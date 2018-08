La casa Romera-Navarro abre sus puertas a la poesía

Mi padre, Buenaventura Romera, también escribía poesía, y recuerdo que en ocasiones recitaba versos en la puerta de casa; suyos y de poetas populares: de García Lorca, de los Machado, de José María Álvarez de Sotomayor... Y allí se juntaba la gente a tomar el fresco y a oír a mi padre recitar», recuerda Marcos Salvador Romera. Sin embargo, aquello no es una mera anécdota de la infancia, sino una fuente de inspiración para algo que ha llamado 'La Noche de la Poesía' y que tendrá lugar esta misma noche en la casa que comparte con su mujer, la escritora Isabel Navarro López, en Puerto Lumbreras.

La idea es aunar poesía, música, pintura y artes escénicas en una velada mágica en el patio de la vivienda, en la calle Maestra Teresa Navarro Salas (número 6), curiosamente, madre del propio Romera, que este año habría cumplido cien años. De hecho, este centenario es la 'excusa' para realizar este evento, de entrada libre hasta completar aforo. En él intervendrán, además de otros artistas como los poetas Marcos García Túnez, Carmen Martínez, Ana Martínez, María Urrea, Purificación Gázquez y Anabel Ponce, el músico Marcos Germán Romera –hijo de los anfitriones– y la actriz Sheida Maeda, los propios Marcos Salvador Romera e Isabel Navarro, su sobrino Adrián Buenaventura, y una de las alumnas más destacadas de la homenajeada, la conocida poeta lumbrerense Magdalena Sánchez Blesa. «Ella fue alumna de mi madre y de mi padre, y de alguna manera el origen de su afición por la poesía puede estar ahí», advierte Romera.

El recital-musical, en el que se leerán, entre otros, textos de Teresa Navarro, comenzará a las diez de la noche y tendrá una duración aproximada de hora y media. El patio cuenta con un aforo de unas 150 personas, y los organizadores de la jornada –que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento lumbrerense– avisan de que esperan llenarlo, ya que no solo vecinos se han interesado por 'La Noche de la Poesía', sino también personas de fuera que han confirmado su presencia en esta cita, que espera hacerse con un hueco en la agenda cultural del municipio y, por qué no, de la Región de Murcia. «Me gustaría que creciera para hacerlo en distintos patios de Puerto Lumbreras, y que no solo asistan poetas de aquí, sino del resto de la comunidad y de fuera», confiesa Romera, que asegura que ya tienen todo preparado para recibir en unas horas a sus invitados.