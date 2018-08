Encarna Talavera: "Me conocen más por mi voz que por mi imagen"

Archena, 1971. Con 19 años comenzó en radio, en ´Los 40 Principales´, en Murcia, Alicante y Madrid y pronto pasó a trabajar en Televisión Murciana, con ´Refréscate´ por toda la Costa Cálida. Es uno de los rostros más conocidos de la televisión regional por donde ha pasado por Televisión Murciana, GTM y por la 7 TV, en dos ocasiones, donde hoy ocupa el cargo de directora de retransmisiones y programas especiales de la cadena televisiva autonómica.

Está feliz y se le nota, y seguro que ha tenido que ver con que recientemente le ha aumentado la familia tras su reciente relación con Manuel Lara, promotor de la campaña altruista ´Camino por una sonrisa´. «Ahora somos seis, –comenta divertida Encarna– mis hijos Javier, de 18 años; Olivia, de 12 y los hijos de Manuel: María, de 18, y Claudia, de 12. Encima, de las mismas edades. Este está siendo el mejor verano de mi vida, personal y profesionalmente. Virgencica, virgencica, que me quede como estoy... y que esta racha me dure mucho».

¿Cuándo supiste que querías ser periodista?

Estudiando en la Escuela de Arte Dramático me presenté a un casting de voces, en los años 90, para Los 40 Principales. Merce Marín, hoy compañera en la 7, me fichó y, además de enseñarme radiofórmula, me lanzó a trabajar a Los 40 a Madrid y Alicante. Recuerdo esos años como una gran experiencia profesional, pero yo era muy jovencica, una pardilla. Los 20 años de hoy no son nuestros 20 años (suspira).

¿Y después?

Llegué a Televisión Murciana con Refréscate por toda la Costa Cálida. Era un programa por la noche que tuvo mucho éxito. Me di cuenta de que eso era lo mío y decidí formarme para ser una buena comunicadora. He pasado por distintas cadenas de TV regionales y hoy soy directora de retransmisiones y programas especiales de la 7 TV.

¿Te gusta más estár detrás o delante de las cámaras?

Este último año he descubierto que detrás soy mucho más creativa. Me apasiona escribir guiones, dirigir eventos y galas, como las retransmisiones de Semana Santa. Pero no te negaré que también me gusta estar delante de la cámara, presentar galas y programas, no estoy todavía preparada para dejarlo. Eso sí, la gente me conoce más por mi voz que por mi imagen.

¿Cuál ha sido tu mejor verano?

Este está siendo el mejor verano de mi vida en lo personal y en lo profesional. Porque decirte que es el que nacieron mis hijos queda muy bonito pero no es la verdad. Para mí lo está siendo este, cuando tus hijos son pequeños te pasas las 24 horas del día en el agua, vigilándolos (risas). Tenemos proyectos de futuro muy interesantes, que no puedo desvelar, pero la nueva temporada en la TV autonómica viene muy interesante. En lo personal, es el verano en el que estoy enamorada, desde hace muchos años, con un proyecto de vida en común apasionante.

¿Qué planes tenéis para este verano?

Estoy en Playa Honda, pasando unos días con Manuel y después iremos a Praga para cargar pilas para el mes de septiembre que viene repleto de retransmisiones y programas especiales con la Feria, Lorca y Carthagineses y Romanos.

¿Dónde veraneabas de niña?

Todos fueron en Mazarrón, donde sigo yendo con mucha asiduidad porque mis padres veranean allí y mis hijos tienen allí a sus amigos. Recuerdo Los Porches, Los Faroles, Balandro, Mundo Noche, Pirámide y Zaira. Allí crecí con la típica pandilla de bicicleta.

¿Te acuerdas cuándo aprendiste a montar en bici?

Con 7 años. Me enseñó mi padre, que tenía un taller de mecánica en Archena. Entre arreglo y arreglo, me enseñó a montar en la calle del taller. Era una BH marrón.

¿Fue en verano tu primer amor?

No tengo ni idea... (hace muecas). Sí recuerdo que tuve un amor corto, infantil de verano, pero con la ilusión de escribirle cartas durante el invierno. Duró ese verano.

¿Te gusta viajar?

Muchísimo, pero me queda muchísimo más por viajar. Me encanta. Me gusta hacerlo más en familia, pero es que es carísimo y muy complicado. Defiendo la idea de que la pareja se enriquece muchísimo compartiendo cosas solos y voy a seguir viajando con Manolo y, por supuesto, el año que viene haré el Camino de Santiago con él. Será mi primera vez y la octava suya. Ciento y pico de kilómetros que me voy a meter entre pecho y espalda por amor (risas).

¿Escuchabas canciones de verano? ¿Cuál te gustaba más?

Es muy difícil quedarte con una sola. Me gusta desde Georgie Dann hasta Juan Magán. Me encantan las canciones de verano, los veranos deben ser divertidos y esa es su banda sonora. Cada verano tiene su canción, como el año de La Bomba o el Despacito del año pasado. Este año me gusta Jennifer Lopez con El anillo pa cuándo. El Reguetón es lo que mueve el verano.

¿Ibas a cines de verano?

El Avenida en el Puerto de Mazarrón, el Mastia en La Isla y el Bahía en Bahía, y por supuesto el cine de verano de Archena. Más que la película, era el ambiente, el bocata, el bote de refresco, las pipas... Para la segunda película ya solo te quedaba el dolor de culo si no te habías traído el cojín de casa.

¿Qué lees en verano?

He descubierto un libro que me ha regalado la Fundación Trinitario Casanova, de relatos cortos, escritos por autores murcianos. Lo empecé hace cuatro días y está superbonito (busca el nombre en Google), La casualidad tiene sus argumentos se llama. Y he dejado aparcado para la vuelta del verano Patria, de Fernando Aramburu.

¿Haces deporte en verano?

Será fácil que me encuentres en la playa bailanzo zumba. Me gusta mucho pasear por la playa.

¿Chiringuito o sombrilla?

Voy a playas con chiringuito. Soy muy cervecera, lo reconozco. No soy de tinto de verano.

Pero sí, apasionada de la Semana Santa ¿no?

¡Hasta en verano! Para mí supuso un antes y un después en mi vida haber sido pregonera de la Semana Santa de Murcia.