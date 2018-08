La imagen menos amable de nuestras playas

Cada colilla puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar.

En España se consumen cerca de 90 millones de cigarrillos al día, lo que representa más de 32.800 millones de desechos de filtros al año, un residuo que tarda una década en degradarse y del que un 15 por ciento termina en las playas desacreditando su buena fama como destino turístico. Si el cálculo se extiende a todo el mundo, y a espacios al aire libre más allá de las playas, la cifra se eleva a seis billones de cigarrillos, de los que 4,5 billones terminan en la naturaleza.

Y es en el filtro de los cigarros donde, según un informe del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, se acumula una gran parte de los componentes nocivos del tabaco, que además se liberan en contacto con el agua. Hablamos de acetona, amoniaco o naftalina, compuestos presentes en algunos productos de limpieza del hogar, pero también de arsénico, polonio, metanol, disolventes industriales o elementos radiactivos. Lo que viene a llamar la atención, según la ONG SEO/BirdLife, sobre el hecho de que, además de la toxicidad sobre el ser humano, las colillas suponen un grave e incómodo problema ambiental en playas, océanos y mares, pero también como desencadenante de incendios forestales.

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) señala que la mayor parte de los residuos que se acumulan en la arena de las playas son plásticos (36,8 %) y colillas de cigarrillos (30,6 %). Además, en su informe de 2017, la ONG Ocean Conservancy aseguró que las colillas representan el 13 por ciento del total de desperdicios recogidos en su campaña mundial.

La plataforma valenciana de crowdfunding para proyectos medioambientales La Teua Terra ha lanzado la campaña #desentierralacolilla, que durante todo el mes de agosto tratará de combatir los efectos de estas sustancias tóxicas. Se trata de una acción de sensibilización y educación que anima a los bañistas a denunciar el estado de sus costas mediante el envío de fotografías de colillas enterradas en la arena e informa a los fumadores de los peligros de fumar para la salud y para el entorno.

La plataforma recuerda que, «aunque se intenten enterrar en la arena, la mayoría de las colillas acaban en el mar, lo que supone una grave amenaza para la biodiversidad y contamina la cadena alimentaria». En este sentido, SEO/BirdLife recuerda que las colillas contienen sustancias como cadmio, arsénico, alquitrán o tolueno que, al entrar en contacto con el agua, ocasionan efectos devastadores en la naturaleza y envenenan a moluscos, peces, reptiles y aves. De hecho, afirma, cada colilla puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua del mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce, y su ingesta puede ser una causa de mortalidad directa en aves y cetáceos.

Para Sara Güemes, de la entidad sin ánimo de lucro Ecoembes, prohibir los filtros no biodegradables puede ser una primera solución, aunque es la educación la manera más efectiva de luchar contra «un gesto tan cotidiano pero tan incívico como es tirar una colilla». Ha apuntado a la colocación de señales y ceniceros en espacios públicos, fomentar el uso de ceniceros portátiles e incrementar las sanciones como algunas de las medidas, porque «el efecto que una simple colilla produce en el medio ambiente es devastador».

Este verano se suceden de nuevo las iniciativas en numerosos puntos del litoral, como el movimiento 'No más colillas', que, con el apoyo de entidades ecologistas, ha reunido a voluntarios en la recogida de colillas en las playas de Barcelona. En otro punto neurálgico de sol y playa, la Comunidad Valenciana, el grupo Compromís ha presentado una propuesta para que el Parlamento regional inste al Consell a crear una Red de Playas sin Humo, «con vocación educativa y no sancionadora», como ya hiciera en su día la Xunta de Galicia, a cuya Rede Galega de Praias sen Fumo se adhirieron 46 arenales de 27 municipios.

En la Región

Por su parte, la Consejería de Salud de la Región de Murcia está desarrollando una ambiciosa estrategia antitabaco que tiene como objetivo de erradicar su consumo en la Región de Murcia en el plazo de siete años. Y una de las iniciativas más llamativas de este plan regional es la de las 'Playas sin humo'.

La campaña, que se desarrolla bajo el lema 'Lo normal es no fumar', es una iniciativa de carácter voluntario para evitar fumar en aquellas playas señalizadas con este distintivo. Así, la primera en sumarse fue la playa de El Rihuete, en Mazarrón, en la que se recomienda en toda su extensión no fumar en la zona del arenal desde la señalización; pero no es la única: según la Comunidad, otras playas que se han sumado o sumarán a esta iniciativa son la de Villananitos, en San Pedro del Pinatar, la playa deportiva de El Pescador y la de El Castillico, ambas en Santiago de la Ribera, o la Playa Mistral, en La Manga. También Los Alcázares se suma a esta iniciativa con la playa de La Concha, además de los municipios de Cartagena, San Javier y Águilas. La Región es una de las primeras comunidades en poner en marcha esta medida.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, considera que «con esta iniciativa, que en ningún caso tiene vocación prohibitiva, queremos cambiar uno de los hábitos más perjudiciales para la salud, como es el tabaco, y promover estilos de vida saludable en espacios públicos que reúnen a muchas familias». El objetivo, a largo plazo, es «conseguir una región libre de humos en el 2025».