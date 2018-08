Pedro Rivera: "Me apasionan los libros, el cine, el cómic y la gastronomía"

Cartagena, 1974. Tras ejercer quince años como abogado por cuenta propia, asegura estar viviendo una etapa política apasionante desde que tomó posesión de su cargo como consejero de Fomento y Presidencia en abril de 2016. Desde abril de 2018 se ocupa exclusivamente de las competencias de Presidencia en el nuevo gobierno de Fernando López Miras. Se confiesa un apasionado del cine, los libros, el cómic y la gastronomía, algo evidente si nos fijamos en la decoración de su despacho en San Esteban.

Casado, padre de dos niñas, María de 10 años y Blanca de 7, no puede disimular sus grandes pasiones que son evidentes cuando accedemos a su despacho, decorado con carteles de míticas películas y cómics. Los libros y la gastronomía son sus otras dos grandes aficiones. Con Pedro Rivera hablamos de su etapa política, sus proyectos y sobre los mejores veranos de su vida.

¿En qué consiste el trabajo del consejero de Presidencia?

Básicamente en coordinar la acción de gobierno marcada por el presidente Fernando López Miras. También tengo competencias con la Administración Local, Ayuntamiento, víctimas del terrorismo, emergencias y seguridad, relaciones con la Asamblea, relaciones institucionales exteriores y hasta el fomento de la cultura taurina.

¿Te gustan los toros?

No soy un gran aficionado, pero me gustan los toros, sobre todo el ambiente taurino, el antes y después de las corridas.

¿Cómo estás viviendo tu etapa política?

Es una etapa apasionante en la que estoy aprendiendo muchísimo. Me está permitiendo cumplir la vocación de servicio público que siempre he tenido.

¿Cómo llevas el verano?

¿Qué verano? (risas). Estamos teniendo días de trabajo intenso, pero los fines de semana me escapo a Águilas donde están mis hijas con mis suegros. El verano aún no me ha llegado a mí, pero ya llegará el momento de disfrutar de mis hijas, de leer que es mi principal afición y de la buena gastronomía que, como sabes, es mi otra gran pasión.

¿Eres secretario de la Asociación Gastronómica Murcia Gourmet?

Sí, soy secretario general y miembro fundador junto a José Ramón Carrasco, director general de emergencias y Rodrigo Borrega, presidente de la Academia de Gastronomía. La gastronomía es otra de mis debilidades. Me gusta la comida bien regada y acompañada.

¿Qué te gusta leer en verano?

Leo de todo, fundamentalmente novela negra y cómics, pero me gusta la literatura en general. Es algo que me gusta y no lo oculto. Soy bibliófilo, me gusta el libro como objeto.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

Los dos mejores fueron los saltos de 3º de BUP a COU y el de COU a la Universidad. Esos fueron veranos de liberación, era todo ocio y tiempo libre. Todos mis veranos han sido en La Manga, en la zona de El Pedrucho, donde tenía muy buenos amigos y los viví de manera muy intensa. Soy un enamorado de La Manga.

¿Cuéntanos algo más de esos veranos de tu adolescencia?

Aprendí a navegar en el Mar Menor con dos de mis mejores amigos (en la foto) Carlos Gómez Centurión y Daniel Sánchez Barrera. Tuve durante un tiempo un katamarán de la marca Hobie Cat, de 14 pies, que era divertidísimo navegar con él porque era muy veloz. Recuerdo perfectamente las ceñidas y no era infrecuente que los patines se clavaran en el agua y volcásemos. Se llamaba Jolly Roger, como el barco del Capitán Garfio y tenía una vela preciosa multicolor con una pegatina de la discoteca Trips.

¿Cuándo aprendiste a montar en bicicleta?

En La Manga, por supuesto, bien pequeño en La Torre del Pedrucho, nos enseñábamos entre nosotros mismos. Era raro el día que no hacíamos varios kilómetros a bañarnos a alguna cala o alguna piscina. Había muchas zonas poco construidas, íbamos a las dunas... La Manga era especial en aquella época.

¿Has veraneado en otros sitios?

Hasta los cuatro años en La Mata, en Torrevieja. Tengo recuerdos de allí con mi abuelo Pedro y mi abuela Leonor.

¿Y viajar?

Siempre procuramos hacer un viaje en familia. El año pasado estuvimos en La Rioja y Asturias. Este mes queremos ir al norte de Portugal con unos amigos.

¿Fue en verano tu primer amor?

Es que esto lo va a leer mi mujer... (risas). No, no fue en verano pero se guardan con cierto cariño los amores de verano.

¿Así que sí hubo, y varios?

Vale, algunos hubo (risas). Hasta aquí puedo leer...

¿Chiringuito o sombrilla?

Ni uno ni otro. Cuando bajo a la playa me suelo llevar una silla para leer. No uso sombrilla. Sí voy al chiringuito pero prefiero los aperitivos en casa, aperitivos que a veces son casi comida. Me encanta el momento aperitivo.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Vermut casero, la hueva, la mojama y la ensaladilla rusa.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

No me gustaba casi ninguna. Recuerdo las barbacoas nocturnas y las salidas por El Zoco y la Plaza Bohemia. Mi música favorita es el pop de los 80 y 90, el jazz para trabajar y leer y las bandas sonoras. De lo que también soy un apasionado es de la radio. Me gusta escuchar emisoras diferentes y conocer distintas opiniones y sensibilidades. También me gusta escuchar los podcast de programas como La Rosa de Los Vientos, La Script y otros programas de cine y literatura.

¿Cuál es tu paisaje favorito de la Región?

Tengo tres, el Mar Menor desde La Manga; la Isla del Barón desde El Pedrucho y algún paisaje de Abanilla, de donde son mis abuelos paternos. Suelo acudir a alguno de esos sitios con frecuencia.

¿Te has bañado desnudo?

Todos hemos sido jóvenes... (risas).

¿Practicas algún deporte?

Me gusta caminar por la playa. Antes podía andar durante dos horas por la playa en La Manga, y hoy ya no. Eso lo echo de menos.

¿Qué proyectos tienes?

Lo más inmediato, pasar más tiempo con mi familia y mis amigos, aprender francés y escribir una novela. Y, a nivel laboral, intentar que mi trabajo en el gobierno del presidente sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia.