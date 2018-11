Scott Matthew y Al Di Meola presentan hoy viernes sus novedades discográficas en el Cartagena Jazz Festival

Scott Matthew: Baño de sensibilidad con 'Ode to Others'

Dulzura, tristeza y amargura en sus justas dosis son las características del estilo de Scott Matthew. El australiano llega esta noche a Cartagena para presentar en el Nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria su último disco, Ode to others. El concierto, por supuesto, está enmarcado dentro de la programación principal del Cartagena Jazz Festival, que encara su último fin de semana de conciertos.



«La música de Scott Matthew cuenta con un carácter y estilo propios, que combina el folk y los sentimientos, donde cada sílaba se canta con intención y cuya voz, con un deje de tristeza, trata aspectos sentimentales», apuntan desde el festival para quienes todavía no conozcan a este artista, que se dio a conocer como miembro de la banda de pop alternativo Elva Snow.



Nacido en Australia –donde formó su primera banda de punk-pop, Nicotine–, en 1997 se trasladó a Brooklyn, lugar en el que conoció al batería de Morrissey, Spencer Crobin. Junto a él formaría Elva Show y publicaría su primer epé, el que daría comienzo a una carrera prolífica y muy respetada por amplias sectores de la crítica. Es conocido también por su participación en la banda sonora de la película de John Cameron Mitchell Shortbus, aunque también ha grabado canciones para series animadas como Ghost in the shell y Cowboy Bebop, y para el largometraje In the end.



«Sus directos son intensos pero minimalistas, vigorosos pero livianos», advierten desde el Cartagena Jazz Festival. Un baño de sensibilidad que en estas ocasión está patrocinado por su sexto álbum de estudio, Ode to others (2018), en el que Matthew mantiene su línea habitual: canciones que giran sobre el anhelo y la desaparición del amor.

Al Di Meola: El genio de las seis cuerdas se reinventa

La jornada del viernes en el Cartagena Jazz Festival tendrá a Scott Matthew como primer protagonista, pero, siguiendo la dinámica habitual del programa, no será el único que se suba esta noche a las tablas del Nuevo Teatro Circo. Tras el australiano será el turno de Al Di Meola, la gran guitarra del jazz fusión, que presentara sobre las tablas del Nuevo Teatro Circo su nuevo disco: Opus.



Virtuoso endemoniado de las seis cuerdas, el instrumentista italo-estadounidense es pionero en la fusión de las músicas del mundo, el rock y el jazz. Su constante fascinación por la rítmica compleja y sincopada, combinada con melodías líricas provocadoras y una armonía sofisticada, ha sido el corazón de su música a lo largo de una carrera célebre que se ha extendido a lo largo de más de cuatro décadas.



Ganador del Grammy, alcanzó fama mundial como solista y por sus colaboraciones con artistas de la talla de Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucía, Luciano Pavarotti, Phil Collins, Santana y Herbie Hancock, entre otros.



Al Di Meola posee la mayor cantidad de premios de Guitarra en diferentes categorías de la revista Guitar Player (Estados Unidos). Con un curriculum vitae rico en emocionantes momentos musicales y obras increíbles, Al Di Meola sigue desafiándose a sí mismo llevando su música hacia nuevos límites, pero con una manera más relajada de ver las cosas. En los últimos años, de hecho, ha comenzado literalmente todo de nuevo, reinventándose a sí mismo tanto en su vida privada como en su música. Su nuevo disco Opus, de influencias mediterráneas, revela esta nueva faceta intimista.