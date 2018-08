Fernando de la Cierva: "Cuando uno se enamora siempre es verano"

Vélez-Rubio (Almería), 1960. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Pertenece al cuerpo de Interventores del Ministerio de Defensa desde 1985, así como al Cuerpo de Interventores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Cuerpo Superior de Administradores de la CARM. Ocupó el cargo de consejero de Presidencia, y Portavoz del gobierno. En la actualidad es consejero de Hacienda.

Es un veterano de la política regional desde que fue consejero de Educación y Presidencia en la etapa de Valcárcel y ahora, recuperado por López Miras al frente de la consejería de Hacienda. Interventor del Estado y de la Comunidad Autónoma por oposición. Ha superado felizmente dos problemas de salud, un cáncer y un infarto. «El mejor premio que he recibido en mi vida es la salud de la que disfruto», asegura. Casado con Isabel Gómez Ballesteros, son padres de su hijo Fernando. Con Fernando de la Cierva hablamos de profesión, sus aficiones y de los mejores veranos de su vida.

¿Nos puedes resumir tu trayectoria profesional?

He sido Interventor del Ministerio de Defensa en Cádiz y en Cartagena. Interventor de la CARM. Consejero de Educación y Cultura. Consejero de Presidencia. Portavoz del Gobierno y actualmente consejero de Hacienda.

¿Cuándo supiste que querías ser abogado?

Un rato antes de matricularme. Estudié bachiller de ciencias y siempre quise ser veterinario como mi padre, pero viví la profesión en casa y en aquellos años estaba muy mal y al final estudié Derecho en la Universidad de Murcia.

¿Cuál ha sido tu mejor verano?

Son muchos los veranos de mi vida. Recuerdo de niño, como soy de tierra adentro, cuando mis padres nos llevaban a Mazarrón, ese fue mi primer contacto con el mar. Después, recuerdo especialmente los veranos del 1977 al 1982, que son los veranos de mi carrera de Derecho, los pasaba todos en mi pueblo natal, Vélez-Rubio con mis amigos, Illa, María del Mar, Nico... Esos veranos sin ninguna obligación, después de aprobar el curso y con tus amigos de verdad y en una edad maravillosa los recuerdo tal vez como los mejores. Después, más recientemente con mi familia en La Manga tengo también algunos veranos maravillosos.

¿Vas a tener vacaciones este año o las has tenido ya?

Vamos a descansar los días que podamos, pero en un puesto como el de consejero de Hacienda no se puede uno tomar un mes de vacaciones. Pero no me quejo, lo llevo razonablemente bien.

¿Recuerdas alguna anécdota de los veranos de tu infancia?

Recuerdo que era la época de Manolo Santana y nos pasábamos el día jugando al tenis en una pista que pintábamos nosotros mismos. Quedábamos todos los días a las cuatro de la tarde a jugar tenis hasta que se ponía el sol, así veranos y veranos.

¿En qué lugares has veraneado?

Mazarrón, Vélez-Rubio, Florida y La Manga.

¿Te gusta viajar? ¿ En qué países has estado?

Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Belgica, Grecia, Marruecos, Turquía, Jordania, Colombia, Estados Unidos...

¿Cuáles son tus playas o paisajes favoritos de Murcia?

Las playas en Murcia son muy buenas. Mazarrón o la Azohía son espectaculares, las playas de la Manga son extraordinarias y Calblanque un remanso increíble. Una recomendación, tomar una copa en el faro de Mazarrón a la puesta de sol y, desde luego, ver la puesta de sol en un barco en el Mar Menor; si es en buena compañía mejor, sin duda.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

Muchas, las de Georgie Dann, El chiringuito, o las de Los Diablos como Un rayo de sol, o Fórmula V con Eva María se fue.

¿Ibas a cines de verano? ¿Recuerdas alguna película en especial?

Sí, mucho. Iba al cine de verano de Vélez-Rubio en la plaza de toros. Llevaba un bocadillo y una bolsa de patatas fritas (que en Vélez las hacen muy buenas) y como había cortes en la película, durante los mismos jugábamos en el ruedo de la plaza a luchar como Espartaco, que es una de las pelis que recuerdo.

¿Eres más de sombrilla o de chiringuito?

De chiringuito sin dudarlo, la sombrilla la practico poco. Chiringuito, cervecita fresca, sardinas a la plancha, y buena tertulia.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Cervecita muy fría con pulpo al horno a la murciana, que me parece un manjar de dioses y no entiendo como no es plato nacional.

¿Tu primer amor fue en verano?

Pues no, fue en invierno, pero cuando uno se enamora siempre es verano.

¿A qué edad aprendiste a montar en bici? ¿Te acuerdas qué bici era?

De muy pequeño, en la plaza del mercado de mi pueblo, una bicicleta BH plegable. Creo que puede estar aún guardada en la casa.

¿Qué lees en verano?

Este verano termino (desgraciadamente) toda la saga del comisario Montalbano de Andrea Camilleri. Siempre tengo varios libros en danza, y ahora estoy leyendo Tras las viñas de Josep Roca, Tras el fuego invisible de Javier Sierra y releyendo, por enésima vez, La Rebelión de las masas del maestro Ortega, escrita hace 90 años y que parece escrita hoy mismo; tanto en lo que él denomina ´la cuestión catalana´ (que por cierto dice no tener solución y que solo podemos conllevarla), como en lo referente al predominio de las masas con lo que ello comporta (el no podía atisbar las redes sociales y los ´me gusta´).

¿Practicas algún tipo de deporte en verano?

Salgo a andar con mi mujer y hago mountain bike.

¿Has practicado nudismo alguna vez?

¿Por qué lo preguntas en pasado? aún somos jóvenes...

¿Qué proyectos tienes para después del verano?

Lo más inmediato ponernos manos a la obra con los presupuestos generales de la Comunidad para 2019.

¿Dónde estás en la foto que has seleccionado?

La foto es de 2015, en el extinto chiringuito de la Isla Perdiguera, donde me encantaba ir a tomar sardinas tanto de día como de noche. Esta foto la tomamos el día de inicio de temporada y va fechada. Algunos de mis mejores veranos los pasé allí.