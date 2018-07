Historia viva y laureada

El músico estadounidense Chick Corea, que acaba de cumplir 77 años, será el encargado de cerrar esta noche la XXI edición del Jazz San Javier, y recibirá, merecidamente, el Premio del Festival. Chick Corea es historia viva del jazz. Nacido en Chelsea (Massachusetts), es uno de los jazzmenmás importantes y significativos de la historia de esta música en los últimos cincuenta años, ya sea en su faceta de músico o en la de compositor. Que se dice pronto. Durante todos esos años se ha ido cargando de poderosas razones musicales, siempre apoyado en las múltiples sensibilidades creativas que atesora.

Ganador de varios premios Grammy, Corea ha engrandecido el bebop, para luego ser protagonista principal en la normalización de los lenguajes jazzísticos fusionados. Ha tocado en formatos acústicos y eléctricos con gigantes del género e intérpretes noveles; se ha dejado querer por el vértigo de la búsqueda y el encuentro, y, sobre todo, ha hecho del jazz un ejercicio de amor en constante movimiento.

Autor de clásicos como Spain o La fiesta, Chick Corea ha tenido una relación muy especial con la cultura española: ha actuado junto a Paco de Lucía, e invitado a jazzistas de fina ley como el saxofonista y flautista Jorge Pardo, el bajista Carles Benavent y el percusionista Rubem Dantas en torno a su banda Touchstone. Miles Davis, Anthony Braxton, Herbie Hancock, Stan Getz, Dave Holland, Gary Burton, Roy Haynes o Paul Motian figuran en su nómina de colaboradores, que es casi imposible de reproducir completa.

En el año 1970, Chick Corea dejó la banda de Miles Davies para formar Return to Forever, en donde crearon un nuevo género llamado fusión jazz. Con John McLaughlin en la guitarra publicó su álbum Hymns of the Seventh Galaxy y, con un nuevo cambio de integrantes, que incluyó a Al Di Meola en la guitarra esta vez, grabaron Where Have I Known You Before, No Mistery y Romantic Warrior. En 1972 publicaron su álbum Light as a Feather, el cual incluye la pieza más famosa de la obra de Chick Corea: Spain.

En My Spanish Heart (1976), Corea integra una gran influencia de música latinoamericana y flamenco, además de la voz de su esposa, Gayle Moran, y el violín de Jean-Luc Ponty. Simultáneamente realizó grabaciones a dúo con Gary Burton (a quien acompañó a su paso por Jazz SanJavier) en el vibráfono, lo que dio vida a su disco Crystal Silence.

Ya al final de los 70, Chick se asoció con el pianista Herbie Hancock, además de colaborar con Béla Fleck, gran maestro del banjo, y grabó un disco de música clásica al lado de Friedrich Goulda.

En la década de los 80 creó la banda Chick Corea Elektric Band y el trío Akoustic Band, además de su trío clásico The New Trio. Adicionalmente, grabó un disco como solista: Expressions. Sus colaboraciones épicas de esos años incluyeron a maestros de la talla de John Patitucci y Dave Weckl (que le acompañan en su concierto de hoy), además de crear la música para varios cortos.

En los 90, Chick creó su propia discográfica, Stretch Records, y dirigió sus esfuerzos hacia lanzar nuevas bandas de jazz contemporáneo. En 1998 regresó a las grabaciones con Gary Burton al lado de Pat Metheny, Dave Holland y Roy Haynes. Ya en el nuevo siglo formó el New Trio, y con ellos lanzó Past, Present & Futures. Tras 40 años de carrera, su interés se dirigió hacia la música clásica contemporánea. Compuso su primer concierto para piano, además de arreglos nuevos de piezas clásicas suyas, como Spain, con orquesta.

En 2004 compuso su String Quartet No. 1, que no incluía ningún instrumento eléctrico, y publicó To The Stars, y en 2006 Ultimate Adventure, por el que recibió el Grammy (otro más entre los muchos conseguidos) por la mejor interpretación de jazz. En 2008 retomó la tercera versión de su banda Return to Forever, con Al Di Meola, Stanley Clarke y Lenny Whitey; ese mismo año colaboró con The Manhattan Transfer; Corea no para quieto nunca, y ese mismo año se unió de nuevo con el guitarrista John McLaughlin para crear The Five Peace Band, que incluía a Kenny Garrett, Christian McBride, Vinnie Colauta y Brian Blade. En 2013 creó Chick Corea & The Vigil, y en 2016 celebró sus 75 años con 20 grupos diferentes: una mítica presentación durante 6 semanas en el Blue Note Jazz Club de Greenwich Village. Su último disco hasta la fecha es The Musician, que pasa por ser el disco de jazz de 2017.

Corea es el cuarto artista más nominado en la historia de los Premios Grammy –22 estatuillas de 63 candidaturas–, y es una de las figuras más populares y más determinantes del jazz. El icónico pianista y teclista que el mismísimo Miles Davis colocara en el mapa universal del jazz al invitarle a participar en discos imprescindibles como Bitches Brew, acude además escoltado por otros dos grandes del jazz, los extraordinarios John Patitucci y Dave Weckl en un trío acústico, la Akoustic Band. Será una clausura de lujo de la XXI edición.



Virtuosismo y originalidad

Con más de cien discos grabados, incluyendo diez como líder, Bruce Barth es un gran maestro del piano que consigue cautivar por su virtuosismo, originalidad y creatividad en la improvisación. El músico y productor discográfico californiano es hoy en día uno de los profesionales más solicitados de la escena norteamericana, y un formidable compositor y arreglista. Su toque sutil, marcado sentido rítmico e interesante universo armónico son parte de una cálida y personal musicalidad que se traduce en un especial talento.

Giras con Nat Adderley y Stnaley Turrentine posicionaron a Barth, pero fue en 1990 con el trompetista Terence Blanchard con quien recorrió mundo y grabó bandas sonoras, de las cuales destaca Malcom X de Spike Lee.

Sus dos primeros discos como líder en 1994 fueron discos del año para el New York Times. Desde entonces, y de sus colaboraciones con Steve Wilson, Terrell Staford, Al Foster, Phil Woods, Branford Marsalis o Tony Bennett -del que fue director musical (el gran cantante americano dijo de él: «tengo un gran afecto por excelentes músicos con los que he cantado y Bruce Barth es uno de mis favoritos»)-, han surgido buenos capítulos del jazz actual. A la vez destacan las producciones para el sello MaxJazz, y las apariciones como acompañante de vocalistas como Luciana Souza, Rene Marie o Carla Cook lo convierten en un profesional muy activo de la escena de Nueva York, donde reside desde 1998.

Barth ha tocado con figuras como Wynton Marsalis, James Moody, Art Farmer, Phil Woods, Freddie Hubbard, Tom Harrell, Nat Adderley, Stanley Turrentine, Branford Marsalis o Terence Blanchard, por citar sólo unos pocos.

Rene Marie es bien conocida por el público de San Javier; es una de las vocalistas más sorprendentes que han aparecido en la escena del jazz en las últimas décadas. Nacida en Virginia en 1955, no inició su carrera hasta bien entrada la década de los noventa, cuando ya había cumplido 42 años. No sólo es una de las mejores y más carismáticas cantantes de jazz contemporáneo (su disco Sound of Red, el cuarto para el sello Motema, así lo acredita), sino una de las artistas más admiradas y queridas por el público del festival, en el que ha ofrecido conciertos inolvidables. A lo largo de su carrera, René Marie ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Grammy, reconocimiento de su gran carrera no solo como vocalista, sino también como compositora, arreglista y actriz. Un concierto para los amantes del jazz más exquisito.