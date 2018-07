Los Bluesfalos llenarán de blues hoy La Ribera

Hoy, 24 de julio, en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. A partir de las 22.00 horas. Entrada libre.

Fundada en 1987 por Manuel Gómez Mateos ´Slim Gómez´, la banda murciana Los Bluesfalos es uno de los principales exponentes en España del blues cantado íntegramente en castellano, indican fuentes de la organización del Jazz San Javier.

La explanada Barnuevo, en la población de Santiago de la Ribera, será escenario hoy, a partir de las diez de la noche, de un recital de esta banda, enmarcado en el certamen. Es gratis ir.

«Con más de 20 años en los escenarios y 2000 conciertos realizados, la mejor revista de blues del mundo, Living Blues, editada por la Universidad de Mississipi, los califica como el principal baluarte del blues en español», prosiguen desde el festival.

«Después del histórico concierto que nos ofrecieron en 2010, en la XIII edición del festival, en una noche memorable junto a Robben Ford y Bill Evans, Los Bluesfalos vuelven a Jazz San Javier con más ganas que nunca, para disfrute de todos los aficionados al blues rock», apuntan las fuentes.

En 1991 graban su primer álbum con la discografica especializada en blues Cambaya Records. Doce temas de impecable inspiracion y ejecucion configuran este trabajo, editado en formato de Lp y Cassette. En el se aúnan Blues lentos con furiosos Rhythm & Blues y calientes Rock & Roll.

Blues, cómo me gusta el blues, Ponme otro whisky (mañana te lo pago), Salgo a buscarte ahora, Bebe, Mi guitarra y el blues€ Son algunas de las canciones de Los Bluesfalos, la veterana banda murciana de rhythm´n´blues de la que también forma parte Emilio Chicheri. Los Bluesfalos vivieron una época dorada a comienzos de los noventa. «Hemos ido a festivales donde casi todos coincidían con Sweet home, Chicago, Messin´ with the kid... Todos llevaban repertorios muy similares, menos nosotros que hacíamos nuestras propias canciones en español. Con lo cual, supongo que algunos nos habrán criticado, pero yo creo que la gran mayoría agradece entender lo que estamos cantando», señalaba en abril de 2017 Emilio Chicheri, en una entrevista con Murcia Rock.

«Es que en realidad las letras del blues hablan de esto, de la vida, del amor, de la noche. Lo único que hemos hecho es cantarlas en nuestro idioma y hacerlas cercanas a la gente», añade, en la misma entrevista, Manuel Gómez Mateos.

Los Bluesfalos han actuado por todo el territorio español durante estos últimos años en infinidad de clubs, festivales y salas, alternando sus nuevas composiciones con el ya clásico repertorio del grupo. Entre otros, han acompañado y actuado con artistas como Maxine Howard, Walter 'Wolfman' Washington, Lonnie Brooks, Big Time Sarah, Ronnie Baker, Donald Harrison ... disfrutando de las jam session.