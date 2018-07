Antonio José Nieto: "Lo Ferro no solo valora la final, sino las actuaciones de toda la semana"

Ganador del ´Melón de Oro´ del Festival de Lo Ferro. El cordobés, gracias a su amplísimo repertorio durante todo el certamen, ha demostrado su alto nivel para encumbrarse en uno de los eventos flamencos más importantes del país como uno de los artistas más completos.

No habían transcurrido ni vienticuatro horas cuando se produjo esta entrevista. Pero en tan poco tiempo, el cantaor Antonio José Nieto (Córdoba) ya ha podido valorar la dimensión de lo logrado en el Festival de Lo Ferro. ´El Melón de Oro´ 2018 desgarró la noche con su voz para alzarse con un premio más que merecido.

P Ahora que ha tenido unas horas para digerir su éxito, ¿cómo valora ese ´Melón de Oro´?

R Para mí es el concurso más importante, en cuanto a repercusión y a posibilidades para darme a conocer al público. No me puedo quejar en el aspecto de premios, porque gracias a Dios me han ido las cosas bien, he conseguido muchos premios importantes pero, creo que a nivel de repercusión este ha sido el más importante. Estoy supercontento por ello.

P Por lo que se extrae de sus palabras, lo considera como su mayor logro como cantaor.

R Creo que sí, bueno no, es el más importante. Hasta que no ganas un premio como este, no te das cuenta a nivel de publicidad o de felicitaciones, o en cuanto a lo económico por supuesto, de lo importante que es. Por las redes sociales también llegan muchas felicitaciones.

P El móvil no ha dejado de sonar desde que ganó, ¿no?

R El móvil lo tengo en silencio (risas). Lo tuve que apagar porque desde las ocho de la mañana ya me estaban llamando, y a esa hora no había hecho más que acostarme.

P El ´Melón de Oro´ reconoce al cantaor más completo. ¿Qué opina de esta consideración?

R Le doy un valor doble. En cuanto a mi actuación, estoy superorgulloso de ella. Este concurso no solo valora la actuación de la final, sino que desde las fases clasificatorias que se hacen en la Peña Flamenca valoran tu paso por el concurso. Desde ahí, valoran que no repitas ningún cante, que intentes mostrar la mayor variedad posible€ De los diez cantes que he hecho en total en el concurso, no he repetido ninguno, y creo que eso se ha valorado mucho. Además de eso, por supuesto hay que hacerlo bien en la final.

P Hay que cantar bien en el día clave, por supuesto.

R Sí, porque según me comentaron el nivel que hubo ha sido uno de los más altos en los últimos años. Por eso estoy doblemente contento, porque me he tenido que batir con muy buenos cantaores.

P ¿Tanto nivel ha tenido esa final en la que se impuso, que incluso pudo ganar otro cantaor?

R Exactamente. Me dijeron que había sido muy difícil elegir un ganador. Han puntuado la regularidad de los tres días, y yo he estado muy a gusto en mis actuaciones. Si te digo la verdad, creo que el viernes hasta estuve un pelín superior que en la final, pero el no repetir ningún cante ha sido clave.

P Cantó en la final granaina, bulería por soleá, petenera y toná, un repertorio amplísimo.

R Y el día de antes canté soleá, caracoles y malagueña con abandolao. Y en la fase que canté en la Peña Flamenca, guajiras, seguiriyas y taranta.

P Y ese amplio repertorio, ¿puede crecer más en el futuro?

R Por supuesto, tengo bastantes más cantes que conozco, pero claro, tiene que ser un número determinado porque si no el concurso duraría demasiado tiempo. Me considero un cantaor completo en ese aspecto, y cada año o cada cierto tiempo intento ´meterle mano´ a un cante nuevo. Soy muy inquieto, hay cantes que están prácticamente en desuso que intento recuperar porque me gusta cantar en varios estilos.

P ¿Cómo valora su paso por Lo Ferro y el nivel organizativo de esta edición?

R Yo ya gané en Lo Ferro el premio ´Molino de Lo Ferro´ a la mejor ferreña en 2013, pero fui por primera vez un par de años antes. Cuando ves la repercusión del concurso, imaginas que vas a un lugar enorme, pero claro, al llegar ahí te encuentras con una zona humilde, y piensas cómo este concurso puede conseguir tanta difusión siendo tan pequeño. Imagínate como lo valoro, que gente tan humilde y trabajadora, los socios que sienten este evento, sean capaces de hacer algo tan importante. Yo le doy un diez en ese aspecto, ya que no solo es el concurso, sino todo lo que se celebra durante la semana.

P Ahora, ¿cuáles son sus planes?

R Me apunté a un par de concursos pensando en si entraría en la final, pero no tenía en mente nada concreto, simplemente estudiar y seguir creciendo. Aunque bueno, tengo pendientes algunas actuaciones: por ejemplo, el año pasado gané el concurso de la Peña ´La Soleá´ de Alcalá de Guadaira y tengo pendiente ir a su festival; también una actuación en Lorca, por haber ganado el concurso ´Ciudad del Sol´ del año pasado; canto en noviembre en el ´Córdoba Flamenco´, en el Gran Teatro de Córdoba; hay otro festival en agosto en Sayalonga, en Málaga€ En fin, parece que no me puedo quejar (risas).

P Desde luego.

R Es lo bueno que tienen estos concursos, se da la posibilidad de cantar en peñas flamencas, y espero, a nivel de repercusión, que no se quede solo aquí, en un simple premio. Los concursos no son solo los premios, sino que abren puertas.