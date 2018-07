Cristóbal Pérez: "El pulpo murciano es el mejor de España"

Álora (Málaga), 1976. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada en las especialidades de Pintura y Escultura, es profesor de Sistemas de Representación en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Murcia. Ha recibido una decena de becas nacionales e internacionales y ha participado en múltiples cursos, congresos y seminarios.

En COU eligió estudiar Ciencias Puras porque su intención era ser arquitecto, pero el mundo de las Bellas Artes le llamaba mucho. Hizo el examen de ingreso no muy convencido, y lo aprobó, por lo que se matriculó en dos especialidades, Pintura y Escultura. Cuenta con un espectacular currículum repleto de becas obtenidas, participaciones en congresos, cursos y seminarios. Ha expuesto por todo el mundo, la última en Taipéi, en Taiwan, el pasado mes de abril. Tiene cuadros en sus propias galerías de New York o Londres. Ha recibido más de doscientos premios nacionales e internacionales y es un enamorado de Murcia. Hablamos con Cristóbal Pérez en su estudio de Verónicas sobre su trayectoria, sus proyectos y sobre los mejores veranos de su vida.

¡Tienes un currículum que apabulla! ¿Cómo fueron tus comienzos?

Durante la carrera estuve dos años de Erasmus en Nápoles y en Middlesbrough (Inglaterra). Al terminar recibí una beca de investigación para hacer el doctorado, a la vez que era coordinador de Erasmus en Bellas Artes de Granada. Después me concedieron una beca de pregrado para California que rechacé por amor a Murcia y a una murciana, eso fue literalmente así, pero luego me casé con otra (risas). Luego mi ex suegra me incitó a ser profesor de secundaria hasta 2008 que dejé la docencia y, tras dos años en el paro, me hice autónomo y me dediqué de lleno a la pintura. Este año he vuelto a la docencia como interino en el departamento de Escultura de la Escuela de Arte de Murcia.

Tu faceta de escultor es menos conocida que tu pintura, ¿no?

Ahora estoy dedicándole más tiempo. Tengo dos encargos de esculturas de gran tamaño. Una es una escultura pública. Colosal, ese es su nombre, para Álora, en Málaga, y otra para Orihuela.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

Han sido muchos, especialmente el verano del 94, tras terminar COU. Ese fue bestial, no quise ni sacarme el carnet de conducir. Fue un verano de liberación. Hice muchos viajes y estuve en todas las ferias de Málaga, Jerez, Álora...

¿Recuerdas otros veranos?

Mi padre tuvo una finca de limones donde hizo un chalet, aunque todos los años viajábamos a Canarias o a Fuengirola. Guardo muy buenos recuerdos de los meses que pasaba en la finca del Pedregalejo, en Málaga, con mis primos y mis amigos

¿Y este año?

Todos los años hacemos un viaje especial. El año pasado fui a Nueva York a llevarle un cuadro por encargo al actor Alec Baldwin, muy conocido por sus películas de los años 90 y que participó en una de las de Torrente. Lo conocí a través de una amiga murciana de su mujer y también llevé cuadros a mi galería de Nueva York, Gallery 52. Este verano va a ser en la casa familiar de La Torre de la Horadada y, por supuesto, iremos a Málaga y Sotogrande a visitar a la familia. Un poco más adelante iremos unos días al Algarve portugués.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

La verdad es que no. Bueno, sí, me acuerdo un verano que me lo pasé muy bien con esa de... (canta, bueno o grita) «¡Chiquiiiiiillaaaaaaa!» ¿Te acuerdas? Sería yo muy jovencillo. La música que más me gusta es el rock and roll en general, pero todo, desde AC/DC, U2. No soy muy popero, pero me gustaban Christina y Los Subterráneos.

¿Ibas a cines de verano?

En Fuengirola. Me acuerdo de haber ido a ver alguna película pero tampoco iba mucho. Luego todos esos cines de verano en Málaga se extinguieron muy rápido, no como aquí. Con lo que vale el metro cuadrado en la Costa del Sol es impensable un negocio así.

¿Lees en verano?

Mucho más en verano. Voy a empezar a leer, recomendado por mi mujer, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Pero me gustan más los libros de historia que la novela.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

El pulpo al horno. Los murcianos no sabéis vender ese producto, que es el mejor pulpo de España con mucha diferencia. Mis amigos malagueños cuando lo prueban flipan.

¿Tu primer amor de verano?

Fue con 11 años y ella tenía 13, se llamaba Eva María. Fue en mi finca y casi jugamos a los médicos (risas). Pero aquello quedó en nada, se fue a estudiar fuera. A mi mujer, Ana Belén, la conocí en 2009. Era alumna del pintor Antonio Tapia, quien me dijo: «no tienes nada que hacer con ella». Y, mira, la confundí (risas).

¿Cuándo aprendiste a montar en bici?

Muy pequeño, en la azotea de los hijos del notario de mi pueblo, que eran mayores que yo y tenían bici. Esa fue la primera sensación de navegar sobre dos ruedas, tendría 5 años. Recuerdo caerme y levantarme como por resorte.

¿Cuáles son tus paisajes favoritos de la Región?

Los que más me han impactado son Blanca y Calblanque. La Manga del Mar Menor es un sitio único en España y el mundo. Me gusta hacer rutas en bici. Viví un año en San Javier y aquella zona me encanta. El 90% de mis marinas salen de La Torre de la Horadada y de las playas de Cádiz.

¿Haces deporte en verano?

Algo de bici de montaña. Me gusta bucear y esquiar. Fui profesor de esquí en la Escuela Española de Esquí de Sierra Nevada.

¿Chiringuito o sombrilla?

¡Chiringuito, por Dios! Odio la sombrilla, esa es una guerra contínua con mi mujer.

¿Te has bañado desnudo alguna vez?

Muchas veces, en varias termas y en aguas sulfurosas en Granada. De noche, con la luna llena, con amigos, y no había sexo. También en las playas de Málaga, en La Malagueta. En La Torre aún no, pero no lo descarto.

¿Cuales son tus próximos proyectos?

Estoy preparando una exposición individual en Madrid para el 25 de octubre y llevo trabajando un año para otra exposición individual en Chelsea, en Londres, en mi galería King´s Road Gallery.