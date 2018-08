Carolina Durante: "Las expectativas de los demás no son algo que podamos controlar"

Carolina Durante +Tremendo Road + Carrie Palmer, mañana, a partir de las 23.00 horas en Rockola Summer Club, en La Azohía. Entrada libre.

Son de Malasaña, fueron a un concierto de Belako y Perro, les dio envidia y decidieron montar un grupo. Carolina Durante es el grupo del que todo el mundo habla. Sus canciones han sonado en la serie Fariña, se están recorriendo los principales festivales y lo último que han escrito es el El Himno Titular, su particular tema sobre el Mundial de fútbol, del que han hecho versiones Los Planetas o Amaia.

Y todo gracias a Cayetano, una canción con influencias de Los Nikis que describe a una tribu urbana que lleva zapatillas Pompeii y vota a Ciudadanos; la compusieron en diez minutos. Pocas veces un grupo ha generado tanta expectación como estos jóvenes madrileños, que con apenas dos epés publicados son hoy una de las bandas más excitantes de la escena nacional.

El grupo revelación del 2018, el estandarte de una nueva Movida capitaneada por ellos mismos. Un extraordinario currículum para una banda que tiene apenas un año. Hablamos con Martín, bajista de la banda, que mañana actúa en el Rockola Summer Club de La Azohía.

P Tengo entendido que decidisteis formar el grupo después de un concierto que dieron Perro, Belako y Sierra en Madrid. ¿Qué rayo cegador se apoderó de vosotros?¿No habíais tocado antes en grupos?

R Fuimos cegados por la envidia, en el mejor de los sentidos. Ver a gente de nuestra edad más o menos hacer algo que nos molaba tanto nos llevó a decir: ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo nosotros?

P Tal y como van las cosas, ¿habéis pensado en profesionalizaros o seguís de indies?

R Vamos a seguir haciendo canciones y trabajando como lo venimos haciendo. Ahora nos implicamos más porque salen muchos bolos y estamos trabajando en el disco, pero eso no va a cambiar la forma de trabajar. Somos un poco reacios a la ´profesionalización´ en tanto que nuestro compromiso es con este proyecto y no con ´la música´ (a excepción de Juan [el batería del grupo]). Cada uno tiene sus proyectos fuera de la música y no vamos a dejarlos.

P Muchos medios y gente de la industria habla de vosotros como el futuro. ¿Sentís presión?

R Ninguna. Las expectativas de la gente no son algo que podamos controlar.

P Hay una comparación que no cesa: la de «son los nuevos Nikis». ¿Os halaga, os preocupa?

R Hombre, nos flipan Los Nikis, así que el que nos comparen con ellos nos hace ilusión. Ahora bien, no creemos ser los nuevos Nikis, tenemos muchas más influencias que nos alejan de ese sonido.

P ¿La de los hermanos menores de Triángulo de Amor Bizarro os iría mejor?

R Un poco lo mismo. Para nosotros Triángulo de Amor Bizarro es una referencia inmensa, pero seríamos hermanos de esos que se dan un aire cuando sonríen y se meten el uno con el otro diciéndose que son adoptados.

P ¿Alguna conexión con la Movida Madrileña? ¿Cuánto de Madrid (o de Malasaña) hay en vuestra propuesta?

R Hay mucho de Madrid en las canciones, porque al final Diego [vocalista] escribe sobre lo que vive, cosas que ve, que piensa y que le pasan. También tenemos muchas influencias de grupos de la Movida, y eso se refleja en nuestra forma de componer y escribir.

P En las fiestas de San Isidro os juntasteis dos generaciones de rock madrileño: Burning y vosotros. ¿Cómo fue? ¿Qué tal os sentisteis?

R La verdad es que ese concierto fue muy bonito, y salió todo muy bien. Fue un jodido subidón tocar en las fiestas de San Isidro.

