Pau Donés se despide de Murcia en la Sala REM

La flaca de Jarabe de Palo, un clásico indiscutible del rock español, nació durante un viaje a Cuba para rodar el vídeo de un tema anterior, El lado oscuro. Pau Donés quedó prendado de la modelo del clip, una mulata a la que dedicó sus versos más famosos. Pero La flaca es también estandarte del rock latino, un subgénero que surgió en los años sesenta con Santana y del que Jarabe de Palo constituye una de sus referencias en España (junto con sus admirados Radio Futura).

Han pasado 20 años de canciones, de discos, de conciertos. La Flaca, Depende, Grita, Agua, Bonito, El Lado Oscuro, Déjame vivir... ¿A quién no le suena alguno de estos títulos? Jarabe de Palo han cumplido 20 años y lo celebran este otoño con una gira de salas y teatros, con la banda al completo, interpretando las canciones más populares de su repertorios. Tras el éxito de La flaca (del álbum se vendieron dos millones de copias) y de su segundo disco, Depende (1.800.000), Pau Donés no se relajó. En estos más de 20 años, ha alcanzado hitos inaccesibles para otros. Aparte de su premio Latin Grammy (2009) y su éxito en Italia, están sus alucinantes colaboraciones con Chrissie Hynde (The Pretenders), Celia Cruz, Alanis Morissette o incluso Luciano Pavarotti.

Recuerda con especial cariño la de Chrissie Hynde (Cry, 2004). (Vinieron los Stones a tocar a Barcelona y los teloneros eran los Pretenders. Ella cogió un taxi y sonó La flaca; preguntó: «¿Estos quiénes son?». Y se bajó del taxi para comprar el disco. Después dijo que le gustaría hacer algo con Jarabe de Palo). «El 1 de enero paro. Y me voy. Lejos». Así de rotundo se muestra Pau Donés, que ha decidido poner punto y aparte a 20 años de carrera. Antes le esperan unos meses intensos.

Quiere despedirse por todo lo alto: estrenó disco: Jarabe Filarmónico; libro: 100 letras de Jarabe de Palo; y la gira Jarabe 20 años. El año pasado llenaron auditorios y teatros con un espectáculo más íntimo y emotivo, pero Pau Donés quiere arrasar en las salas de los bares con algo «mucho más golfo». «Me quiero ir con el recuerdo de qué bien lo pasamos en la última gira. Perdón, la penúltima». El día 5 de octubre comenzó la gira en Alicante, que se extenderá hasta el 1 de diciembre en Pamplona.