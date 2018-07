Miguel Ángel Miralles: "Recuerdo los apagones y el 'Flit' para mosquitos"

Fue director del Centro de Servicios Sociales de Atención primaria en el Noroeste, dirigió centros para personas con discapacidad intelectual en Cieza y Murcia. Subdirector del Issorm, gerente y director general del IMAS.

Hay que reconocer que no da la imagen de un político al uso. Cercano, amigo de sus amigos, con la sonrisa y la humildad por bandera y no será difícil encontrarnos con él a media tarde tomando una caña con sus hijos o sus amigos en algún bar del centro de Murcia. Conoció a su mujer, Fuensanta Fontes, con 17 años. Es padre de tres hijos: Miguel, Quique y Álvaro, de 29,27 y 20 años. Lo que no todo el mundo sabe es que por sus venas corre sangre azul. Si rastreamos en su árbol genealógico podemos llegar hasta Francisco de Paula de Borbón, infante de España e hijo del rey Carlos IV. LLegó a nuestra cita cargado con un voluminoso álbum fotográfico que su familia le regaló con motivo de su 40 cumpleaños y no le fue nada difícil seleccionar la foto que ilustra esta página. Con Miguel Ángel Miralles González-Conde hablamos sobre los veranos de su vida, de su pasión por el Real Murcia y, para nada, de congresos del PP ni de política.

¿Cuál fue el mejor verano de tu vida?

Pues este mismo de la foto con mis hermanas Luisa Cristina y María Ascensión en la Playa del Cura de Torrevieja, y con mi perro Tom. El verano de 1969. Mi vida de veraneante ha sido casi siempre en Torrevieja, excepto veranos puntuales que pasamos en La Torre de la Horadada o en Benidorm. Lo que más me ha marcado ha sido Torrevieja. La pandilla marcó mis veranos al estar siempre en el mismo sitio. Guardo muchas amistades aún hoy en día de esa pandilla.

¿Cómo eran esos veranos?

Veraneaba en la casa de mi abuelo que se llamaba ´Hazu-Kiki´, una casa de los años 60 con un patio interior grande y donde todos los vecinos nos conocíamos de toda la vida. Mi abuelo hacía cometas. Recuerdo las mañanas de playa que nos quemábamos siempre la espalda y el Nivea no daba para mucho y nos teníamos que bañar con camisa. También tengo la imagen de mi abuelo en la colchoneta y todos alrededor suyo. Por las tardes llegaba el carrito de los helados y salíamos todos a comprarnos un Coyote o polos y luego, a jugar al fútbol en un descampado con piedras a modo de porterías. Eso me encantaba. Y, por la noche, las tertulias de la pandilla, jugando al escondite o si no, al cine, pero siempre en pandilla. Me acuerdo mucho en esa época de los cortes de agua y los apagones de luz en las casas y del ´Flit´ para matar los mosquitos. En verano pasaban muchas cosas como las guerras con flechas que hacíamos con cañas y una chapa en la punta, con una madera y una goma nos enfrentábamos a flechazos contra otras pandillas.

¿Recuerdas alguna anécdota?

Ya con 19 o 20 años ganamos dos gincanas de disfraces en el pub Charlot, con el ´Mani´, el ´Largo´ y el ´Chollo´, pero en la segunda nos eliminaron porque el ´Mani´ se lió con la tarta del premio que acabó por los suelos por todo el bar y nos expulsaron a todos. Otros años íbamos a fiestas de disfraces en el Varadero de Lo Pagán. Recuerdo un año de demonios que lo dejamos todo rojo, otro de dálmatas y otro de bolsas del pan. También jugábamos partidos contra italianos y belgas y nos jodía que nuestras novias iban con los italianos. En un partido me tocó sacar una falta en el minuto 1. Clavé el balón en una palmera y se acabó el partido.

¿A qué cine ibáis? ¿Recuerdas qué películas veías?

Íbamos al cine Las Rocas o a otro de la Playa de los Locos que le decíamos el ´Terrasa Jardín´ (por el seseo con el pronunciaban allí). Ponían dos películas que veíamos todos juntos. Lo que más me gustaba es que salíamos del cine a las tantas. Recuerdo una película que me gustó mucho que fue Doctor Zhivago, que la repetían todos los veranos. También me reí mucho con El mundo está loco, loco, loco, loco, con Spencer Tracy.

¿Tuviste un primer amor de verano?

No, en serio no. Con diez años me enamoré de una niña inglesa en la playa de San Juan en Alicante. Pero sólo me sirvió para decirle hola y ella ni me miró y punto. Eso sí: para mi fue suficiente y le puse su nombre a mi bicicleta, Jackeline. Conocí a Fuensanta, mi mujer, muy joven, con apenas 17 años.

¿Te acuerdas de cuándo aprendiste a montar en bici?

No me acuerdo. Sería muy pequeño. La bici era fundamental. La mía era una BH verde y después me compraron una roja más grande.

¿Recuerdas las canciones del verano?

(Comienza a cantar) ´El gato que estáa, triste y azuul´... de Roberto Carlos. Esa canción la ponían siempre en el cine Las Rocas antes de que empezase la película. Ya con 15 o 16 años me acuerdo de las canciones italianas que las ponían en la Feria... (vuelve a cantar) ´Esta noche vengo tristeee y tengoo queee decirteee...´ El fruto prohibido creo que se llamaba. También me gustaba mucho Albert Hammond con su Ansiedad. Pero donde más musica escuchábamos era en los guateques, que nos encerrábamos en las casas bajando las persianas todos asfixiados.

¿Ibas a la feria en la playa?

Claro, lo que más me gustaban eran los coches de choque, lo demás me mareaba.

¿Eres más de chiringuito o de sombrilla?

De las dos cosas. Me gusta mucho la playa. No me gustan las piscinas.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

La mejor tapa del mundo es el matrimonio. De niño me acuerdo que mi padre traía cangrejos y latas de berberechos, hueva, mojama con almendras y sobre todo una cosa exquisita que era el pulpo seco.

¿Lees en verano?

Es la mejor época para leer. Me encanta quedarme leyendo en la tumbona hasta que anochece. Mis libros favoritos son los de novela histórica.

¿Haces deporte?

Ando por la playa, no paseando.

¿Qué planes tienes para este verano y para septiembre?

En agosto estaré veraneando en La Torre de la Horadada con la familia bien cerca y para septiembre mi ilusión es que el Real Murcia ascienda a Segunda División la próxima temporada. Soy muy futbolero. Mi primer equipo es el Murcia y el Real Madrid es el que me da las risas y las alegrías.