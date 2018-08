Esther Palanca: "Mi vida está llena de continuos cambios"

Valencia, 1974. Comenzó su carrera de modelo a los catorce años, fue imagen de L´Oreal y Llongueras y ha desfilado en Cibeles con Francis Montesinos. Ha participado en numerosos desfiles para distintas cadenas de televisión y ha tenido apariciones en diferentes telenovelas, cortometrajes y videoclips musicales. Dirige la agencia murciana de modelos ´Cover Models´ y proyecta abrir dos nuevas sedes en Madrid y Valencia.

Madre de los inquietos Carlos y Jorge, de 7 años, llegó a Murcia como directora de una multinacional especializada en ventas y después creó aquí su propia agencia de modelos ´Cover Models´, que abrirá en breve dos nuevas sedes en Madrid y Valencia. Ha sido imagen de prestigiosas marcas y ha desfilado en diferentes cadenas de televisión y en la Pasarela Cibeles con Francis Montesinos. Con Esther Palanca hablamos de su carrera, sus proyectos y sobre los mejores veranos de su vida.

¿Empezaste muy joven tu carrera de modelo?

Con 14 años, en Valencia. Tras mi primer curso de modelo hice un anuncio para una empresa de pieles y distintos cameos en una telenovela de Canal 9. Fui modelo fija de L´Oreal y Llongueras y todos los martes desfilaba para Canal 9, donde también iba invitada a distintas tertulias en programas como A la Fresca con Ximo Rovira. He sido telonera en distintos conciertos e imagen de la Canción de Cocacola, en 1993, y portada del disco Cocacola y estuvimos de gira por toda España. Después fui también imagen de la banda argentina Chiqueto Band. Posteriormente desfilé en Cibeles con Francis Montesinos, tras lo que me ofrecieron trabajo en Imagin en el Teatro Kapital y allí me quedé. Mandé mis cosas por Seur a Valencia. También trabajé en Tele 5 de azafata con Ángel Garó y después trabajé en Ibiza. Me llamaron de México pero al final no me fui y decidí volver a Valencia, donde cambié de tercio y me contrataron en una multinacional especializada en ventas y de allí me trasladaron como directora de la empresa en Murcia, donde me quedé y creé la agencia de modelos ´Cover Models´ en 2007; hasta que nacieron mis hijos y estuve un año en Madrid. Volví con ellos a Murcia en 2011, retomé la agencia y trabajé en varios cortos y videoclips con Diego Martín con su tema Siendo, Second y otros artistas.

¿Con cuántos modelos cuentas en tu agencia?

Trabajamos con una base de datos de más de 1.200 modelos. Algunas semanas hemos participado en una docena de eventos diferentes y he tenido que coordinar a más de ochenta personas en un solo fin de semana. El trabajo es impresionante, con castings diarios y además tenemos una escuela de modelos con una media de 30 alumnos.

Llevas una vida muy movida, ¿no?

Mi vida siempre está asociada a continuos cambios y llena de casualidades, siempre ajenas a mí. Nunca he sido una persona de objetivos. La vida me va poniendo las cosas delante y tengo que decidir siempre sobre la marcha.

¿Vas a tener vacaciones este año?

Pues la verdad, no lo sé. La semana que viene tengo que irme a Madrid porque proyectamos abrir una nueva sede de la agencia y otra en Valencia. Pero tengo claro que quiero dedicarles tiempo a mis hijos y nos escaparemos unos días a Moraira.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

Todos y cada uno de mis veranos han sido especiales, con personas especiales. No podría destacar uno en concreto.

Pero sí te acordarás de los veranos de tu infancia¿no?

Recuerdo los que pasaba en Faura, el pueblo de mi abuela. Las fiestas con mis amigas de la infancia, desde los seis años, con las que sigo teniendo relación, tenemos un grupo de WhatsApp, y todos los años hacemos por vernos.

¿Te acuerdas de cuándo aprendiste a montar en bici?

Claro que sí, porque la primera vez que monté me rompí un brazo con la bici de mi abuelo, que era verde y tenía una cesta. Me acuerdo que nos montábamos hasta seis al mismo tiempo en una sola bici.

¿Escuchabas canciones de verano?

Crecí con las canciones de Serrat que me ponía mi madre y las que más me impactaron fueron las de Alejandro Sanz, que luego pude ser telonera en uno de sus conciertos y continuamos la amistad cuando fui a Madrid. También fui muy amiga de Antonio Flores, que me enseñó a tocar la guitarra. Estuve con él en uno de sus últimos conciertos en Sevilla.

¿Cuáles son tus playas favoritas de Murcia?

Digamos que mi playa favorita es La Manga, concretamente la playa del chiringuito del Pirata. También me gustan mucho Los Alcázares, Calnegre o Cabo de Palos. Las mejores fotos me las han hecho allí.

¿Tu primer amor fue en verano?

Fue con 17 años, en Cataluña, en la costa de Gerona, por Roses. Mantuvimos la relación a distancia durante un año solamente.

¿Ibas a cines de verano?

Iba en Torrevieja, la película que más me impactó fue El nombre de la rosa, era yo súper pequeña.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Patatas con aceitunas. Te parecerá una tontería pero no pueden faltar donde yo esté.

¿Chiringuito o sombrilla?

Chiringuito, no soporto el sol y mira que me quiero poner morena, pero no hay manera. Siempre busco la sombra.

¿Lees en verano?

Estoy leyendo libros profesionales, sobre todo de Martínez pero recomendaría el libro Quién se ha llevado mi queso, de Spencer Johnson, y me gusta mucho la novela romántica.

¿Has practicado nudismo alguna vez?

No. Sí que he posado desnuda para dos fotos, pero de espaldas. Una de ellas salió en ´Los 10 mejores desnudos de España´ en la revista DG en un especial que hicieron sobre desnudos de famosas y modelos. La verdad que la foto era muy bonita, muy elegante y nunca con un propósito sexual.

¿Te gusta vivir en Murcia?

La verdad es que estoy muy tranquila en Murcia. Sí que echo de menos las grandes ciudades porque yo soy de salir y encontrarlo todo a cualquier hora. Pero es un lujo vivir aquí, sin colas de tráfico y no tardar dos horas en llegar al trabajo. Eso es lo que más me gusta de Murcia. Yo al contrario de todo el mundo, mi válvula de escape es irme unos días al bullicio de Madrid. Sentarme en una terraza y ver tanta gente diferente. Me da sensación de bienestar.