Guillermo Sánchez y José Enrique Gutiérrez: "Se han apuntado incluso cocineros de Cuba y Nigeria"

Propietario de la Joyería D´Piedra y asesor comercial y de eventos. Ambos son los organizadores del primer Concurso de Paparajotes que se realiza en Murcia con el apoyo del Ayuntamiento. Tendrá lugar en los Huertos del Malecón el próximo 9 de septiembre, durante la Feria de la ciudad. Los participantes dispondrán de todo lo necesario para la realización de este dulce típico, que será catado por un jurado que deberá elegir el mejor.

¿Por qué este concurso?

Guillermo Sánchez: En mi tienda vendo nuestro paparajote de oro, una hoja de limonero recubierta de oro, y nuestros clientes, en muchas ocasiones, nos hacen referencia a los mejores paparajotes: los de su abuela, los de su madre? Así esto es algo que me rondaba la cabeza desde hace tiempo y me pareció una buena idea 'oficializarlo'. Me puse en contacto con José Enrique, asesor comercial y de eventos y que actualmente colabora con la Federación de Peñas Huertanas, y tras exponérselo a él no dudamos ni lo más mínimo y pusimos en marcha este concurso para premiar a los mejores.

¿Dónde tendrá lugar y cómo se realizará la prueba?

G. S.: La prueba se realizará a partir de las diez de la mañana en los Huertos del Malecón coincidiendo con el Día de Murcia. Se harán tandas de diez participantes realizando este exquisito postre, y en todo momento, tanto el público como el jurado, van a poder ver los pasos a realizar.

¿Quiénes componen el jurado y qué criterios seguirán?

José Enrique Gutiérrez: Como cabezas visibles aparecemos Guillermo y yo, pero hay que decir que también tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, ya que cuando le presentamos este proyecto a Jesús Pacheco, concejal de Empleo, Turismo y Cultura, no lo dudó ni un sólo minuto. Lo único que nos dijo fue: «Adelante». Además, también tenemos que agradecer su aportación a cada uno de los colaboradores de este evento, ya que sin ellos ni se nos habría pasado por la cabeza realizar este Concurso de Paparajotes.

¿Cómo puede inscribirse la gente?

G. S.: Hasta el 20 de agosto estará abierto el plazo de inscripción a través de la página web concursopaparajote.com.

¿Saben si se está apuntando mucha gente?

J. E. G.: La verdad es que la acogida ha superado todas las expectativas. Está siendo espectacular. El impacto ha sido bestial y tememos que decir que así es mucho más fácil realizar el evento. Todo el mundo lo acoge con ilusión, soltando una sonrisa cuando ven esta iniciativa. Además, tenemos que recordar que el paparajote está entre las siete maravillas gastronómicas de España.

¿Todos los participantes serán murcianos o viene gente de otros lugares?

G. S.: Se están apuntando participantes de Murcia, de la Región de Murcia, de otras ciudades de España, e incluso tenemos apuntados cocineros de Cuba y Nigeria, así que imagínate...

¿Qué requisitos tienen que cumplir los participantes?

G. S.: Son muy básicos. El principal, por el tema de lo que vamos a realizar, es tener el carnet de manipulador de alimentos en vigor. También tenemos que decir que la organización va a proporcionar a todos los participantes por igual los ingredientes para realizar tan exquisito dulce.

¿Cuáles serán los premios?

J. E. G.: El primero recibirá un Paparajote de Oro y 500 euros. El segundo obtendrá un Paparajote de Plata y 300 euros, y el tercero conseguirá un Paparajote de Bronce y 150 euros. Además, los tres primeros clasificados recibirán un diploma de la Dirección General de Artesanía acreditando el premio.

¿Es el primer concurso de esta temática en la Región?

G. S.: Con referencia al paparajote sí, y esperemos que vengan muchos más después.

¿Se tiene prevista alguna novedad de última hora?

J. E. G.: Novedad como tal no, pero sí tenemos que decir que durante toda la mañana, además de realizar este Concurso Regional de Paparajote, se van a realizar sorteos de fines de semana en balnearios, cenas y comidas en grandes restaurantes, etc. Además, habrá exposiciones de artesanía murciana, música en vivo, juegos, degustación de café de puchero, licor de paparajote, cerveza, vino, patatas fritas... En definitiva, una gran mañana festiva en honor a uno de nuestros productos más valorados.

¿Hay ya en marcha una segunda edición?

J. E. G.: La verdad es que, tanto Guillermo como yo, ya hemos hablado de algo para el año que viene, pero vamos a ver cómo sale este primero. Aunque ya podemos adelantar que en las Fiestas de Primavera de 2019 tendrán todos los murcianos información sobre lo que se realizará ese mismo año. Pero ya adelanto que sí, que se va a realizar una segunda edición.