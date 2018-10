Ombra: Luminoso indie pop mallorquín

Ombra, que nacieron de la unión entre cuatro componentes de diferentes bandas ya disueltas en Mallorca, publicaron hace un par de años un primer trabajo autoeditado: Welcome/Goodbye (2016), que recibió muy buenas críticas. Walk Up The Walls, el último disco de los mallorquines, representa la cara más pop de Ombra, un pop que a veces tiende más hacia el post punk un tanto oscuro, y otras veces hacia un indie pop expansivo y luminoso. Todo ello adornado con toques electrónicos casi imperceptibles, melodías pegadizas y voces realmente atrayentes.

La banda se encuentra presentando, Walk up the walls, su segundo álbum, grabado en los estudios Diorama Sound bajo la supervisión y producción de Toni Salvà. Con un ritmo acelerado de batería, que prácticamente guía todo el trabajo, ofrecen nueve temas en inglés, uno en español y un interludio. El resultado es un rock alternativo con sensibilidad indie, que bebe de nombres como Biffy Clyro, Nothing But Thieves, Mumford and Sons o Foals. Los murcianos Grimline comparten cartel este sábado en la sala Revolver. 23.00 horas

Sábado 20. Revolver. 23.00 horas. 1 euros.