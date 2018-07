Reyes: "Una vez que uno viaja y sale, cambia el camino hacia su interior"

Actriz. Nació en Caravaca y estudió Arte dramático en Murcia. En su etapa formativa viajó a Chile con una compañera y compartió cientos de experiencias con grandes referentes del teatro del país iberoamericano. Hoy, igual construye una obra de teatro en su compañía, que recita poemas del Barroco acompañada a la guitarra por su marido en el dúo ´Hispania: verso y madera´. Esta noche estrena Olvido en su localidad natal.

Hoy sábado 28 de julio, la actriz y directora de teatro caravaqueña María Reyes Aznar estrena con su compañía Teatro Finalis Terra, Olvido (Vientos de Sefarad). Se trata de la tercera obra de su tetralogía y este estreno se enmarca dentro de la Semana de Teatro de Caravaca. La obra sucede en Toledo, en 1492; días después de proclamarse el edicto de expulsión de los judíos de las tierras españolas.

P ¿Qué nos encontramos en Olvido? La trama se centró en Toledo en 1492

R Está centrada en la expulsión de los judíos sefarditas de España, en el contexto de la reconquista donde el país estaba viviendo momentos muy convulsos. La protagonista, María de Santa Cruz, una judía conversa que se escapa de su boda en Toledo con un cristiano viejo porque ha conocido hace poco el edicto del obispo de Granada, se enfrenta a la decisión de seguir mintiendo sabiendo que hay otros de sus hermanos que van a ser expulsados, o quedarse y olvidar todo su pasado. Es una confrontación.

P ¿De qué trataron los otras dos partes?

R La primera fue Juicio y es el enfrentamiento al sometimiento de ser juzgada por los hombres. Sucede en el norte de España, en la Edad Media, y dos jóvenes entran una noche en una iglesia para robar un cáliz. Y Belleza es el miedo a perder su juventud. La trama está centrada en una pareja joven.

P Supongo que ya estarás preparando la cuarta parte para completar esta tetralogía.

R Esperamos estrenarla muy pronto, Ocaso es la cuarta parte de esta tetralogía. Encierra todo lo que hemos tratado en las tres obras porque es el medio a la muerte. Es un análisis de qué pasa cuando llegas a ese final de la vida, y la eterna pregunta de si hay algo después. Será desde un planteamiento de la tragicomedia. Una vez completada esta tetralogía, espero que en algún momento se puedan tener las cuatro obras en un mismo ciclo, para que el público pueda apreciar también ese abanico que hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años con la Compañía. Sería como ver un prisma completo.

P Olvido también estrena banda sonora...

R Hemos tenido la suerte de contar con un grupo de músicos maravillosos. Los arreglos los ha realizado Ramón Vergara, a partir de canciones sefarditas de tradición oral, que han sido trasmitidas desde hace siglos. Con esa música hemos ido construyendo la historia, algo parecido a lo que sucede en los musicales. Aquí un tema principal ha dado lugar a una de las escenas más importantes de la obra, incluso a su cartel.

P Un buen día, terminas Arte dramático en Murcia, decides marcharte a Chile y allí cambia tu vida por completo. ¿Cómo fue tomar esa decisión?

R Vino influenciada por los espectáculos que había visto a lo largo de mis años de estudio. Había visto mucho trabajo de compañías sudamericanas, y me llamó mucho ese colorido, no solo en cuanto a la puesta en escena sino también en los textos. En cuanto a cómo abordar esa situación, a todo ese conjunto de cosas se unió que una de mis compañeras de clase, Susan Ríos, que era chilena y estudiábamos juntas, me ofreció la oportunidad de poder viajar a Chile. Allí pude aprender con maestros de primer nivel como Arístides Vargas, un referente en todo el continente, y como él muchos que me han ido influenciando en iluminación o en puesta en escena. Todo ese maremágnum de gentes me han calado y eso está impregnado en mi dramaturgia, en la puesta en escena y en los personajes. Después de aquella experiencia uno no es el mismo, cambia por completo. Una vez que uno viaja y sale, cambia el camino hacia su interior. El recorrido va en los dos sentidos.

P También formas parte junto a tu marido, el guitarrista Ramón Vergara, del dúo ´Hispania: verso y madera´. ¿Qué trabajos estáis realizando ahora mismo?

R Con Ramón tengo ahora mismo en marcha un proyecto muy bonito que coincide con una exposición que se va a realizar en breve en Caravaca de la Cruz. Estamos trabajando en el concierto de Místicos con textos de San Juan y Santa Teresa, unidos con canciones de la época. Tenemos códex antiguos con canciones que podrían haber sonado en la época en la que vivieron estos dos grandes místicos de la iglesia universal. Este repertorio lo hemos unido con un proyecto muy interesante que es poder recorrer los lugares donde fundaron ambos santos.