Laura de la Cierva: "Soy de bañador de cuello vuelto"

Madrid, 1988. Artista plástica y diseñadora creativa. Es presidenta de la Asociación Juan de La Cierva Codorniu, creada para preservar la imagen de su bisabuelo, el inventor del Autogiro. Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, está preparándose para ser piloto de Autogiro.

Vive a caballo entre Madrid y Murcia con una idea fija en su mente: luchar para que no se pierda el recuerdo de la figura y la obra de su bisabuelo, Juan de la Cierva Codorniu, el inventor del Autogiro. Para ello, ha creado la Asociación Juan de la Cierva con la idea de contruir una réplica exacta del Autogiro original C-30. Su familia y amigos más cercanos la llaman Mini. Con Laura de la Cierva hablamos de sus sueños de volar y de los mejores veranos de su vida.

¿Por qué te llaman Mini?

Eso fue culpa de mi madre que, cuando estaba embarazada de mí, se presentó en una fiesta disfrazada de Minnie Mouse. Y con Mini me quedé; pero bueno, el nombre me va muy bien porque todo en mi vida es mini... mi casa es mini y hasta mi coche es un Mini (risas).

¿Has heredado de tu bisabuelo la pasión por volar en Autogiro?

Desde niña he tenido muy presente la figura de mi bisabuelo, pero mi sueño empezó queriendo ser azafata. Me presenté a unas pruebas en la aerolínea Emirates y resultó que no tenía suficiente nivel de inglés, por lo que me fui a Sudáfrica a aprender. Fui para dos meses y me quedé dos años, porque un día pintando en la calle me vió el dueño de una galería y me fichó. Tras mi vuelta a España, inicié mis cursos de piloto de Autogiro. Ya no quería ser azafata, sino piloto.

Háblanos de la Asociación Juan de la Cierva Codorniu.

Se creó hace un par de años con el fin de crear una réplica a escala 1/1 del C-30, el Autogiro de Juan de la Cierva. La idea surgió al ver el Autogiro quieto en el Museo del Aire de Madrid. Me propuse hacerlo volar de nuevo, pero resultó que el seguro costaba un millón y medio de euros, por lo que optamos por construir una réplica nueva. Se incorporó al equipo el coronel Fernando Roselló, el vicepresidente de la Asociación creada para divulgar y poner en valor la imagen de Juan de la Cierva y crear un museo en su honor. Para recaudar fondos para construir el Autogiro hemos puesto en marcha el proyecto de arte multidisciplinar ´El Imaginario de Juanito´, que incluye la creación de 50 bustos de Juan de la Cierva creados altruistamente por el escultor Antonio Soler, que se van a colocar por toda España. El primero se instalará en Murcia en septiembre, en la Plaza de la Merced.

¿Cuánto puede costar replicar el Autogiro C-30 ?

Tenemos estimaciones que hablan de 350.000 o 400.000 euros, pero es muy fácil que ese presupuesto pueda aumentar. Tenemos hecho el proyecto y el sítio donde lo vamos a construir, que es el aeródromo de Ocaña, en Madrid. Ahora nos falta conseguir el dinero necesario y en ello estamos. ¡Ah!, también soy la imagen en España de la marca de Autogiros italiana Magni Gyro que pretende crear una escuela de vuelo en España y lanzar una serie limitada de cinco autogiros M-24 que se llamará ´Magni de la Cierva´, para apoyar la construcción de nuestro Autogiro.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

Los veranos que viví en Sudáfrica eran muy graciosos porque allí era invierno (risas). Pero seguramente el mejor verano fue cuando comencé mis clases de piloto. Ese verano volamos desde Madrid a Lisboa y luego hasta Faro para después, sobrevolando la costa, llegar a Punta Umbría, Sevilla y vuelta a Madrid pasando por Medinacelli. Fue espectacular, los coches se detenían para mirarnos al pasar sobre ellos.

¿Y los veranos de tu infancia?

De pequeña recuerdo que íbamos un mes a la casa famliar en Punta Umbría, en Huelva, con mis primos. Luego el otro mes lo utilizábamos para viajar a mil lugares paradisíacos: Punta Cana, Disneylandia, Cuba o México. También recuerdo los viajes con mis amigas de la universidad a Portugal, Villajoyosa, Denia, La Manga, Mojácar, Vera, Gandía o Salou.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

Muchas, pero me acuerdo especialmente de un concierto en la plaza del pueblo con Enrique Urquijo unos días antes de que muriese. También me acuerdo de lo bien que lo pasamos cantando canciones como Ese toro enamorado de la luna, Que me coma el tigre... las de Ella baila sola, las de Los Caños, canciones de los 80 de esas frikis que nos encantaban, y luego las típicas de la discotecas.

¿Ibas al cine de verano?

Al cine San Fernando, de la Plaza de Punta Umbría, que tenía puestos de colores. Era una casa antigua tipo patio andaluz, adornada con macetas de geranios y se podía fumar. Ibamos casi todos los días entre semana. Me acuerdo de Los Gremlins o aquellas pelis tan ñoñas que tanto nos gustaban.

¿Tu primer amor fue en verano?

Mis primeros amores, digamos (risas); la primera vez que me enamoré de verdad y el primer beso en un callejón... Me acuerdo que me escapaba con mis primas por la ventana desde un segundo piso y dejábamos las almohadas dentro de la cama. Hasta que nos pillaron y nos castigaron dos semanas. Fueron muy divertidos esos veranos, éramos unos bichos.

¿Las bicis son para el verano?

Aprendí a montar en la finca Buenavista de Madrid, con mis abuelos Maruchi y Domingo. Ellos nos enseñaron todo, a montar y hasta a arreglar los pinchazos. Me acuerdo que me metía hasta cuatro gatos en el bañador y los paseaba en bici kilómetros y kilómetros. A los 13 años ya montaba en moto y con 14 conducía coches. Me saqué el carnet el mismo día que cumplí 18. Lo tenía dominado. En verdad siempre he sido muy aventurera.

¿Te gusta leer en verano?

En verano no me gusta ni ver la tele. Soy muy dinámica. Las noticias me deprimen y sólo veo documentales. Me gusta leer la prensa y libros de historia sobre Juan de la Cierva. No leo novelas.

¿Te has bañado desnuda?

¡No! Soy más de ´burkini´ que de bikini. Digamos que soy de bañador de cuello vuelto (risas).

Planes para este verano...

Estoy preparando mi boda con Antonio Soler, con mudanza incluida, pero queremos irnos unos días a Mallorca y, en el viaje de novios, queremos hacer la Ruta 66, casarnos en Las Vegas y visitar New York.