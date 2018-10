The Primitals, una tribu disfuncional

The Primitals, una tribu disfuncional

Yllana y el cuarteto a capella Primital Bros. se han unido en un cóctel único. Dos de las marcas más hilarantes del país juntas para «sorprender» al público con una loca comedia musical que han titulado The Primitals. La obra, enmarcada dentro de la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia, se representará tanto esta noche como mañana –en ambos casos, a partir de las nueve de la noche– en el Teatro Circo de la capital del Segura.

Así, bajo las órdenes de Joe O'Curneen, uno de los fundadores de Yllana, Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas interpretan durante una hora a cuatro aborígenes de un planeta que podría ser la Tierra. Estos 'primitals' reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al patio de butacas –a carcajadas o a machetazos–, pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio tiempo.

Y es que la «extraña y surrealista» historia de esta tribu «ligeramente disfuncional», aseguran sus creadores, arrancará una «buena dosis de risas» al público con versiones de bandas sonoras como Misión imposible, Kill Bill o incluso la popular serie de HBO Juego de tronos. No obstante, The Primitals es, además, un magnífico recorrido por algunas de las mejores composiciones de un clásico de la música para la gran pantalla: John Williams, autor de melodías inolvidables como las de Indiana Jones, Star Wars, E.T., el extraterrestre o Encuentros en la Tercera Fase; películas que, a tenor de lo que ocurrirá sobre el escenario del TCM, también son referencia en esta peculiar tribu.

Por supuesto, además de las «maravillosas voces» de los cuatro actores, esta pieza de luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria brilla gracias al humor gestual que durante más de dos décadas ha caracterizado a la compañía Yllana.

En definitiva, chamanismo a cuatro voces, tragicomedia a capella y vanguardismo ancestral, además de una hora de risas aseguradas, es lo que espera al espectador que se atreva a adentrarse en el Teatro Circo junto a esta peculiar tribu.

La Semana Grande continuará la próxima semana con La luz oscura de la fe, el último monólogo de Rafael Álvarez, ´El Brujo´, que se han inspirado en la figura del poeta y místico San Juan De la Cruz. Será el próximo viernes en el Víctor Villegas, que al día siguiente acogerá la obra teatral Ben-hur, también dirigida e ideada por Yllana.