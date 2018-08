Diego Martín: "Siempre tengo un as debajo de la manga"

Cartagena, 1979. Ha grabado seis discos y ha realizado cientos de conciertos por toda España, como el reciente de ´Murcia Romántica´ con Armando Manzanero o Alberto Cortez. El 31 de agosto será uno de los músicos pregoneros de la Feria de Murcia.

Aunque nació en Cartagena vive a caballo entre Murcia y Madrid compaginando todas sus facetas artísticas como músico y actor. Estos días participa en la grabación de un nuevo personaje en una popular serie de RTVE y, a finales de agosto será uno de los pregoneros de la Feria de Murcia. Con Diego Martín hablamos de su trabajo, sus proyectos y de los mejores veranos de su vida.

¿Por qué llevas tatuado medio naipe en la muñeca?

Soy un hombre con suerte y significa eso... que siempre tengo un as debajo de la manga (risas). Pero no es el único, también llevo el nombre de mi abuela en su idioma árabe, la frase ´Vivir no es solo respirar´y el nombre de mi perro ´Toty´, cada letra en un dedo. Lo Tuve doce años y fue muy doloroso perderlo.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Con 15 o 16 años, en el instituto. Formamos un grupo. Después me hice con una guitarra y un libro de acordes. Me metí en mi habitación y no paré hasta salir de allí con diez canciones que metí en una maqueta y me dediqué a pasearla por toda Murcia. También las vendía por 500 pesetas. Me dio la idea de ir a ´La Puerta Falsa´ y no me dejaron actuar porque decían que estaba muy verde, pero me pasaron el contacto de Javier Tomás, y a partir de ahí empezó todo.

¿Cuántos discos has grabado?

¿Discos...? (pone cara pensativa). ¡No lo sé, tío! (risas). Espera sí, han sido cinco, seis con la reedición del primero.

¿Cuáles han sido tu primer y tu último concierto?

El primero fue el 24 de junio de 2006 en ´La Puerta Falsa´, rodeado de amigos. La primera vez que sentí esas cosas fue muy bonito y no se me olvidará en la vida. El último... este año han sido un montón, fue en el Romea en diciembre, justo diez años después de mi primer concierto.

Háblanos de tu faceta de actor.

Fue algo que no tenía en mente. Me llamó Pepa Aniorte, que estaba en una agencia de casting y no encontraban un personaje específico y ella dijo que me conocía. Creí que era una broma de ella y luego mira, a las dos semanas estaba haciendo de Nacho en El Incidente de Antena 3. Ahora estoy haciendo otro papel en una serie de La 1, que de momento no puedo decir nada porque me crujen, pero dentro de dos semanas se sabrá. Estoy muy contento con esta faceta. He descubierto algo que me gusta muchísimo

Si tuvieras que elegir... ¿actor o cantante?

¡Ay! (suspira). La verdad no cambiaría la música. Me gusta por encima de cualquier cosa. Ser actor es un trabajo placentero, gratificante, pero no deja de ser trabajo. No dejaría de ser cantante, ni de componer.

¿Cómó has recibido la noticia de ser pregonero de la Feria?

Ya fui pregonero de las fiestas de mi pueblo, San Ginés, hace tres años. Ahora es un orgullo pregonar ´La Feria´ con Santi Campillo, Al Dual, Claim, Miguel Bañón y Xuso Jones.

¿Te sientes querido en Murcia?

Sí, muy querido, en Murcia y en todas las ciudades de España. Donde voy me piden que saque disco nuevo. ¡Pero si acabo de sacar el último, por Dios! (risas).

También actuaste en ´Murcia Romántica´ hace poco...

Sí, con Armando Manzanero y Alberto Cortez, junto a Mocedades, Los Tres Reyes, Curro Piñana y Los Parandboleros... ¡Qué bien lo hacen! Están todos locos, pero cuando suben al escenario son unos grandes profesionales.

¿Cuál ha sido tu mejor verano?

En La Azohía, con 11 o 12 añitos, con mis tíos. Y yo, que era muy cabrón, cuando me hice mi pandilla de amigos les decía que era mi cumpleaños y volvía a casa lleno de regalos... y era mentira (risas).

¿Tienes vacaciones este año?

Me tomé 15 días, pero he estado trabajando al mismo tiempo en otras facetas como la producción musical.

¿Dónde has pasado otros veranos?

En Melilla, Cartagena, Formentera... Hay un sitio muy bonito, de piscinas naturales, que se llama Las Chorreras, en Cuenca. Invito a la gente a que lo conozca, eso sí, después de haber recorrido la Región. He sido muy feliz en mis veranos y sigo siéndolo.

¿Recuerdas las canciones de verano?

Admiro a Georgie Dann, manejaba su faceta como nadie. Recuerdo que todo el mundo bailaba sus temas por Islas Menores. También me acuerdo del verano de Voyage, Voyage de Desireless.

¿Ibas al cine de verano?

Sólo fui una vez en Islas Menores, fue alucinante. Me encantó. Vimos Grease, tío... y me sigue gustando.

¿Cuándo aprendiste a montar en bicicleta?

Tendría cinco años. Mi padre me la compró con dos ruedas laterales y a los dos minutos ya se las estaba quitando.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

La tortilla de patatas y las coquinas, que me gustan mucho. Las comía en Melilla, que allí las venden como pipas.

¿Fue en verano tu primer amor?

¡He tenido tantos! (risas). En realidad he tenido un único amor, dejémoslo ahí. Quiero a todo el mundo, pero amor, amor...

¿Cuáles son tus paisajes favoritos de la Región de Murcia?

Mi playa favorita de todas es La Azohía. Tiene lo que hay que tener, una calita, poca gente, y una cosa muy importante, que es que al atardecer el sol lo veo de frente en la playa. A día de hoy no lo cambio por nada. Su agua es impresionante. No me iría a Punta Cana. Me ahorro el viaje y me lo gasto en gambas. Si me pierdo, buscadme allí.

¿Te has bañado desnudo?

Sí, alguna vez, pero soy muy tímido. No tiene que haber nadie en cinco kilómetros.

Proyectos para septiembre...

Trabajar en la serie, producir discos de gente nueva y preparar mi nuevo disco, que lo sacaré el año que viene. Estoy componiéndolo y muy contento con lo que me está saliendo. Digamos que acabo de poner la semilla y ahora veremos qué me da. También quiero hacer una gira a piano y voz que me apetece mucho ese formato, donde recorrer mi trayectoria y hablar con la gente entre canción y canción.