¿Qué cambios habéis introducido en el sonido?

Queríamos un sonido muy orgánico desde el principio. Es verdad que Second tiene detalles, pero no queríamos crear muchas capas; queríamos darle protagonismo al arreglo pertinente en cada momento. La verdad es que Raúl ha sido muy importante y dialogante con nosotros. Hemos crecido juntos, y nuestro trato es de familia. Podría ser un Second más. Raúl es casa.

Second sois una banda que amáis las melodías. Sois capaces de meter más de un estribillo en una canción, o puentes y versos tan tarareables como los propios estribillos. ¿Cómo las trabajáis: suele ser de corrido o vais por fragmentos?

Pues no hay una norma; van surgiendo las cosas, y algunas veces es rápido y otras requiere más estudio.

Teatro infinito habla, como decías, de una huida a la naturaleza. ¿Cuál ha sido su génesis? ¿Qué es eso de los 'Bosques Second' y apadrinar un árbol?

En realidad es lo que contaba antes: la idea inicial de Nando, cuando no tenía letra, era esa. Luego me fui con la temática a otro sitio. Me gusta algunas veces crear historias de personajes para contar algo cotidiano. En este caso habla de un actor de una obra de teatro que está enamorado de la actriz principal de la misma, pero no se atreve a decirle nada, y tiene que enfrentarse cada día a verla, limitándose a exprimir el momento en el que se cruzan en el escenario. Esto es algo que nos puede ocurrir a todos, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos.

Teatro infinito sigue un poco con la metáfora del espacio infinito. ¿El 'viaje iniciático' terminó, o sigue en este disco?

El 'viaje iniciático' nunca termina para nosotros.

Hoy en día prima sobre todo la inmediatez, el impacto rápido. Sin embargo, diría que vuestros discos son de largo recorrido, de los que el paso (y el poso) del tiempo hacen mejorar. ¿Os gustaría ser un grupo que trascendiera a generaciones, que se valore dentro de unos años, o preferiríais que el público os celebrara y disfrutara en el presente?

Nos gustaría que estas canciones fueran lo más longevas posibles. Sabemos que es difícil, pero si dentro de 20 años hay alguien que se ponga Teatro infinito, Mira a la gente, Rincón exquisito o Nivel inexperto y sigue sintiendo algo, habremos conseguido lo que queríamos.

Otra de las canciones del disco es En otra dimensión, un título que remite a aquel otro de Alaska y los Pegamoides. ¿En qué dimensión están Second en este momento?

En muchas dimensiones y en ninguna al mismo tiempo; como siempre, en tierra de nadie, pero en la de todos.