La lucha feminista abandera la XXIX Semana de Cine Mágiko

Llega a Cieza la vigésimo novena Semana de Cine Mágiko, que tendrá lugar en el año del cuarenta aniversario del nacimiento del Cine Club La Linterna Mágika y que se celebrará del miércoles 15 al miércoles 22 de Agosto en el Club Atalaya. Fue presentada este miércoles por María Cano y Pablo García, componentes de esta asociación.

En total va a haber 8 proyecciones. La Primera de ellas, la ´noche más joven´, llega con ´Lady Bird´, a la que le precederá la proyección de un corto documental sobre ´Alice Guy´, mujer pionera del cine.

´La casa junto al mar´, del director Robert Guédiguian, es el drama que se ha programado para la noche del 16 de agosto. Será ´la noche más solidaria´ en la que también se proyectará un vídeo de sensibilización de la organización ´Proactiva Open Arms´.

Para el viernes 17, que será ´la noche más frenética´, tras el cortometraje de Conrado Navalón ´Paseando con Anita la comadrona´ (una mujer ciezana que ha vivido a contratiempo) se proyectará el largometraje de ´Tres anuncios en las afueras´.

No faltará un guiño al mejor cine mudo, ya que para el sábado 18 se proyectará "Vampyr", una película de 1932 con música en directo y con la actuación en de ´DJ Marina Gasolina vs Carl T. Dreyer´. El cortometraje ´Quiero ser directora de cine´ De Andrea Casaseca será el preámbulo de la noche más clásica.

La noche del domingo 19, ´la más destornillante´, conjuga cine comprometido y social con humor, con la proyección de ´La Tribu´ y una entrevista de Andreu Buenafuente al humorista y actor Chiquito de la Calzada.

Para el lunes 20, ´la noche más sensible´, se proyectará la película ´La Librería´, de la directora Isabel Coixet. El cortometraje ´Silenciadas´, de Marías Guerreras, la precederá.

En el año del bicentenario del nacimiento de Carlos Marx (1818-2018) no podía faltar un guiño al que según los organizadores del evento fue "el gran defensor de la clase obrera". El largometraje ´El joven Carlos Marx´ se proyectará el martes 21 junto con dos cortometrajes de los hermanos Lumière titulados ´Salida de los obreros de la fábrica´ (1895) y ´Los niños en la Revolución Industrial´.

Finalmente, el miércoles 22, ´la noche más mágica´, llegará la proyección de ´Loving Vincet´, una deslumbrante propuesta cinematográfica-pictórica inspirada en el arte de Van Gogh.

Las entradas del cine tienen un precio de colaboración de 4,5 euros por sesión, excepto para el sábado 18 cuya colaboración será de 2 euros. Asimismo, existe la posibilidad de adquirir un bono para las ocho sesiones y cuyo precio es de 22 euros, estando disponible su venta en taquilla. Todas las proyecciones comenzarán a las diez menos cuarto de la noche. El presupuesto global de la actividad es de 5.000 euros.

Tres exposiciones

La sala al aire libre donde se realizarán las proyecciones estará adorada por tres exposiciones. Una de ellas ha sido preparada por el colectivo de jóvenes artistas ´La EspARTEría´.

Pero hay otras dos: un pequeño homenaje a Forges, y otra, "fieles a nuestro compromiso ciudadano e identitario, queremos poner en valor el Casco Antiguo de Cieza al tiempo que reivindicamos un plan integral de mejora y dinamización de este entorno que se degrada paulatinamente", explicó María Cano, quien insistió que, en esta edición, "el grito de rebeldía lo ponen las mujeres en la calle Desamparados de Cieza. Pero no sólo ellas, porque la lucha feminista es cosa de todos. Será el momento de seguir reivindicando la igualdad de género pero también de recordar en una exposición gráfica los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de muchas mujeres que han jugado un papel clave en esta lucha por la igualdad".