Solo dos salas de cine de la Región no bajan su precio

Los cines Hornillo y las Velas no reducen su precio, pero son los más económicos

De los diez cines que existen en la Región de Murcia, ocho han bajado el precio de sus entradas y los otros dos restantes lo han mantenido estables. Aún así, de los ocho cines que han reducido sus precios, no todos han aplicado la reducción del 21 al 10 por ciento que aprobó el gobierno.

Las salas de cine de la Región que han cumplido y han rebajado el precio a sus entradas son: Cinesa Nueva Condomina (Murcia), Neocine el Tiro (Murcia), Neocine Thader (Murcia), Neocine Centro Fama (Murcia), Neocine Espacio Mediterráneo (Cartagena), Neocine Mandarache (Cartagena), Neocine Dos Mares (San Javier), y Multicine Almenara (Lorca). De todos estos, solo Cinesa Nueva Condomina ha reducido en un 11 por ciento el coste de sus entradas (la diferencia entre el 21 y el 10 por ciento), por tanto, una entrada para este espacio ha pasado de valer 7,80 euros a 7,10 en días laborables y festivos, una reducción que el cine ha declarado fue «desde el primer día». Mientras tanto, los cines que pertenecen a la cadena Neocine han aplicado un porcentaje menor de reducción: de 7,20 euros a 6,90 los días laborables y festivos, es decir, solo 30 céntimos. Si se hubiera aplicado la rebaja del 11 por ciento, las entradas se tendrían que haber reducido casi en 80 céntimos. Por otro lado, el multicine Almenara ha rebajado sus entradas de 7,20 euros a 6,80. Unos cuarenta céntimos menos que deberían haber sido casi 80 céntimos.

Tanto Neocine como el multicine Almenara aseguran que no han rebajado el precio de sus entradas un 11 por ciento porque cuando subió el IVA del cine, ellos no subieron el precio en su totalidad. Almenara no incrementó el precio de sus entradas mientras que Neocine solo incrementó un porcentaje. «Preferimos que la empresa asumiera una parte del coste de la subida del IVA y el público otra», añade la gerente de la cadena Neocine Rocío Freixinos.

Los dos cines que no han variado sus precios son los multicines el Hornillo (Águilas) y el cine Las Velas (Los Alcázares). El primero mantiene sus entradas a 6,50 euros mientras que el segundo las conserva a 6 euros.