Marcos Ortuño: "Soy 1 parte de sombrilla y 4 de chiringuito"

Junto a su mujer, Rocío, son padres de las pequeñas Rocío y Alejandra. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia y desde 1996 ejerció su profesión de abogado hasta 2003, año en el que inció su otra gran vocación, la política. Es diputado regional por el Partido Popular. Fue concejal, primer teniente de alcalde y, desde 2011, alcalde de Yecla. También es presidente local del PP de Yecla y miembro d la Junta Ejecutiva Regional del Partido Popular. Con Marcos Ortuño Soto hemos hablado sobre su trabajo, sus proyectos y sobre cuáles han sido los mejores veranos de su vida.

¿Cuándo supiste que querías ser político?

Cuando empecé como concejal en 1999. Al conocer la política desde dentro, y ejercerla, despertó en mí una pasión que estaba latente. Aunque de hecho creo que siempre he estado interesado por representar a la gente y a las ideas. En el instituto, sin ir más lejos, ya estuve inmerso en algún proceso de elecciones y llegué a ser representante de los alumnos en el consejo escolar.

¿De no haber sido político qué otra cosa te habría gustado ser?

De no haber sido político o abogado me hubiera gustado ejercer periodismo, siempre me ha atraído el mundo de la comunicación. Creo que el mundo de la política tiene mucho que ver con comunicar bien y llegar a la gente.

¿Cuál fue el verano de tu vida?

Los veranos de mi infancia con la familia en la casa de campo de Yecla, años en los que no tenía más ocupación y responsabilidad que pasarlo bien.

¿Vas a tener vacaciones este año o las has tenido ya?

En los próximos días me escaparé con la familia a la playa para recargar pilas. Mi mujer y creo que sobre todo mis hijas también me necesitan un tiempo para tenerme en exclusiva para ellas.

¿Tienes alguna anécdota de los veranos de tu infancia o juventud?

En el verano del 89 fui a estudiar inglés a Nottingham. La familia con la que allí residía me llevó a ver un partido de fútbol del Nottingham Forest cuando un futbolista del equipo rival tocó el balón con la mano y todo el estadio gritó lo que yo entendí como «mano» extrañándome que todo el estadio protestase en castellano. Meses después, cuando mi inglés mejoró, entendí que lo que gritaban los aficionados locales no era mano, sino «handball»

¿En qué lugares has veraneado?

Como residencia de verano la casa de campo de mis padres. También asocio a la palabra verano los baños con la pandilla de amigos en las piscinas de Los Rosales y El Trébol.

¿Te gusta viajar? ¿En qué países has estado?

Viajo siempre que puedo y la agenda me lo permite. Afortunadamente las aerolíneas nos permiten hacer escapadas de fin de semana a cualquier ciudad europea y toda excusa es buena para conocer un país nuevo.

¿Cuáles son tus paisajes favoritos de la Región de Murcia?

Mi paisaje favorito es la vista panorámica que tiene Yecla desde el Paso de la Bandera, en la subida al castillo. Desde ahí se puede ver la cúpula de la Purísima coronando la ciudad y la Iglesia Vieja junto al casco antiguo.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

Me vienen dos canciones a la mente : Tarzan Boy de Baltimora, la cancio?n del verano del 85, y Voyage Voyage de Desireless en el verano del 89.

¿Ibas a cines de verano? ¿Recuerdas alguna película?

Recuerdo ir al Cine Navas de Alicante en verano y el año del estreno de la película de Rocky IV, en una de las ocasiones en el citado cine, en la fila de atrás estaban sentados Zubizarreta y Núñez; jugadores por aquel entonces del Athletic de Bilbao que al día siguiente jugaba contra el Hércules.

¿Eres más de sombrilla o de chiringuito?

Soy una parte de sombrilla y cuatro de chiringuito, en esa proporción.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Caña y marinera.

¿Tu primer amor recuerdas si fue en verano?

Mi primer y único amor ha sido Rocío, mi mujer, a la que conocí en el instituto en 1989 y hasta día de hoy me soporta con mis defectos y virtudes.

¿A qué edad aprendiste a montar en bici?

Creo recordar que aprendí a los seis o siete años. Lo que sí recuerdo con absoluta claridad y cariño es que era una BH roja y blanca.

¿Qué vas a leer este verano?

Prensa diaria, algunos números atrasados del magazine Jot Down y también me han recomendado el último libro de Fernando Aramburu, el autor de Patria, que se titula Autorretrato sin mí.

¿Practicas algún deporte en verano?

Practico running durante todo el año y en verano lo intensifico al tener más tiempo libre.

¿Has practicado nudismo en alguna ocasión?

(Risas). Nunca. Siempre en traje de baño.

¿Qué proyectos tienes para después del verano?

Yecla siempre es el proyecto más inminente, pero para ser más claro y conciso te puedo decir que la Feria de Septiembre y la Feria del Mueble serán los principales hitos en la agenda de trabajo a la vuelta de las vacaciones.

Y, para finalizar, recomiéndanos una película, un libro y un disco.

Una película: Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Un disco: I See You, el último de The XX. Y un libro: Patria, de Fernando Aramburu.