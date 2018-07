Sorderita: "El flamenco es un arte salvaje que llega al alma y te eriza la piel"

Cantaor, guitarrista, compositor y referente del flamenco de fusión de nuestro país. Toda la vida ha estado rodeado de artistas del nivel de los ´Habichuela´ y los ´Sordera´, sus dos familias. Fundador y miembro del grupo Ketama hasta 1992. Esta noche ´Sorderita´ actúa a las 22 horas en el festival pachequero Lo Ferro Flamenco. La entrada cuesta 18 euros.

El vanguardista José Soto, ´Sorderita´, (Jerez de la Frontera, 1961) viene esta noche al festival de flamenco de Lo Ferro, en Torre Pacheco, en una velada muy especial para él. La peña flamenca dará la Medalla de Oro a Juan Carmona ´Habichuela´, con el que vivió muchos momentos profesionales desde los 13 años. Pero además, fue su suegro, pues Juan Carmona cuidó, como a una hija, a la mujer de José Soto, Loli Carmona.

P¿Qué ofrecerá esta noche a los ferreños?

R El público verá el paso del flamenco ortodoxo a la fusión. Quiero arrancar con la soleá ortodoxa y acabar homenajeando a los cantes de esta tierra bendita. Me atreveré con el cante de la mina, la taranta y la cartagenera.

P Comparte noche con Miguel de Tena y Capullo de Jerez. ¿Habrá alguna colaboración, algún fandango juntos?

R Pues no descarto alguna cosita. Si el público nos lo pide, será un honor cantar algo bonito juntos.

P¿Ha venido alguna vez a Lo Ferro?

R He estado en Murcia, pero a Lo Ferro es la primera vez que vengo.

P ¿Cómo valora la invitación, qué le parece este festival?

R Lo Ferro es un festival muy prestigioso, de los más importantes de España. Cuando alguien va tiene que ´dar el callo´ porque tiene un público apasionado y exigente.

P Hoy se rinde homenaje a Juan Carmona ´Habichuela´. ¿Algún recuerdo especial o anécdota?

R Yo lo conocí con 3 años y empezamos a trabajar juntos con 13. Además, me casé con su sobrina, aunque para él era su hija. Cuando fundé Ketama en los 80, colaboró como guitarrista con nosotros y, luego, fui el primer artista de flemenco de fusión, de vanguardia, que contó con él para un disco. Juan decía al oírme que de mi generación, yo era el mejor.

P¿Y queda algo de aquel joven que fundó Ketama y cantaba 'Sueño imposible' y 'Se dejaba llevar por ti'?

R ¡Claro! Todas esas canciones son hijos que uno tiene a lo largo de su trayectoria. Quien escuchaba Sueño imposible siempre encontrará esa esencia en mis canciones, y qué bonito es que esa huella, esa magia personal no se pierda nunca.

P ¿Es imprescindible conocer el flamenco ortodoxo para un cantaor vanguardista?

R El flamenco ortodoxo es inmejorable. Es de donde partimos y hay que conocerlo. Yo parto de lo clásico para hacer mi música.

P¿Cuántos discos ha publicado a lo largo de su carrera?

R Con Ketama sacamos cinco o seis discos y, después, en solitario, otros cuatro. Además de muchos recopilaciones.

P También ha compuesto para Miguel Poveda, José Mercé o Vicente Soto.

R Sí, empecé como guitarrista y compositor hasta que me propusieron iniciarme como cantante de Ketama.

P¿Qué piensa cuando sus compañeros le consideran un referente del flamenco de fusión?

R Mucha responsabilidad y orgullo. También motivación. Me pongo colorado y estoy muy agradecido a todos ellos. Ellos son los que te hacen avanzar y ponerte al día.

P ¿El público cómo se porta?

R Yo creo que Dios me tocó con la varita porque soy un privilegiado. Siempre recibo el cariño del público. Yo canto con el corazón y con mi verdad y la gente hace que esté al cien por cien.

P¿Algún proyecto en mente?

R Pues sí. Estamos grabando cositas, un paseo por el recuerdo. Tengo un proyecto en mente ahora que me quedan dos para los sesenta. Para final de año quiero sacar un disco que viaje por mis recuerdos y trayectoria. Será el mejor regalo de Reyes que puedo hacerles a mis fans.

P Recogerá sus canciones más importantes. ¿Cuál es su favorita?

R Hay muchas, pero no puedo decirte cuál de mis hijos es mi favorito. Todas mis canciones tienen parte de mi corazón.

P¿Qué le diría a los artistas que este año luchan por el Melón de Oro de Lo Ferro?

R Con el hecho de presentarse ya merecen mi respeto. Para ir a Lo Ferro Flamenco tienes que prepararte mucho antes y demostrar lo que vales.

P ¿Tiene futuro el flamenco?

R Dicen que lo bueno siempre ha sido de minorías y el cante jondo nunca ha sido de masas. Pero algo tan grande es imposible que se pierda. Soy optimista.

P¿Es propiedad de los gitanos?

R El flamenco es del pueblo español y de todo aquel que se emociona y se eriza con él. ¡Y Patrimonio de la Humanidad!

