We Are Not Brothers: Música industrial para la clase obrera

We Are Not Brothers

Del sintetizador a la gran industria moderna. Si hemos de catalogar la música de We Are Not Brothers (WANB), nada mejor que recurrir a sus propias palabras: post industrial. La banda alcoyana de música electrónica post-industrial publica un tercer álbum, III, marcado por el amor-odio por las máquinas. Producido y mezclado en The Hit-Boutique Studio de Madrid por David Kano, el disco cuenta con colaboraciones de The Suicide of Western Culture, Ana Curra o Hugo Mas. III ha sido masterizado en los estudios Prodam Mastering de Berlín con Eric Van Wonterghem, y publicado por el sello catalán Oraculo Records.

WANB definen su nuevo trabajo como un "tratado post-industrial, darkwave, punk y techno". III gira alrededor de la paradoja amor vs. odio por las máquinas que, según ellos, "aniquilan al factor humano, estrangulando la dignidad vital del obrero". Música industrial para la clase obrera; un mensaje de rebelión.

III representa el inicio de una nueva época para WANB, con un proyecto transversal que marca la nueva línea de la banda. Con el diseño de un potente directo audiovisual, con escenografía de los artistas de Screenwarriors, los alcoyanos pretenden dar un gran salto cualitativo y añadir un valor diferencial al trabajo. En este presentación les acompañan La Josephine.

El concierto será este sábado, en el Garaje Beat Club. 22.30 horas. 3/6 euros.