P Un día salís en Vanity Fair y otro en una lista de ´Rock y Birras´. ¿De quién sois, como dirían No me pises que llevo chanclas?

R No sabría decirte... La peña se quedó loca con Cayetano.

P ¿A vosotros os escuchan los seguidores de Taburete? ¿Os gustaría que os respondiera el beef Morat o Taburete en alguna de sus canciones?

R Alguna hay...

P Muchos de los haters, o incluso algunos que no lo son, dijeron que cuando salió Cayetano era un rollo «pijos hablando de pijos». ¿Cómo os lo tomáis?

R Nos lo tomamos a risa. Al final el videoclip nos muestra a nosotros mismos representando el papel de ´cayetanazos´, y que piensen que ese es nuestro día a día nos da igual, no nos afecta de ningún modo. También te digo: Ojalá tener esa chocita...

P Más de 100.000 reproducciones en YouTube, 200.000 en Spotify€ ¿Tenéis miedo de convertiros en unos posibles one hit wonders por Cayetano?

R Cayetano ya está en 300.000 en YouTube y casi 500.000 en Spotify. Esos números que mencionas casi los toca La Noche de los Muertos Vivientes. No creemos que nos vayamos a convertir en unos one hit wonders.

P El año pasado vosotros ibais a los festivales, y ahora os llaman. ¿Cómo lleváis el cambio?

R Pues genial; de pagar por ir como público a festivales a que te paguen por tocar en ellos€ ¿Cómo lo vamos a llevar?

P ¿Qué podéis contarnos de Examiga, vuestro último trabajo?

R Que 300 golpes es un temazo y que Niña de hielo está ahí ahí con La Noche de los Muertos Vivientes compitiendo por el puesto de ´El mejor tema de Carolina Durante hasta el momento´.

P «Todos mis amigos se llaman Cayetano / no votan al PP, votan a Ciudadanos». ¿Esto es visionario o puro análisis político? ¿Se han molestado en Ciudadanos?

R El otro día hablamos con Albert [Rivera] y nos dijo que estaba súper molesto€ A Inés [Arrimadas] le hacía más gracia el asunto.

P ¿Cuánto de Cayetano tiene Carolina Durante? Porque tenéis a la prensa despistada...

R La prensa se ha despistado ella solita. Simplemente algunos medios nos han preguntado dando por hecho que somos como aparece en el videoclip de Cayetano y hemos contestado lo que hemos querido.

P ¿Qué buscabais con El Himno Titular, que acumula miles de reproducciones y la han cantado desde Los Planetas hasta Amaia Romero?

R Hubo dudas sobre si hacerla o no porque a Mario y a Juan les da igual el fútbol, pero era una oportunidad para hacer un ´antihimno´, una canción de fútbol que no diese vergüencita. Diego trajo la letra y la melodía, vimos que había posibilidades de hacerla con una música que nos molase a todos y tiramos pa´lante.

P ¿Qué significa ´Carolina Durante´ y de dónde surge?

R Es el nombre de la protagonista de una película gore de serie B de los ochenta. La tipa se llamaba Caroline Menwell, que sonaba algo así como a ´meanwhile´, y lo tradujimos como ´Durante´.

P Sonido Muchacho ha apostado por vosotros prácticamente nada más nacer. ¿Cómo fue este fichaje? ¿Cuestión de suerte?

R Subimos un par de demos a Bandcamp (Necromántico y ¿Dónde te escondes, hermano?) y una grabación de La Noche de los Muertos Vivientes y En verano, ornitofilia, de nuestro primer concierto, a YouTube. Ese material llegó a Luis, de Sonido Muchacho, a través de conocidos que vinieron a ese primer concierto, y nos propuso un bolo con Las Ruinas. La cosa le gustó y ya nos propuso grabar nuestro primer epé.

P ¿Qué me podéis contar del disco que tenéis previsto sacar?

R Estamos todavía componiendo y queremos sacarlo para principios de 2019. Esperemos que os guste.