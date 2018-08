José Antonio Aarnoutse: "Un músico ya ni siquiera pierde el tiempo en buscar un productor"

Guitarrista. Acaba de publicar su primer disco, ´El arte del encuentro´, y esta noche tendrá la oportunidad de volver a Caravaca para presentarlo en la inauguración de una nueva edición del ciclo ´A la luna de Barranda´, en el que ya actuó hace cinco años. De hecho, fue allí donde presentó su primera taranta, una composición que hoy forma parte de este álbum y que homenajea en su título a la pedanía.

El guitarrista cartagenero, de ascendencia holandesa, José Antonio Aarnoutse abre esta noche el ciclo de conciertos ´A la luna de Barranda´, que se celebra en el Museo de la Música Étnica-Colección Blanco Fadol, organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Las cuatro actuaciones enmarcadas en este ciclo tendrán lugar los sábados del mes de agosto, a las diez y media de la noche, con acceso libre hasta completar aforo.

P En primer lugar, ¿qué nos encontramos en tu primer trabajo?

R Se trata de un resumen de todo lo que he ido estudiando a lo largo de estos años. Un poco de las diferentes vertientes que más he trabajado: guitarra clásica, flamenca, jazz..., sin olvidar el contacto con músicas del mundo y el folclore. Un aprendizaje de todas las gentes que me he ido encontrando por el camino, de la que he ido aprendiendo. Quise poner todo eso en danza en mi disco El arte del encuentro.

P Un disco autoproducido. Malos tiempos para la música...

R Uno ya ni siquiera pierde tiempo en intentar buscar un productor. La mejor solución fue optar por la autoproducción; podía haber buscado, pero no tenía muchas esperanzas en que tuviera buen resultado... Es algo que ahora mismo está haciendo todo el mundo, incluso grandes músicos con carreras consolidadas siguen este camino, así que decidí tomar también ese sendero. Y creo que fue el más rápido y el más rentable para mí.

P Un disco que llega después de haberte formado académicamente tanto en guitarra flamenca como en guitarra clásica.

R Tengo el título superior de guitarra clásica, pero mientras realizaba los estudios también tuve la curiosidad de trabajar el flamenco; de hecho, fue la primera música con la que empecé en academias y era lo primero que tocada cuando empecé. En aquellos años aún no había formación académica de flamenco en el conservatorio, la que hice era la única que había, que era la clásica, pero seguía teniendo un contacto con el flamenco. Con el paso del tiempo decidí académicamente consolidar ese vínculo que tenía con este género.

P Actualmente eres profesor en el Conservatorio de Cartagena. ¿Qué tal las nuevas generaciones de músicos?

R Muy bien. En Cartagena estoy dando clases de guitarra flamenca y tenemos bastante respuesta; para que te hagas una idea, este año se han presentado doce solicitudes para comenzar los estudios de primero de guitarra flamenca, un buen número para unas enseñanzas profesionales. Y sí, ahora mismo hay gente que está tocando bastante bien, por lo que creo que en ese sentido vamos por el buen camino.

P Volviendo al concierto, ¿con quién tocarás en Barranda?

R Iremos en formación de quinteto. Estaré con Jesús Gea en el contrabajo, Enrique González en percusiones y voces, Agustín Garnes en cante y palmas y Daniel Valera en baile.

P También has participado en diferentes proyectos musicales como La Banda del Pepo, Manuel Luna o la popular Rozalén.

R Con la Banda del Pepo, más que una participación puntual, he estado muy presente. Ha sido un trabajo conjunto con Pepo y el percusionista valenciano Diego López, que éramos un poco los que desarrollábamos las ideas que presentaba Pepo; así que no solamente ha sido una participación sino he formado parte del proyecto. Con Manuel Luna sigo tocando, y con Rozalén, antes de marcharse a Madrid, tuve la oportunidad de tocar, de conocerla y de darme cuenta de que eso iba a ser una bomba. Fue una suerte trabajar con ella.

P Ya has pasado en alguna ocasión por Barranda, pero en un contexto muy diferente como es la música Folk...

R En Barranda he tocado con el propio Manuel Luna, con Malagüero y con la Banda del Pepo, pero siempre en el festival de cuadrillas. En el ´A la luna de Barranda´ tuve la oportunidad de tocar hace cinco años también; allí fue donde presente mi primera taranta, que aparece en el disco y que, de hecho, se llama Luna de Barranda.

P Supongo que será un orgullo encontrarse sitios como Barranda, una pequeña pedanía que siempre tiene tan presente el mundo de la cultura.

R Además de ser un orgullo también es sorprenderte. A mí Barranda me parece un lugar muy mágico. A veces llegas a un sitio en el que no te esperas que vaya a suceder nada y te encuentras con este festival, el de Cuadrillas... Siento envidia por esos lugares que apuestan con lo poco que tienen por hacer conciertos muy serios.

P Por cierto, ¿dónde podemos encontrar el disco?

R El disco está en todas las plataformas digitales (Amazon, iTunes, Spotify...), así como en mi página web. Luego en tiendas se puede encontrar en El Corte Inglés de Murcia y en algunas tiendas de Cartagena, pero si alguien está interesado también se lo puedo enviar.

P Y ya, por último: José Antonio, ¿próximos trabajos en mente?

R Al día siguiente de tocar en Barranda nos vamos a Italia para participar en un festival de guitarra en la zona de Piamonte, en un entorno muy bonito cerca de los Alpes. Se trata del festival de guitarra de Ossola donde tocaremos el lunes. Luego tengo algunas fechas con Manuel Luna y Juan José Robles, y en octubre estaremos en el auditorio de La Alberca con Baile.