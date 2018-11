¿Hay vida tras el apocalipsis?

Quince años después del apocalipsis, cinco hombres aún sobreviven. Su búsqueda definitiva: el encuentro de otros sobrevivientes. Su salvavidas: una máquina sorprendente. En este mundo de repuestos, compiten en originalidad para preservar un pedazo de humanidad.

Armados con su talento para volar alto y su ingenio, los verás evolucionar en este universo desprovisto de mujeres y computadoras. Se trata de una obra enmarcada dentro del ciclo ´Joven´ del Teatro Circo de Murcia y que incluye la promoción ´Last Minute' que permite a los jóvenes, ente 14 y 25 años, adquirir entradas el mismo día de la función, desde 2 horas antes, al precio de 3 euros. Será esta noche a las 21.00 horas.

El reparto cuenta con los actores de teatro Maxim Laurin, Hugo Dario, Rafaël Dubé, Frèdèric Lebrasseur y Yohann Trépanier; mientras que la idea original y creación del espectáculo es de Vincent Dubé.

Las siguientes funciones previstas dentro de esta promoción son: 7 de noviembre, The animals and children took to the streets; 14 de noviembre, El Bramido de Dusseldorf; el 14 de diciembre, Nada que perder; y el 30 de enero, Latente.