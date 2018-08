Al Dual: "Soy muy romántico y supercreyente"

Murcia, 1977. Es uno de los artistas que presta su imagen a la mítica marca de guitarras americanas ´Endorser Gretsch Guitars´, junto a nombres como ZZ Top, Bono o Chet Atkins. Primer español en triunfar en la cuna del Rockabilly, en la ciudad estadounidense de Memphis, estado de Tennessee, donde ganó el primer premio en la categoría de mejor solista en la última edición de los premios ´Ameripolitan´. El 31 de agosto será uno de los pregoneros de la Feria de Murcia.

Casado con Mila Rodríguez, guitarrista de su banda y madre de la pequeña Sue, su hija de dos años. Asegura que está viviendo la etapa más surrealista de su vida desde que hace tan sólo ocho meses, concretamente en octubre de 2017, arrancase su proyecto Al Dual y su triunfo en la final de los prestigiosos premios ´Ameripolitan´ celebrados este año en Memphis (EE UU), cuna del Rockabilly. Con Al (Alfonso) Dual hablamos, en el bar de la estación del Carmen (su barrio), sobre su vertiginosa carrera, de sus proyectos y de los mejores veranos de su vida.

¿Con cuántos años empezaste?

Con 11 años mis padres me regalaron una guitarra española con la que tocaba temas de Los Shadows, Elvis Presley y Los Indios Tabajaras, que me encantaban. Con 13 años vendí la guitarra española y me compré una acústica. Con ella empecé a tocar de forma autodidacta y después he tenido muchos profesores, aquí y en América. Toqué con Los Rebeldes, Sabino Méndez, Santiago Campillo y gente americana como Eddy Nichols, de la banda Royal Crow Review, y Chan Romero.

¿Cuándo diste tu primer concierto?

Fue en el Casino de Algezares, en 1992, el año de las Olimpiadas de Barcelona.

Y después de ahí, conciertos por toda Europa y Estados Unidos...

Estos últimos seis años hemos tocado profesionalmente por Europa y América. He grabado tres discos como solista, el último The Sun Session, en Memphis con ´Sun Records´, donde grabaron Elvis, Johnny Cash o Carl Perkins. Es un disco de Rock and Roll con un estilo muy de los años sesenta.

¿Cuándo actuarás de nuevo en Murcia?

El último concierto lo tuvimos en el Puertas de Castilla hace tres meses y el próximo será el día 11 de agosto en Calasparra en el homenaje a J. Casinello.

Y serás pregonero de la Feria de Murcia de este año...

Sí, junto a Santi Campillo, Diego Martín, Claim, Miguel Bañón y Xuso Jones, el próximo 31 de agosto en la Plaza Belluga. Tenemos que reunirnos para ver cómo lo vamos a hacer.

¿Qué supone el premio en los ´Ameripolitan Music Awards´?

Es una pasada, nos trajimos el premio ante artistas de la talla de Art Adams, que tiene más de 60 discos, o Levi Dexter. También nos incluyeron en el ´Rockabilly Old Hall of Fame´.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

Sin lugar a dudas, el que nació mi hija, y el mejor día, el 2 de agosto de 2016, en Leganés. Ha sido el verano de las mayores alegrías y el de mayor cansancio (risas).

¿Vas a descansar este verano?

Tenemos diez días que queremos irnos a Los Alcázares, pero entre medias tendremos dos conciertos, así que nos llevaremos las guitarras de vacaciones. Despúes del homenaje a J. Casinello en Calasparra, iremos a tocar a Suiza.

¿Dónde veraneabas de niño?

En Los Alcázares y en Las Mil Palmeras (Alicante).

¿Aprendiste allí a montar en bici?

Fue en Los Alcázares, me acuerdo perfectamente cuando me soltaron con sólo dos ruedas. Era una BH roja.

¿Te gustaban las canciones de verano?

Estoy escuchando música y cantando desde los dos años. De pequeño me acuerdo que grababa de la radio un montón de cintas y hacía mis propios programas. Mi canción favorita era It´s A Heartache, de Bonnie Tyler. Utilizaba las tapas de las cacerolas como si fuesen discos y las hacía girar y yo cantaba (risas).

¿Ibas a cines de verano?

Me acuerdo de la película Gran bola de fuego de Jerry Lee Lewis, en el cine de verano de Los Alcázares. También me acuerdo de las pipas, los gusanitos, las cocacolas y la incomodidad de las sillas que fabricaba ´Blaimar´, donde trabajó mi padre.

¿Fue un amor de verano tu primer amor?

Con cinco años me enamoré de Janna, que era rubia. Después del verano todo acabó. Fue en una casa que tenían mis padres en Los Conejos. A lo mejor no fue un verano sino dos los que me duró. A Mila la conocí en Malasaña donde tenía una tienda de ropa vintage y donde hacían conciertos los domingos. Me localizó para tocar y en tres horas ya hablábamos de casarnos y tener un hijo. De hecho mi hija nació 9 meses después.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Las patatas fritas, me tomo dos o tres bolsas todos los días, es como una enfermedad. Además me compro las más raras, como las de lentejas o sabor huevo frito.

¿Cuál es tu paisaje favorito?

El Verdolay. Mi tía tiene un chalet grandísimo y divino que se llama Villa Calvario con unas vistas impresionantes de Murcia.

¿Lees en verano?

Hace tiempo que no leo. Lo último fue la biografía de Django Reinhardt, el que inventó el Swing Europeo después de un accidente en el que se quemó las manos y perdió varios dedos. También inventó el Gipsy Jazz o Swing Manouche.

¿Te has bañado desnudo?

Sí, en Fuente Caputa en el pantano de La Cierva, por Mula.

Lo que no sabe mucha gente es que has compuesto marchas de Semana Santa.

Pues sí, compuse La Marcha de La Caridad para la Cofradía de La Caridad de Murcia y El Redentor para una cofradía de Sevilla.

Llevas tatuada una virgen...

Llevo la Virgen de la Milagrosa y La Roca de la Fe. Soy supercreyente y también muy romántico. Mila y yo llevamos tatuada la misma rosa, ella azul y yo roja, con la frase ´True love´. También llevo una pantera en el cuello.

¿Qué planes tienes para después del verano?

En octubre iremos una semana a Berlín para grabar el primer larga duración en los míticos estudios analógicos ´Lightning Recorders Vintage´ con el productor Cherry Casino y será un disco con cortes un poquito más modernos donde encontraréis temas vocales Doo Wop y también Rock and Roll High School. El disco se editará en vinilo y CD con la discográfica ´El Toro Records´.