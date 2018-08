Acordes con vistas al mar en Los Urrutias

La localidad cartagenera de Los Urrutias, situada en pleno Mar Menor, acoge por sexto verano consecutivo el campamento Maldita Beach Rock (MBR), donde música, playa y deportes náuticos se unen para hacer pasar un verano muy especial a los jóvenes interesados en aprender a cantar, tocar diferentes instrumentos y dar sus primeros pasos en el mundo de la música. El campamento MBR se realiza desde el año 2013 en la residencia de turismo activo Arbolar, donde los adolescentes conviven durante los diez días que dura este curso intensivo estival de rock. El promotor de este proyecto es el músico Luis Gómez, guitarrista y miembro fundador del grupo musical murciano Maldita Nerea, que se ha consagrado, desde que nació la banda en el año 2003, como uno de los grupos de pop rock español más relevantes del panorama español e iberoamericano.

Los jóvenes aspirantes a estrellas conviven en el complejo, que posee sala de ensayos dotada de diferentes instrumentos tales como teclado, guitarra, bajo o batería, y estudio de grabación. A lo largo de la jornada los participantes ensayan dos horas por la mañana y una hora por la tarde acompañados de sus profesores con los que practican los temas que tocarán en el gran concierto final que se realiza en el campamento durante el último día. Además, algunos de ellos tendrán la oportunidad de participar en el festival musical Cabo Pop y compartir escenario con artistas reconocidos el próximo 17 de agosto. También realizan diferentes talleres de composición, escenografía e interpretación, donde sacan a relucir otras facetas importantes propias de los grandes artistas.

Pero no todo es trabajo en MBR, los aspirantes también tienen tiempo de realizar otro tipo de actividades como vela ligera, windsurf o kayak, también excursiones a diferentes rincones de la Región de Murcia y veladas de animación donde los jóvenes realizan convivencias nocturnas en la playa y aprovechan para cantar y tocar todos juntos.

El pasado viernes dio comienzo el segundo de los tres periodos en los que se llevará a cabo el campamento en este verano, el primero tuvo lugar en el mes de julio y el tercero, que incluirá como novedad la participación de familias al completo y no solo jóvenes de 11 a 17 años, dará comienzo el 21 de agosto. Los actuales 44 aprendices, llegan desde diferentes zonas de toda España, contando con jóvenes de Madrid, Valencia, Mallorca, Sevilla y, por supuesto, Cartagena y Murcia. El profesorado de las jóvenes promesas afirma que los participantes mejoran mucho a lo largo del proyecto, realizando grandes avances desde el primer día, cuando escogen las canciones que defenderán en la gran actuación final hasta que se suben al escenario para demostrar todo lo aprendido durante el entrenamiento musical. Tal y como señalaron los coordinadores, los adolescentes no dudan en venerar a grandes artistas de la variada escena murciana como Second, Funambulista, Atrezo, Varry Brava y, por supuesto, Maldita Nerea.

De la misma manera, José Antonio Blaya, coordinador musical del campamento y profesor de canto, apuntó que siempre había «alguna sorpresa» por parte de cantantes aclamados que se desplazan hasta Los Urrutias para saludar a los chicos y trasladarles algún que otro consejo aunque lamentaba no poder desvelar la identidad de los visitantes de este año para no «arruinarles la sorpresa a los jóvenes». Por el momento, el que quiso dar una sorpresa a los chavales y hacerles una visita antes de comenzar sus vacaciones, tal y como manifestó él mismo, fue el director general de Juventud de la Región, Francisco Sánchez, que pasó un largo rato con los jóvenes charlando y bromeando. Sánchez confesó a los chicos del campamento que cuando era «más joven» había hecho sus pinitos en el mundo de la música cantando y tocando la guitarra, pero que se desilusionó y decidió dejarlo para dedicarse a la política. El director general de Juventud aseguró que en la Región hay «mucho talento musical» y animó a los jóvenes a «perseguir sus sueños». Aunque no faltaron actuaciones acústicas improvisadas de voz y ukelele durante su visita, antes de marcharse algunos de los alumnos quisieron dedicarle a Sánchez la actuación en la que estaban trabajando actualmente, una versión del éxito Carolina, de los murcianos M-Clan. Los jóvenes le ofrecieron una versión a dos voces, una masculina y otra femenina, acompañadas de guitarra, bajo, batería y teclado que el responsable del área de Juventud aplaudió con fervor.

A pesar de que la mayoría de los jóvenes que participan en el campamento lo hacen por primera vez, algunos admitieron que habían repetido ilusionados por la formación que se lleva a cabo en MBR, que promueve la cultura, el ocio saludable, el trabajo en equipo e indudablemente la música. Además, tal y como afirmaban los profesores y ellos mismos, el asistir varios años consecutivos al campamento les da la oportunidad de aprender a tocar diferentes instrumentos, para así ampliar sus conocimientos musicales e incluso ser capaces de acompañar sus voces ellos mismos durante las actuaciones del MBC.

Así, los chicos afirmaron que tenían una gran devoción por artistas como Fito y Fitipaldis, Leiva, Dani Martín o David Otero aunque no dejan de lado el rock internacional haciendo alusión a Bon Jovi.

Algunos de los jóvenes también manifestaron sentirse atraídos por otros campos artisticos como la danza, que combinaban sin problema con su afición a cantar o tocar algún instrumento en el campamento, demostrando su talento en los ratos libres del campamento.