Fuentes: "El público de Latinoamérica es mucho más fiel que el español"

Cantante. Este año los encargados de amenizar La Noche de los Santos (uno de los acontecimientos sociales más representativos de la vida de Calasparra, donde la música popular es el eje de este encuentro generacional entre vecinos y turistas) serán el grupo Stolen y el cantante vitoriano Raúl, que llega con todos sus grandes éxitos veraniegos.

Raúl, el de Sueño su boca y As de corazones, sigue en activo y será el protagonista de la legendaria Verbena de los Santos de Calasparra mañana.

P En primer lugar, ¿qué nos vamos a encontrar en Calasparra? Supongo que no faltarán ninguno de tus grandes éxitos.

R Hemos preparado un repertorio especial para las fiestas de Calasparra, hemos elegido los temas más conocidos de estos dieciocho años de trayectoria, intentado que haya un poquito de todo, tanto los ritmos más calientes que todo el mundo conoce, como alguna balada, un tipo medio y algo de pop rock para que todos los públicos encuentren su hueco dentro del concierto.

P Actualmente, además de llevar este show, también tienes en marcha otro con temas a piano, guitarra y voz...

R Hoy en día hay que tener un poco de todo para satisfacer a todo el público y, según el tipo de actuaciones, hemos creado un repertorio un poco más íntimo simplemente con piano o con guitarra, que crear una cercanía más con tu público, consiguiendo destacar otro tipo de cualidades como artista.

P ¿Volviendo un poco a los orígenes de M-Clan?

R Bueno, M-Clan siempre fue un sexteto y no un trío. Pero sí que es verdad que el estilo es un poco más rockero que lo último que hemos hecho con M-Clan. Es más ácido, hay más guitarra. Pero sigue siendo diferente a lo que hacíamos la principio porque el sonido es más escueto.

PTu primer trabajo se publicó en el verano del 2000. En estos 18 años de carrera, ¿cómo ha evolucionado Raúl y cómo has vivido el cambio en las compañías discográficas?

R En 18 años uno cambia mucho, tiene que variar ya no solo profesionalmente, sino también a nivel personal, y todo eso afecta a todo tu entorno. El cambio musical sobre todo lo he vivido en que las formas de consumir música han cambiado, así como de promocionarla y de hacerla incluso, así como los formatos. Hoy en día sacar un disco es complicado. Si no tienes un gran número de seguidores que están dispuestos a comprar tu álbum es muy difícil que salga rentable. La mayor parte de los artistas se limitan a sacar singles sueltos, haciendo un gran trabajo cuidando cada mínimo detalle y luego promocionarlos, intentando de cada una de las canciones sea un éxito. Creo que ha sido una evolución muy importante, que no solo el mercado, sino los consumidores de música han pedido. Con el tiempo te vas dando cuenta que es una forma mucho más sana de disfrutar y de consumir música. Creo que ha habido mucho engaño a los consumidores de música, que les vendían un disco con diez o doce canciones de las cuales muchas veces apenas valían literalmente dos o tres de ellas. Yo he intentado siempre cuidar mucho eso y no cerrado jamás el repertorio de un álbum hasta que no tenía unas doce canciones que de verdad valieran la pena. Reconozco que en algunas discográficas presionaban para limitar la creación de singles de dos a tres y el resto dejarnos como relleno.

P Por estos 18 años de carrera has recibido el premio Latino de Oro a la trayectoria musical.

R Después de tantos años peleando y luchando, habiéndote creado un hueco en el mercado musical, no solo español sino también en algunos países de Latinoamérica es un prestigio que te den un premio. Cualquier premio siempre es bien recibido, pero, cuando es dedicado a todos esos años de una profesión tan dura, es muy satisfactorio.

P Has triunfado también en Latinoamérica. ¿Qué diferencia hay entre el espectador latino y el español?

R Es cuestión de cultura. El hecho de que el fan latinoamericano sea un fiel muchas veces te sorprende, porque en España estamos acostumbrados a un público más estricto. Si en este momento me gustas, bien; pero, si pasa el tiempo y ya no me gustas, pues se olvidan de ti. En Latinoamérica en general el público es mucho más fiel. Si has conseguido una vez conquistar su corazón, parece que los hecho para siempre.

P En 2011 presentabas tu último trabajo, que incluía un homenaje a Rocío Jurado con Se nos rompió el amor.

R Tuve la grandísima suerte de conocer a Rocío Jurado, era una voz que siempre me había impresionado mucho. Coincidí con ella en conciertos y programas de televisión y siempre me sorprendió el aurea que siempre desprendía, no solo en los escenarios sino fuera de ellos también. Una de sus canciones que siempre fue fetiche para mí era Se nos rompió el amor, así que cuando empezamos a grabar el álbum, pensamos en introducir un bonus track de esta canción, que la considero muy bonita y desgarradora. De pronto se convirtió en el primer single del trabajo por votación de todos los medios de comunicación a los que presentábamos el trabajo. Las radios son un tanto selectivas y quieren elegir el single que va a representar el lanzamiento de un disco. La gente se sorprendió del cambio de registro y decidieron que tenía que ser el prime single del último álbum.

P Y ya por último, Raúl, próximo trabajo a la vista...

R Por el momento, tenemos todo el verano enfrascado en la gira de conciertos. Además, estoy como colaborador, como jurado y de productor en un programa de la televisión de Castilla la Mancha. Después del verano, calculo que sobre octubre, tengo previsto lanzar el siguiente single, que está ya en producción.