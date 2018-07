"Queremos romper con lo que el público entiende por 'indie'"

Los creadores del videojuego Holfraine, que puede asumir la coletilla de murciano como sus ´padres´, tienen varias cosas en común: son jóvenes, ambiciosos y han venido pisando fuerte (ya han ganado un premio Playstation Talents y fueron finalistas en el absoluto) y a hacerse un hueco entre los pesos pesados de la industria actual. Recibimos en redacción a Miguel, Álvaro y Antonio, una pequeña parte del equipo de 8 personas que conforma FluxArt Studio.

¿Cómo fue la idea de crear FluxArt?

Pues nosotros, el equipo original, Antonio Blesa, Miguel Molero y Álvaro Marco, nos conocimos en la escuela porque estudiamos juntos una titulación propia en videojuegos (equivalente, más o menos, a un ciclo superior) y vimos que trabajábamos bien juntos, por lo que decidimos presentarnos a un concurso en Cartagena que consistía en hacer un videojuego móvil en 48 horas, por probarnos a trabajar bajo presión y con unos objetivos. Nos gustó la experiencia y trabajamos muy cómodos, así que decidimos dar el salto y ahora somos un total de 8 personas.

¿Y cómo nace Holfraine?

Pues gracias a una asignatura. Presentamos un proyecto que fue básicamente las ideas y las bases del juego, aunque después ha evolucionado mucho. En julio de 2017 fue cuando decidimos tomárnoslo enserio presentándonos a 'Playstation Talents', que galardona a los mejores talentos de España. De hecho ahí fue cuando entró Álvaro Redondo, un profesor nuestro, al equipo y decidimos crear FluxArt como tal.

Teníamos claro que queríamos machar el multijugador, que es algo que apenas se hace en España o lo hacen empresas de altísimo nivel, porque normalmente los videojuegos similares al nuestro están formados por empresas de 400 o 300 personas, no por un grupo 'indie' tan reducido como el nuestro, que fue lo que sorprendió sobremanera.

Queremos intentar romper el concepto de 'indie' al que estamos acostumbrados, el de un juego con una historia y una sensibilidad muy cargada y hablar de temas emocionalmente muy fuertes como la pérdida. De hecho nos estamos llevando muchos palos por esto, nos acusan de no ser un equipo indie cuando es evidente que sí.

Bueno, y fue llegar y 'besar el santo', porque Holfrain ganó la categoría multijugador y quedó finalista en la absoluta

Sí, fuimos a Barcelona Game World y nos pusieron en un stand en el que todo el mundo podía probar nuestro juego. Recibimos un feedback positivo y salimos contentos, más aún cuando Playstation nos comunicó que eramos nominados a mejor juego del año. De hecho aquel año se palpó que la industria del videojuego en España está creciendo, porque cuando lo normal era que compitiesen 10 u 11 proyectos y ese año fuimos 21.

Y la final fue una gala en los cines Callao de Madrid, muy bonita, muy espectacular y, en fin, cuando nos anuncian que somos ganadores del premio multijugador ya...

¿Y os sirvió ese feedback en Barcelona para cambiar algún detalle del juego?

Sí, de hecho cuando lo llevamos a Playstation Talents, Holfraine era un videojuego cooperativo y allí decidimos dar el giro al formato competitivo. Además haciendo, o intentando hacer, lo mismo que los grandes, pero cuidando más lo que nosotros veíamos que como jugadores demandaban ese tipo de productos, como el esperar a que acabe una partida para volver a jugar, como en el tan de moda Fornite.

Bueno, hablemos del juego en sí. ¿Qué puede esperar el público de Holfraine?

Pues hemos querido hacer un giro entre un shooter y un MOBA (un subgénero de la estrategia en tiempo real) en el que se enfrentan dos equipos de 5 contra 5 y el modo de juego es All in One, con el que pretendemos buscar que cada partida sea diferente y pese a no cambiar de mapa al jugador le de la sensación de estar viviendo algo nuevo. Nuestra idea es que la cooperación entre los miembros del equipo sea imprescindible para ganar la partida. Que no haya desniveles y un jugador de un nivel altísimo pueda desnivelar el juego desde el principio, como en otros videojuegos.

¿Y con respecto a su comercialización?

Nuestra idea es que el juego sea gratuito pero el jugador vaya consiguiendo monedas que te sirvan para cambiar la skin de un personaje o demás, y puede usar dinero real para comprar monedas. Pero alejándonos del modelo 'pay to win'. No se podrán comprar ni personajes ni habilidades que desnivelen la partida, es más bien una forma de poder mostrarnos agradecimiento a nosotros económicamente por haber creado el juego.

¿Qué puede encontrar un jugador en el modo All in One?

Es un todo en uno. En cada partida puedes encontrar todos los modos de juego a la vez y es la partida la que los elige por ti. Es decir, el juego en sí mismo, como modo principal es un duelo por equipos. La partida acaba cuando se llega a 100 puntos y cada muerte representa un punto. Sin embargo, de forma totalmente aleatoria, aparecen otra serie de objetivos como capturar la bandera, capturar una zona o derrotar a un boss neutral para que se una a tu equipo. Y esos pequeños eventos dentro de la partida son los que realmente acaban decidiendo al ganador.

Lo que hemos querido sobre todo, es que sea de forma totalmente aleatoria y romper los tiempos, la previsibilidad. Que el jugador no sepa lo que va a ocurrir en el minuto 7 y se prepare con anterioridad para afrontarlo.

¿Qué experiencia de juego pretendéis conseguir?

Pues hemos querido acogernos a la rama de los eSports. Es decir, orientado a que sea competitivo, haya ligas, rankings, premios...y queremos intentar ser el primer eSport español. De hecho hemos creado torneos en casi todos los eventos que hemos ido.

Y hay que cuidar multitud de detalles para ello, ya no se trata sólo de que cada personaje tenga una serie de habilidades diferentes y equilibradas entre sí, si no de generar reglas como en un auténtico deporte, para buscar un cierto equilibrio en la partida.

Si no me equivoco el Crowdfunding lo que busca es amortizar gastos de servidor y demás, pero el videojuego ya está terminado al 100%, ¿no?

Sí, es que ya no podemos sufragar más gastos. De momento estamos funcionando con la versión gratuita de todo. Los servidores donde alojamos las partidas son gratuitos y tienen un límite. Y nosotros somos muy ambiciosos y pretendemos que esto sea masivo.

¿Habéis recibido algún tipo de ayuda estatal o subvención para hacer el juego?

No. De hecho no entiendo por qué se dan, supuestamente, subvenciones a gente que empieza pero luego de requisitos piden un año de antigüedad. Es decir, ¿nos tiramos un año manteniendo un equipo de 8 personas y pagando impuestos para luego recibir una subvención que es menor importe? Pues no le veo sentido.

No se invierte en esta industria cuando actualmente genera más dinero que el cine o la televisión y España está entre los 5 países que más videojuegos consume a nivel mundial. De hecho muchos profesionales españoles trabajan para empresas extranjeras porque pueden desempeñar su labor desde casa e igual cobran tres veces más.