Rubén Arroba de la Torre: "Desde que amanece, el jamón apetece"

Talavera de La Reina (Toledo), 1989. Comenzó a trabajar de aprendiz de camarero en el restaurante El Portugués de Lo Pagán y después fue jefe de compras en el restaurante El Palacio de San Javier. Tras un corto período en el hotel 525 de Los Alcázares, montó su propia empresa, La Boutique del Jamón. Ostenta el título de mejor cortador de la Región desde 2011 y ha organizado siete concursos nacionales de corte de jamón.

Tras unos inicios en la hostelería, el restaurante El Portugués de Lo Pagán, El Palacio de San Javier y el Hotel 525 de Los Alcázares, descubrió que su auténtica vocación estaba en el mundo del jamón y, concretamente, en el arte del corte profesional, donde ha conseguido multitud de reconocimientos: Mejor Cortador de la Región en el año 2011, subcampeón en Tomelloso y en Granada. Campeón en Los Navalucillos (Toledo) y organizador, durante siete años, del Concurso Nacional de Corte de Jamón que lleva su nombre, Rubén Arroba, que este año celebrará su octaba edición. Durante seis años mantuvo su propia empresa, La Boutique del Jamón, y en la actualidad trabaja como comercial de Rovialsa Alimentación, con José Robles y Pedro Dólera (El hijo del catalán).

¿Cuál es tu jamón favorito?

El que más me gusta es el que me tomo acompañado de buena gente, y últimamente estoy tomando mucho: El Señorío de Montanera, de la D. O. Extremadura.

¿Y el jamón de chato murciano?

Me parece muy buen jamón, sobre todo si procede de las manos adecuadas como pueden ser las de la familia Martínez Antolinos de la Venta Airemar, que elaboran unos espectaculares jamones de chato, algunos de ellos, de hasta 100 meses de curación, acorde con el peso de la pieza. Mientras tengamos gente así perdurará la cultura del jamón de chato murciano.

¿Por qué te atrajo el mundo del corte de jamón?

El mundo del corte del jamón me atrajo por su elegancia, su cultura. Vi hasta dónde podía llegar con el jamón y, efectivamente, me ha llevado hasta donde yo esperaba. Yo tengo una frase: «Desde que amanece, el jamón apetece» (risas).

¿Quién es el mejor cortador?

En cuanto a elegancia, paciencia y cultura, a día de hoy, para mí es Agustín Martínez, que ha llegado hasta donde él ha querido, y yo eso no lo he logrado aún. Un gran cortador es la persona que llega a su meta satisfactoriamente, y él lo ha conseguido.

¿Cómo está más bueno el jamón, en virutas o tacos?

A mí me gusta en lonchas, ni finas ni muy gordas, y mejor de bellota, siempre que el bolsillo lo permita. La salud nos lo agradecerá.

¿Cuál ha sido el mejor verano de tu vida?

(Se lo piensa, antes de contestar). Sí, ya lo se. El verano que me fui de viaje de novios con mi mujer y mi hija mayor, que vine con seis kilos más de los que me fui. Estuvimos en un crucero por el Mediterráneo. Recuerdo esos atardeceres en el barco, cada día en una ciudad diferente. Fue espectacular.

¿De dónde es la foto que has elegido? ¿Vas a tener vacaciones este año?

Es una foto de este mismo año con toda la familia: mi mujer, Verónica, y mis hijos Sara, de 3 años, Marta, de 2, y Rubén, de un añito. Nos la tomamos hace unos pocos días a los pies del faro de Cabo de Palos. Y sí, este año me quiero ir una semana a Jumilla, a desconectar, a una casa rural con piscina, buena temperatura noctura, buen vino y buena gastronomía. También quiero viajar a Terra Natura y al nacimiento del Río Mundo.

¿Recuerdas otros veranos de tu infancia?

Sin duda los mejores veranos era cuando veníamos a Lo Pagán en verano. Recuerdo que los pasaba jugando al fútbol en la playa hasta las dos de la mañana. Pero, sin duda, el mejor verano va a ser el de este año, que, por primera vez, lo vamos a disfrutar la familia Arroba Palencia al completo.

¿Cuáles son tus paisajes favoritos de Murcia?

Los placeres de la vida son subir a La Fuensanta una ´tardenoche´ de verano, un paseo por el puerto de San Pedro del Pinatar, llegar al rompeolas sobre las ocho de la tarde y cenar rodeado de mis hijos, que, durante el resto del año, no me lo puedo permitir.

¿Recuerdas alguna canción del verano de tu época?

Me acuerdo de los discos de verano Caribe Mix y las canciones de David Civera... (empieza a cantar) «Haceee tiempooo que sueñooo tu bocaaaa...» Me gusta mucho el flamenco, las rumbas... ¡Ah! y el violín.

¿Ibas a los cines de verano?

Claro, me acuerdo del cine Acapulco de Lo Pagán. Íbamos pensando en meter mano a las crías. Eso no sé si puedo contarlo por si es delito. Es broma. Lo chulo del cine de verano era que ponían dos películas por el mismo precio. Me acuerdo que me llevaba el cojín de mi casa.

¿Lees en verano?

Todo el año. Me encanta leer la Biblia, puedes ponerlo, no le tengo miedo a mis creencias. Me ha ayudado mucho en momentos muy duros. Tengo una que me la regaló el biólogo Juan Antonio Marín, que se la encontró en la basura y lleva escrita la frase: «Cuando creías que estabas terminado, alguien te cogió y te llevó a lo más alto». Me gusta abrirla por donde toque, me leo esa página y pienso en ello, eso lo hago todos los días

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

El pulpo a la murciana con un buen vermut.

¿Fue en verano tu primer amor?

¿Sabes lo que pasa? Que el verdadero amor lo he sentido cuando he tenido a mis hijos.

Pero alguna novieta seguro tuviste.

Tuve una en el instituto de Lo Pagán y al tiempo sube que era lesbiana, espero que no fuese por mi culpa. Conocí a mi mujer y a los dos meses se quedó embarazada. Supe que era la mujer de mi vida.

¿A qué edad aprendiste a montar en bici?

Con tres o cuatro años como mucho. Yo creo que al salir del hospital cuando nací ya me fui a casa montado en bici. Tenía una BH con un muelle en medio y una Motoretta roja que llevaba el sillín negro largo. Me daba muchos castañazos. Mi calle tenía tres cuestas seguidas y yo me caía en la primera y llegaba rodando a la terdecera. Me gustaba la velocidad.

¿Eres más de chiringuito o de sombrilla?

Prefiero la piscina. No me gusta la nevera en la playa, prefiero más el chiringuito.