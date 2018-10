Corazones eléctricos: ¿Quién salvará el rock &roll?

Tras dar merecido descanso a la ´bestia Uzzhuaïa´ y necesitar un nuevo comienzo, nacieron los valencianos Corazones Eléctricos. Todo parte de Pau Monteagudo y su descanso de ´Uzz´. El debut de Corazones Eléctricos es una absoluta delicia, una perita en dulce para todo amante del rock & roll más puro y genuino, pero con una visión y un concepto actuales. Mucho menos ´hard´ que Uzzhuaïa pero mucho más ´rock´, Pau no ha querido cerrarse a ningún estilo, sino abrirse por completo a una paleta clásica anglosajona repleta de rock & roll, americana, rockabilly, powerpop, etc, pero sin perder ese poso rock & pop que les acerca a bandas como Tequila o M-Clan y que les debería "poner al frente hoy", tal y como se cuestionan en ¿Quién salvará el Rock and Roll?.

En la mejor tradición 'powertrio', Corazones Eléctricos suenan muy crudos y directos, gracias a ese musculoso y omnipresente bajo de Kako y a la maestría rítmica rica en matices y ramalazos Keith Moon de Víctor. En definitiva, que no se puede sonar más orgánicos y espontáneos.

No es un secreto que Bowie y Dylan no son sus únicas influencias principales. Si algo tiene Mr. Monteagudo y, por extensión, Kako Navarro, son unas influencias impecables, abiertas y muy variopintas, y así lo deja siempre por sentado el rubio cantante: Alice In Chains, Zeppelin, Stones, Pearl Jam, The Cult y muchos otros componen un magnífico lienzo de esos ´héroes´ que han pulido a la banda que hoy en día son Corazones Eléctricos, marcándose uno de los discos definitivos del año , uno de esos LP´s que deberían explotar en el panorama nacional, por su frescura, por su poso y por sus canciones.

Corazones Eléctricos estarán acompañados por Austin Slack, que recientemente debutó con un primer EP, 'Act 1', donde se estrenó como compositor y cantante. El otrora 'niño magnético', un joven músico británico que acompañó a Neuman en una grabación, al que han cedido espacio en el escenario grupos como Love of Lesbian o Maná, que ha protagonizado duelos de guitarra con Javier Vargas y el mismísimo Steve Vai, y que -sin haber alcanzado la mayoría de edad- ha girado por teatros con Symphonic Pink Floyd, está iniciando una prometedora carrera.

El concierto será este sábado, en la sala Musik. 22.30 horas. 7/10 euros.