Pedro Belmonte: "Mis únicos lujos son los libros y los viajes"

La Unión, 1956. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y también en Historia del Arte. Catedrático de Enseñanza Secundaria y portavoz de Ecologistas en Acción desde 1998. Defensor a ultranza de nuestro patrimonio natural y el medio ambiente, es autor de multitud de estudios y artículos en prensa y revistas especializadas. Recién jubilado en la docencia, continúa intensamente con sus trabajos de investigación e Historia.

Tras una larga trayectoria en el mundo de la docencia y el activismo medioambiental, donde ha sido portavoz de Ecologistas en Acción durante muchos años, le ha llegado el turno de la jubilación en su faceta docente, pero para nada en su amor por nuestro patrimonio natural y medioambiental. Con él hablamos sobre la situación ecológica actual de la Región y de los mejores veranos de su vida.

¿Cómo has recibido la jubilación?

Me gusta decir que estoy felizmente jubilado desde hace muy poco. Estoy viviendo una transición suave porque sigo teniendo mucha actividad en el movimiento ecologista. Pero ahora puedo salir más con mi pareja y dedicarme a aspectos de investigación histórica. No me aburro. ¿Te acuerdas del anuncio del palo? Pues a mí me das un palo y con eso tengo para entretenerme.

¿Cómo se encuentra el medio ambiente de la Región?

Tenemos una Región con un patrimonio natural y medioambiental muy bueno y caminamos a una ausencia de salvaguarda y protección de estos valores, a eso se une una percepción de que los ecosistemas áridos no tienen tanto valor como otros, y resulta que los áridos, como el nuestro, son los que tiene mayor diversidad. Todo ello se une a un modelo de desarrollo económico que siempre ha concebido el medio ambiente como una china en el zapato de cara a un desarrollo sin límite. El Mar Menor, los suelos mineros contaminados de Cartagena y La Unión, la ausencia de Planes de Ordenación de Recursos Naturales, como por ejemplo en Calnegre, el deterioro de la calidad del aire por contaminación por partículas y ozono troposférico, como hemos tenido estos días en Murcia...

¿Cuál recuerdas como el mejor verano de tu vida?

El verano de esa foto en Las Negras, cerca de Mojácar, fue muy agradable. Es un paraje que siempre me ha atraído bastante, como el Mar Menor, son lugares para relajarte mirando al mar. Ese verano después de la playa hicimos un viaje largo al sur de La India. Esos viajes sirven para darte cuenta del papel que ocupas en el mundo. Ves que la pobreza es muy diferente, más dura, y te impacta. Somos unos privilegiados, salvando las distancias.

¿Recuerdas otros veranos?

He tenido muy diversos hitos. Guardo especial cariño al verano de 1975 en el Mar Menor, en Los Nietos. Yo lo llamo verano de amores y bicicletas. Otro fue el año siguiente que había ahorrado algo de dinero y salí por primera vez de España, a París, Bruselas y Londres, donde estuve trabajando durante tres meses. Esa era una Europa con más color del que teníamos en España.

¿Cuándo aprendiste a montar en bicicleta?

Mucho antes del 75. Me la regalaron mis padres. La bici era nuestro medio de movilidad. La primera mía fue una Orbea. Todavía tengo cicatrices en el brazo de un aterrizaje forzoso en gravilla.

¿Tu primer amor?

Fue en verano y duró un verano. Ella era de Barcelona y ya sabes, la distancia es el olvido para todas las cosas.

¿Cómo está siendo este verano?

Muy tranquilo, fundamentalmente haciendo visitas a amigos que están en la playa. Y al final del verano queremos irnos a la zona de Santander o Bilbao. Lo bueno que tiene estar jubilado es que hemos planificado hacer los viajes largos fuera de temporada. Estamos barajando volver al sudeste asiático o a la Patagonia Argentina.

¿Has viajado mucho?

Muchísimo. Mis únicos lujos son los libros y los viajes. He estado en toda Europa, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia, Suiza, Austria, República Checa, Eslovaquia e Islanda. En Asia, en La India, Nepal, Birmania, Tailandia, Malasia, Indonesia, Camboya, Vietnam, Laos, China y Japón. En América Latina, en Cuba, México, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile y Brasil. Cuando eres profesor de geografía no explicas bien cómo es el canal de Panamá hasta que no lo has visto.

¿Lees en verano?

En la lectura me inició mi padre, que era agente comercial y, cuando volvía, siempre me traía un libro: Julio Verne, Emilio Salgari... Cuando leí Viaje al centro de la tierra me construí una imagen totalmente literaria y muy diferente a la realidad cuando conocí el paisaje del volcán Snefelss islandés. Ahora estoy leyendo la autobiografía de Nelson Mandela, Un largo camino hacia la libertad, y he vuelto a releer El dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy. No me puedo ir a dormir sin leer algo, aunque sea un prospecto del paracetamol.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

Algunas tengo asociadas a veranos, como el Samba pa tí de Carlos Santana, el Satisfaction de los Rolling o el Free yourself de Los Canarios, con Teddy Bautista, que mira cómo ha acabado.

¿Ibas a cines de verano?

Claro, por supuesto. Los tengo asociado a los ´péplum´ romanos con las películas de Cinecittà italianas. Iba a cines de Los Nietos, La Unión y también de La Manga.

¿Sombrilla o chiringuito?

Más de chiringuito por la cerveza, porque luego siempre hay tiempo de remojarse. Asocio el chiringuito a los arroces que me encantan.

¿Cuáles son tus paisajes favoritos de la Región?

Son muchos los que están asociados a mi juventud, sobre todo los paisajes de costa. En La Unión, esos paisajes mineros que parecen de otro planeta y luego los cascos históricos de Murcia y Cartagena. Tenemos un patrimonio que no valoramos y merece mucho la pena verlo y disfrutarlo.

¿Qué planes tienes?

De mayor quiero ser activista de base de Ecologistas en Acción y seguir disfrutando de viajes, de amigos y amigas que son lo fundamental de cualquier trayectoria de vida. También estoy dedicándome a espectos de investigación histórica. El último, un trabajo sobre las mujeres cuáqueras (una confesión protestante), antecedente de las ONG´s, que estuvieron en Murcia durante la Guerra Civil. Traían alimentos y montaron un hospital infantil. Quitaron mucha hambre.