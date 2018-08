"Quiero enterrar a mi abuelo"

Juan Sola Avellaneda tenía 24 años, estaba recién casado y tenía un hijo de año y medio cuando fue fusilado en Valencia el 15 de marzo de 1941. Era natural de la ciudad de Lorca y tenía un hermano. Ambos tenían un camión y se dedicaban al transporte. Pero una vez que Franco ganó la Guerra Civil, todo cambió. Cuando el propio hermano de Juan Sola Avellaneda se enteró de que iban a detenerlo, decidió esconder a su hermano en un lugar a salvo. Pero fue descubierto y su familia nunca pudo volver a verlo, ni tampoco pudieron recuperar su cuerpo para darle sepultura. Hasta ahora.

Con la excavación de la fosa 128 del cementerio de Paterna, en Valencia, la esperanza ha vuelto a su familia y, más concretamente, a su nieto Juan Carlos Sola, que espera el resultado del ADN de los primeros cuerpos hallados con la ilusión de que alguno de ellos sea el de su abuelo. De hecho, los informes de la fosa 128 señalan que en ella deben estar los restos de Juan Sola.



Solo estaba afiliado a la UGT

Al preguntarle a Juan Carlos Sola por los motivos de la detención y posterior fusilamiento de su abuelo, responde que Juan Sola era republicano, estaba afiliado al sindicato UGT y alardeaba de sus ideas democráticas. No tuvo ninguna responsabilidad política ni participó en el frente de guerra. Pero estaba 'fichado' por su vínculo sindical y, al igual que el resto de trabajadores afiliados, fue detenido y encarcelado. A él se lo llevaron a la cárcel de Valencia y, después, fue trasladado a otra de la misma provincia.

Allí presenció cómo otros presos eran fusilados y temió que su destino acabase siendo el mismo. Este miedo le llevó a intentar una fuga en la cárcel junto con otros compañeros para exiliarse a Argentina. Pero no tuvieron suerte y fueron descubiertos.

Tras este nuevo delito, fue juzgado y condenado a pena de muerte. Un hecho que marcó definitivamente a su familia. De hecho, sus padres sabían que no había cometido ningún delito grave como para ser fusilado e intentaron, a través de otros conocidos, pedir clemencia para que fuese liberado su hijo. Pero todo salió mal.

De hecho, cuando su familia fue a Valencia a hablar con una condesa para pedirle ayuda, descubrieron que ya no se podía hacer nada por él y que había sido fusilado por intentar escaparse de la cárcel.

Los años pasaron y ni los padres ni la viuda tuvieron nunca noticias de dónde fue enterrado su cuerpo. Además, Agustina Franco, su viuda, vivió con el luto toda su vida, pues como su nieto afirma, «ya no conoció a más hombre y murió con más de 80 años recordándolo».

Tampoco su hijo olvidó el asesinato, pues Juan Carlos Sola, nieto de Juan, reconoce a LA OPINIÓN que su padre murió recientemente con el pesar de no haber podido nunca recuperar los restos de su abuelo fusilado. Eso sí, la presión social y el dolor de toda la familia hizo que se convirtiera en un tema tabú.

Pero ahora Juan Carlos tiene la esperanza de que las pruebas de ADN realizadas a los cuerpos exhumados en la fosa 128 de Paterna salgan positivas para poder cumplir con el deseo de su padre y también enterrar a su abuelo en el panteón familiar que tienen en Cieza.

«¿Qué menos que poder enterrar a nuestros familiares? Hay gente que no sabe ni siquiera dónde están enterrados sus padres, hermanos o abuelos. Nosotros hemos tenido la suerte de que la fosa está en Valencia y de que la diputación provincial ha financiado la investigación», declara Juan Carlos Sola.



El equipo arqueólogo

El grupo multidisciplinar ArqueoAntro es quién está trabajando en las fosas del cementerio de Paterna. Su director, Miguel Mezquida, explica a LA OPINIÓN que el equipo está formado por nueve técnicos y algunos voluntarios de otros países, con edades entre los veinte y los cincuenta años.

En la Región de Murcia no han podido nunca trabajar porque no hay presupuesto destinado a recuperar a las víctimas de fosas localizadas en cementerios, pero el propio director asegura que «hay varias familias de Murcia que nos han pedido ir a Murcia, pero es que la Región no cuenta ni con un mapa de fosas».



La asociación de víctimas

Este equipo trabaja mano a mano con la Asociación de Víctimas Represaliadas de Paterna, de la que forma parte Juan Carlos Sola y otras 25 familias.

El presidente de la organización, Daniel Galán, enuncia a LA OPINIÓN que está sorprendido de ver que en la fosa «siguen encontrando cuerpos y que ya han excavado más de cinco metros».

De hecho, con esta cuarta fase de excavaciones, esperan exhumar hasta 30 cuerpos.

Por otro lado, Daniel Galán sigue buscando a los familiares de Ángel Frutas Martínez, un joven de 26 años y vecino de Beniaján que también fue fusilado por el franquismo.

Según los informes, está en la misma fosa que Juan Sola y otras 140 personas procedentes de todas las provincias de España y de todo tipo de profesiones.

Algunas de ellas tenían solamente 19 años de edad cuando fueron fusilados, mientras que otras superaban los 50 años.