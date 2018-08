López Miras: "Mi obsesión es mejorar la vida de los murcianos"

Murcia, 1983. Licenciado en Derecho, mediador Civil y Mercantil, abogado 885 del Colegio de Lorca, especialista en relaciones jurídico-empresariales, cuenta con un MBA de ENAE Business School. Durante cuatro años fue director de gestión del Hospital Rafael Méndez de Lorca. Diputado en la Asamblea en 2011, donde fue portavoz de Economía y Hacienda. Secretario general de la consejería de Economía y Hacienda. Secretario segundo de la Asamblea Regional y, desde 2017, Presidente de la Comunidad Autónoma.

Se siente lorquino, aunque nació en Murcia, en La Arrixaca, vivió en Archena, Águilas, Cartagena y Lorca, donde estudió secundaria. Trabajó en Lorca, Fuente Álamo y Molina. Fue director de gestión del Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca (el año de los terremotos), hasta su paso a la Asamblea Regional, donde fue portavoz de Economía y Hacienda y secretario segundo. Vicesecretario nacional de Economía y Empleo en Nuevas Generaciones del PP. Tomó posesión como Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 3 de mayo de 2017. Con Fernando López Miras hablamos en San Esteban sobre su trayectoria y sobre sus mejores recuerdos de verano.

¿Se están cumpliendo tus expectativas como presidente de la Comunidad Autónoma?

Mis expectativas eran las de trabajar para hacer esta Región mejor cada día. Trabajo 24 horas diarias para que la vida le vaya un poco mejor al millón y medio de murcianos. Mientras quede uno sólo que no tenga trabajo y no pueda alcanzar sus sueños, me queda mucho por hacer.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

Han sido varios. No recuerdo uno en concreto. Posiblemente, la etapa de mi infancia la recuerdo con más cariño y emoción. En Calabardina, en la playa de La Cola, tenía una casa con unas personas que yo quería muchísimo, ´Papacolo´ y ´Mamacati´, Bartolo y Cati, que eran como mis abuelos. Pasé muchos veranos en su casa, al lado de la playa, todo el día en bañador. De la casa a la playa. Tenía una barquita a la que llamaron ´Papacolo 1´ porque yo lo llamaba así. Luego hubo ´Papacolo 2´ y ´Papacolo 3´.

¿Vas a tener vacaciones este verano?

El año pasado no tuve muchas vacaciones en verano ya que sólo llevaba dos meses de presidente, pero este año, teniendo en cuenta el curso que se nos presenta, quiero cogerme siete u ocho días de la semana central de agosto, sobre todo para descansar en Águilas; es lo que más me relaja, una cerveza y poder disfrutar de la playa y poco más.

¿Has veraneado en otros sitios además de Águilas?

No, siempre en Águilas, allí tengo un pisito. Viajes sí que he hecho con los amigos. Todos los años, excepto este, nos hemos ido en velero desde San Pedro hasta Formentera y también hemos viajado a Marrakech, Oporto, y a las ferias de Almería o Málaga, que son en agosto.

¿Qué otras playas y paisajes te gustan de la Región?

Como lorquino solemos veranear en Águilas, pero conforme he crecido en más responsabilidad he descubierto entornos maravillosos de nuestra Región: El Mar Menor, Las Encañizadas, Cabo de Palos, Mazarrón, Playa Grande, Bolnuevo... La costa de la Región es de primer nivel, nacional y mundial. Sólo en Lorca tenemos 10 kilómetros de magnífica costa.

¿Eres más de sombrilla o de chiringuito?

Salta a la vista que soy más de chiringuito. Me gusta el sol y la playa, pero no soy de pasar largas horas. Soy más de bañarme y salir a tomar algo al chiringuito.

¿Cuál es tu tapa favorita en verano?

Cualquiera con una cerveza bien fría y no hay nada como el arroz con pulpo de la Merce en Puntas de Calnegre.

¿Recuerdas las canciones de verano?

Todos los veranos los he disfrutado y los he bailado. Cada año selecciono una canción como canción del verano. La de este, para mí, es sin duda Déjala que baile, de Alejandro Sanz y Melendi.

¿Ibas a los cines de verano?

Iba al cine de verano de Águilas. Me acuerdo perfectamente de una sesión doble, la primera película era Los Picapiedra, y la segunda, Los Cazafantasmas. Nos íbamos con los bocatas desde casa y, de postre, los Conguitos que comprábamos en la cantina del cine.

¿Cuándo aprendiste a montar en bicicleta?

Muy joven, en el paseo de Parra de Águilas, enfrente de mi casa. Me di muchos piñazos. En mi Comunión, mi ´Papacolo´ me regaló una moto pequeña. Recuerdo que dejé el traje de Comunión para llevarlo a la modista o a la basura.

¿Fue en verano tu primer amor?

(Gran suspiro). Vamos a ver... que yo recuerde, no; pero seguramente sí. El primero que recuerdo fue de invierno.

¿Y ahora, estás enamorado?

Es importante estar siempre enamorado. Cuando alguien está enamorado es más positivo, transmite más felicidad y una actitud positiva mucho más contagiosa. ¡Sí, estoy enamorado!

¿Lees más en verano?

Sí, es cuando puedo hacerlo. El resto del año lo que leo son informes y documentos. Este año estoy leyendo un libro sobre Kenneddy y siempre intento leer El Quijote, que lo empecé y todavía no lo he terminado.

¿Haces deporte en verano?

Juego al fútbol todos los lunes y me encanta hacer senderismo y andar por el campo.

¿Te has bañado desnudo alguna vez?

Todos tenemos un pasado...

¿Dónde?

En la ducha de mi casa, todas las mañanas (risas).

¿Qué proyectos tienes para después del verano?

Seguir haciendo lo que mejor sabemos, trabajar para las personas. Seguir la senda de empleo hasta que no haya ningún murciano sin trabajo. Este año íbamos a tener infraestructuras muy importantes que nos ha robado Pedro Sánchez y el PSOE. El agua es una prioridad para la agricultura y para mí, y hoy tenemos un Gobierno que hasta ha cuestionado el trasvase Tajo-Segura. Vamos a seguir trabajando por supuesto contra una financiación autonómica que nos perjudica. Trabajamos por los que más lo necesitan y menos tienen. Estoy obsesionado por mejorar la vida de los murcianos.

¿Va a ganar el PP en la Región las elecciones del próximo año?

Sí. Lo puedes poner bien grande y en mayúsculas.