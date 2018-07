Brillo de luces y música en la playa de Los Alcázares

Se preveía una noche mágica, por un lado el eclipse lunar más largo del siglo XXI y, por otro, el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, enmarcado en la programación de la consejería de Turismo y Cultura 'Mar Menor + Cultura de la que puedas Imaginar'. El plan prometía y llegada la hora se saldó con un gran éxito: una playa abarrotada, una noche mágica y setenta músicos en el escenario bajo la dirección de Virginia Martínez.

El concierto 'Show Must Go OSRM' comenzaba con Viva la vida de Coldplay, seguramente muchos debieron pensar anoche eso. El reportorio seguía con temas tan diferenciados como conocidos: Bienvenidos de Miguel Rios, The Final Countodown de Europe, Mediterráneo de Serrat, La Patrulla Canina para los más pequeños, Halo de Beyonce, Yesterday de The Beatles y otros éxitos de ABBA, Alaska, Mecano, Michael Jackson o Bruno Mars.

Antes de comenzar el concierto, que tuvo una duración de casi dos horas, el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, y la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, tuvieron unas palabras de agradecimiento para la Orquesta Sinfónica y para todos los asistentes. El primer edil destacó la labor se que se está realizando tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad Autónoma: «Se está trabajando mucho y muy bien por el turismo y la cultura» apuntó Anastasio Bastida.