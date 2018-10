Tierra baja, las cuatro cabezas de Lluís Homar

Lluís Homar llega este domingo al Romea de Murcia con Tierra baja, un «clásico» del teatro catalán escrito por Ángel Guimerà que el actor califica como «un pedazo de Shakespeare» y al que se enfrenta en una versión de Pau Miró con la difícil tarea de interpretar a los cuatro personajes que conforman esta trama sin necesidad de artilugios ni vestuario para diferenciarlos, solo con su cuerpo y su voz.

«Yo no me transformo, es un viaje emocional a través de ellos, pero siempre soy yo y voy vestido de mí excepto en un momento en el que me pongo un vestido de novia», explica el actor.

En Tierra baja, Guimerà narra la vida de un embrollo amoroso protagonizado por Sebastián, el dueño de todo y principal representante de la Tierra Baja; Marta, la víctima más evidente de este mundo sórdido; Manelic, el rostro de la ingenuidad, y Nuri, la mirada de la inocencia en el drama.